Воздушные безе со взбитыми сливками и ягодами 

Аппетитное безе любят многие, а вот готовят дома его не все. А ведь это стоит того, потому что вкус получается непередаваемым. Особенно, когда в начинке свежие ягоды клубники.
Торт-безе со взбитыми сливками/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia
Понадобится:
4 яичных белка,
щепотка соли,
150 г сахарной пудры,
1 ст. ложка кукурузного крахмала,
1 ч. ложка лимонного сока,
300 мл сливок (жирность 33%),
2 ст. ложки ванильного сахара,
150 г разных ягод,
сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
1. Белки охладить и взбить до мягких пиков с солью. Постепенно всыпать сахарную пудру. Взбивать до крепких пиков.
Шаг 1. Взбиваем белки.
2. В белковую массу добавить крахмал и лимонный сок. Перемешать.
Шаг 2. К белкам добавляем лимонный сок.
3. Массу выложить на противень, выстланный фольгой, в виде круга. Края должны быть чуть выше серединки. Выпекать 1 час 20 минут при +140°С.
Шаг 3. Выкладываем безе на противень с фольгой.
4. Сливки взбить с ванильным сахаром. Выложить на остывшие безе.
Шаг 4. Выкладываем взбитые сливки на белковый корж.
5. По сливкам распределить вымытые и обсушенные ягоды.
Шаг 5. Украшаем ягодами.
Посыпать сахарной пудрой и сразу подать на стол.