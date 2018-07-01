Шесть необычных рецептов домашнего хлеба 

Можно купить хлеб и в магазине, но в последнее время многие готовят его своими руками. Вот несколько необычных рецептов.
Горчичный хлеб
— 200 г молока
— 10 г сухих дрожжей
— 4 ст. л. майонеза
— 1,5 ч. л. горчицы
— 1/2 ч. л. соли
— 1/2 ч. л. сахара
— 2,5 стакана муки
— яичный белок для смазывания
В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар, перемешать и оставить на 15 мин. Затем ввести горчицу, майонез, все как следует перемешать. В просеянную муку добавить соль и дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто. Убрать на полтора часа в теплое место, за это время тесто должно увеличиться в 2 раза. Сформировать батон, выложить на пергаментную бумагу, посыпанную мукой, сделать надрезы и оставить подниматься на 30 мин. Смазать взбитым белком. Выпекать в разогретой до 250° духовке 15 мин. Затем снизить температуру до 180° и подержать еще минут 15, пока хлеб не приобретет золотистый цвет.
Медовый хлеб
— 250 г молока
— 1 ч. л. сухих дрожжей
— 2 ч. л. меда
— 2 яйца (для теста и смазывания)
— 1 ч. л. соли
— 1 пакетик ванильного сахара (по желанию)
— 1 ч. л. сухих цветов лаванды (по желанию)
— 100 г растительного масла
— 3,5 стакана муки
В теплое молоко добавить дрожжи и мед, оставить на 5–7 мин. Отдельно смешать 1 яйцо с солью, ванильным сахаром и цветами лаванды. Соединить обе массы, ввести растительное масло, добавить муку, замесить мягкое тесто. Убрать в теплое место на 1,5–2 часа, за это время 2 раза тесто обомнуть. Для формовки хлеба разделить тесто на 2 равные части. Каждую из них раскатать в тонкий пласт, скрутить в виде рулета. Поместить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем, дать подойти в течение 15–20 мин. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180° духовке полчаса.
Овсяный хлеб
— 0,5 кг муки
— 100 г овсяных хлопьев
— 50 г семян подсолнечника
— 20 г сухих дрожжей
— 20 г сахара
— 10 г соли
— 30 г растительного масла
— 400 г воды
Развести дрожжи в теплой воде. Добавить семечки, овсяные хлопья, растительное масло, соль, сахар. Перемешать. Добавить просеянную муку. Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Убрать в теплое место, чтобы подошло. Выпекать в мультиварке при режиме «Хлеб» 50 мин., затем перевернуть и оставить еще на 40 мин.
Бородинский хлеб
— 2 ч. л. сухих дрожжей
— 1 ч. л. соли
— 2 ч. л. панифарина
— 2 ч. л. аграма
— 2 ч. л. беккер роген
— 1,5 стакана сахара
— 1 ст. л. меда
— 3–4 ст. л. солода
— 80 г воды
— 130 г ржаной муки
— 370 г пшеничной муки
— 250 г кипяченой воды комнатной температуры
— 1 ч. л. сухого молотого имбиря
— 1,5 ч. л. сухого молотого кориандра
— 2 ст. л. подсолнечного масла
Заварить солод кипятком, перемешать и отставить в сторону. Затем добавить имбирь и кориандр, перемешать. Отдельно смешать дрожжи, соль, панифарин, аграм и беккер роген. Смешать просеянную ржаную и пшеничную муку. Соединить с дрожжевой массой. Затем ввести солод, воду, подсолнечное масло и мед. Выпекать в микроволновке около четырех часов в программе «Ржаной».
Тыквенный хлеб
— 600 г муки
— 300 г кефира
— 30 г сливочного масла
— 1 стакан тыквенной мякоти
— 1 ч. л. сахара
— 2 ч. л. сухих дрожжей
— 1,5 ч. л. соли
— молоко для смазывания теста перед выпечкой
— немного растительного масла
— семена тыквы для посыпки
Отжать из тыквы сок. Смешать с кефиром. Добавить растопленное сливочное масло, сахар, муку, дрожжи, соль. Поставить в теплое место на 1,5 часа. Затем обмять и дать подняться еще раз. Выложить в форму, смазанную растительным маслом, и оставить на полчаса. Смазать верх молоком, посыпать семенами тыквы. Поставить форму в разогретую до 200° духовку и выпекать полчаса, пока хлеб не покроется золотистой корочкой.
Чесночный хлеб
— 2,5 стакана муки
— 1 стакан воды
— 1 стакан кукурузной муки
— 3 ст. л. оливкового масла
— 1 ч. л. сухих дрожжей
— 1 ч. л. сахара
— 1 ч. л соли
для заливки:
— 3 ст. л. оливкового масла
— 2 зубчика чеснока
— тимьян, орегано, майоран, базилик, соль (по вкусу)
В теплой воде развести дрожжи и сахар, оставить на 15–20 мин. Затем добавить соль, оливковое масло и просеянную муку. Замесить мягкое тесто, поместить в теплое место на 1 час. Для чесночной заливки в оливковое масло добавить прованские травы, соль и давленый чеснок. Тесто раскатать в пласт толщиной 3 мм, намазать чесночной заливкой. Разрезать на полосы шириной 6 см. Первую полоску свернуть и уложить на середину противня, следующие полосы обмотать вокруг центральной. Получившийся хлеб оставить для расстойки в тепле на 1 час. Выпекать полчаса при температуре 180°.