Воздушные безе со взбитыми сливками и ягодами

Аппетитное безе любят многие, а вот готовят дома его не все. А ведь это стоит того, потому что вкус получается непередаваемым. Особенно, когда в начинке свежие ягоды клубники.

Торт-безе со взбитыми сливками/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

4 яичных белка,

щепотка соли,

150 г сахарной пудры,

1 ст. ложка кукурузного крахмала,

1 ч. ложка лимонного сока,

300 мл сливок (жирность 33%),

2 ст. ложки ванильного сахара,

150 г разных ягод,

сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

1. Белки охладить и взбить до мягких пиков с солью. Постепенно всыпать сахарную пудру. Взбивать до крепких пиков.

Шаг 1. Взбиваем белки.

2. В белковую массу добавить крахмал и лимонный сок. Перемешать.

Шаг 2. К белкам добавляем лимонный сок.

3. Массу выложить на противень, выстланный фольгой, в виде круга. Края должны быть чуть выше серединки. Выпекать 1 час 20 минут при +140°С.

Шаг 3. Выкладываем безе на противень с фольгой.

4. Сливки взбить с ванильным сахаром. Выложить на остывшие безе.

Шаг 4. Выкладываем взбитые сливки на белковый корж.

5. По сливкам распределить вымытые и обсушенные ягоды.

Шаг 5. Украшаем ягодами.

Посыпать сахарной пудрой и сразу подать на стол.