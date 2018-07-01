Шесть необычных рецептов домашнего хлеба

Можно купить хлеб и в магазине, но в последнее время многие готовят его своими руками. Вот несколько необычных рецептов.

Горчичный хлеб

— 200 г молока

— 10 г сухих дрожжей

— 4 ст. л. майонеза

— 1,5 ч. л. горчицы

— 1/2 ч. л. соли

— 1/2 ч. л. сахара

— 2,5 стакана муки

— яичный белок для смазывания

В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар, перемешать и оставить на 15 мин. Затем ввести горчицу, майонез, все как следует перемешать. В просеянную муку добавить соль и дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто. Убрать на полтора часа в теплое место, за это время тесто должно увеличиться в 2 раза. Сформировать батон, выложить на пергаментную бумагу, посыпанную мукой, сделать надрезы и оставить подниматься на 30 мин. Смазать взбитым белком. Выпекать в разогретой до 250° духовке 15 мин. Затем снизить температуру до 180° и подержать еще минут 15, пока хлеб не приобретет золотистый цвет.

Медовый хлеб

— 250 г молока

— 1 ч. л. сухих дрожжей

— 2 ч. л. меда

— 2 яйца (для теста и смазывания)

— 1 ч. л. соли

— 1 пакетик ванильног­о сахара (по желанию)

— 1 ч. л. сухих цветов лаванды (по желанию)

— 100 г растительного масла

— 3,5 стакана муки

В теплое молоко добавить дрожжи и мед, оставить на 5–7 мин. Отдельно смешать 1 яйцо с солью, ванильным сахаром и цветами лаванды. Соединить обе массы, ввести растительное масло, добавить муку, замесить мягкое тесто. Убрать в теплое место на 1,5–2 часа, за это время 2 раза тесто обомнуть. Для формовки хлеба разделить тесто на 2 равные части. Каждую из них раскатать в тонкий пласт, скрутить в виде рулета. Поместить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем, дать подойти в течение 15–20 мин. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180° духовке полчаса.

Овсяный хлеб

— 0,5 кг муки

— 100 г овсяных хлопьев

— 50 г семян подсолнечника

— 20 г сухих дрожжей

— 20 г сахара

— 10 г соли

— 30 г растительного масла

— 400 г воды

Развести дрожжи в теплой воде. Добавить семечки, овсяные хлопья, растительное масло, соль, сахар. Перемешать. Добавить просеянную муку. Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Убрать в теплое место, чтобы подошло. Выпекать в мультиварке при режиме «Хлеб» 50 мин., затем перевернуть и оставить еще на 40 мин.

Бородинский хлеб

— 2 ч. л. сухих дрожжей

— 1 ч. л. соли

— 2 ч. л. панифарина

— 2 ч. л. аграма

— 2 ч. л. беккер роген

— 1,5 стакана сахара

— 1 ст. л. меда

— 3–4 ст. л. солода

— 80 г воды

— 130 г ржаной муки

— 370 г пшеничной муки

— 250 г кипяченой воды комнатной температуры

— 1 ч. л. сухого молотого имбиря

— 1,5 ч. л. сухого молотого кориандра

— 2 ст. л. подсолнечного масла

Заварить солод кипятком, перемешать и отставить в сторону. Затем добавить имбирь и кориандр, перемешать. Отдельно смешать дрожжи, соль, панифарин, аграм и беккер роген. Смешать просеянную ржаную и пшеничную муку. Соединить с дрожжевой массой. Затем ввести солод, воду, подсолнечное масло и мед. Выпекать в микроволновке около четырех часов в программе «Ржаной».

Тыквенный хлеб

— 600 г муки

— 300 г кефира

— 30 г сливочного масла

— 1 стакан тыквенной мякоти

— 1 ч. л. сахара

— 2 ч. л. сухих дрожжей

— 1,5 ч. л. соли

— молоко для смазывания теста перед выпечкой

— немного растительного масла

— семена тыквы для посыпки

Отжать из тыквы сок. Смешать с кефиром. Добавить растопленное сливочное масло, сахар, муку, дрожжи, соль. Поставить в теплое место на 1,5 часа. Затем обмять и дать подняться еще раз. Выложить в форму, смазанную растительным маслом, и оставить на полчаса. Смазать верх молоком, посыпать семенами тыквы. Поставить форму в разогретую до 200° духовку и выпекать полчаса, пока хлеб не покроется золотистой корочкой.

Чесночный хлеб

— 2,5 стакана муки

— 1 стакан воды

— 1 стакан к­укурузной муки

— 3 ст. л. оливкового масла

— 1 ч. л. сухих дрожжей

— 1 ч. л. сахара

— 1 ч. л соли

для заливки:

— 3 ст. л. оливкового масла

— 2 зубчика чеснока

— тимьян, орегано, майоран, базилик, соль (по вкусу)

В теплой воде развести дрожжи и сахар, оставить на 15–20 мин. Затем добавить соль, оливковое масло и просеянную муку. Замесить мягкое тесто, поместить в теплое место на 1 час. Для чесночной заливки в оливковое масло добавить прованские травы, соль и давленый чеснок. Тесто раскатать в пласт толщиной 3 мм, намазать чесночной заливкой. Разрезать на полосы шириной 6 см. Первую полоску свернуть и уложить на середину противня, следующие полосы обмотать вокруг центральной. Получившийся хлеб оставить для расстойки в тепле на 1 час. Выпекать полчаса при температуре 180°.