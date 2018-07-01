Шашлычок без заморочек. Проверенный рецепт — отличный результат

Несомненно, у каждого есть свой фирменный, любимые рецепт приготовления мяса на углях. Но время от времени душа просит чего-то нового. И редакция « АиФ Оренбург » предлагает вам свой, испытанный годами и на едоках, рецепт. Итак.

Подготовка

Закупаем мясо. Любое — на свой вкус. Маринад будет универсальный. Нюанс: чем «плотнее» мясо, тем дольше должно мариноваться. Говядина— до пары часов, для свинины хватит 30 минут, для мяса птицы и пятнадцати минут — предостаточно. Рыбу надо просто намазать маринадом и можно добавить капельку лимона.

Маринад

Сок лука репчатого (2 крупные луковицы на 2-3 кг мяса). Лук почистить и натереть на мелкой тёрке, образовавшееся пюре аккуратно отжать через несколько слоев марли. Должно получиться примерно 150-200 мл сока. В сок добавляем одну чайную ложку мёда. Хорошо перемешиваем.

Специи

Сгодится произвольная смесь ваших любимых трав. У нас перемешаны кориандр, перцы — черный, белый, красный, лимонный. Нам нравится тархун, там есть щепотка соли и сушёные томаты. Смеси можно приобрести в магазинах и на рынках.

Приготовление

Нарезаем мясо — оно должно быть комнатной температуры, — на кусочки. У нас — довольно крупные куски для жарки на решетке — гриль и «кубики», или брусочки для жарки на шампурах.

Натираем мясо смесью специй и поливаем луковым соком. Тщательно перемешиваем. Накрываем ёмкость, в которой проводили эту процедуру крышкой, и оставляем на 20-30 минут.

Мангал и угли

Мангал уже собран. Загружаем его углем или, если время позволяет — дровами, разводим огонь. Не забываем про безопасность. Рядом с нашим мангалом стоит 10 литровая канистра с водой. Место, на котором установлен мангал — подготовлено. Поблизости нет сухой травы и листвы, почва каменистая. Наблюдаем за углями, нужно, чтобы они стали «седыми». Немного присыпаем их солью — одной пригоршни на весь мангал достаточно. Благодаря соли капающий с мяса жир не будет так «яростно» гореть, нам не придётся поливать мясо водой. Именно из-за воды сбивается температурный режим. Нам нужен хороший, равномерный жар и отсутствие пламени.

Угли готовы. Нанизываем мясо на шампуры

Нужно постараться нанизывать так, чтобы не было «болтающихся» свисающих кусочков. В общем, нанизываем аккуратно и ровно. Всё. Можно устанавливать шампуры на мангал.

При необходимости, веером обдуваем угли — так мы добавим жар, чтобы правильно «запечатать» мясо.

На решётку мясо просто выкладываем, не зажимая в створках. Если кусочки не равномерные, у нас будет возможность переворачивать щипцами каждый «элемент» по мере необходимости. Метод простой выкладки позволяет жарить на решётке — гриль одновременно несколько разных продуктов (мясо, овощи, грибы).

Наблюдаем за происходящим, при необходимости переворачиваем кусочки. Добиваемся той степени готовности, которая вам нравится. Лучше не отвлекаться на посторонние дела. Шашлык — дело тонкое!

Для приготовления рыбы (сегодняшний вариант: некрупные караси в фольге) понадобится меньший жар. Поэтому готовим ее практически в последнюю очередь. Рыба обработана маринадом. Немного сбрызгиваем ее лимоном и заворачиваем в фольгу. Конверты укладываем на решетку— гриль. Жарим 10 минут с каждой стороны — и все готово. На свободном пространстве решетки умещается несколько перчиков. Для приготовления достаточно примерно десяти минут.

Остатки жара от углей, можно использовать для того, чтобы немного подрумянить хлеб. Нарезаем толстыми кусками свежий хлеб и выкладываем на решётку. 30 секунд и всё готово!

Приятного аппетита!

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