Как избежать вздутия живота?

Вздутие живота после еды обычно не является поводом для беспокойства, и человек может избежать этого, следуя некоторым простым советам.

Что вызывает вздутие живота после еды?

Вздутие живота происходит, когда большое количество воздуха или газа скапливается в желудочно-кишечном тракте.

Сильное вздутие живота — причины

Еда — обычная причина вздутия живота, потому что когда организм переваривает пищу, он производит газ. Люди также заглатывают воздух, когда едят или пьют. Отрыжка обычно помогают облегчить скопление газа и воздуха в кишечнике.

Но вздутие живота может быть симптомом многих состояний здоровья, таких как синдром раздраженного кишечника или пищевая непереносимость. Однако большинство случаев вздутия можно избежать.

Как избежать вздутия живота

Следующие советы помогут уменьшить или предотвратить вздутие живота после еды:

1. Не ешьте слишком много волокон

Волокно — это углевод, содержащийся в растительных продуктах, которые организм не может переваривать. Волокна имеют некоторые важные функции в организме, например, помогают регулировать уровень сахара в крови. Однако продукты с высоким содержанием клетчатки могут привести к чрезмерному количеству газа. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают:

фасоль;

чечевицу;

фрукты, такие как яблоки и апельсины;

цельнозерновой овес;

горошек;

брокколи;

брюссельскую капусту.

2. Пищевая непереносимость и аллергия

Вздутие живота является типичным симптомом пищевой непереносимости или аллергии. Пищевые продукты, которые вызывают это состояние — непереносимость глютена.

3. Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров

Жир является неотъемлемой частью любой здоровой диеты и является важным источником энергии. Организм медленно переваривает жиры, что может задерживать опорожнение желудка. У некоторых людей это может вызвать вздутие живота. Следует избегать продуктов с высоким содержанием жира, чтобы уменьшить вздутие живота.

4. Пейте и ешьте медленно

Когда человек быстро пьет или ест, это увеличивает количество воздуха, которое он заглатывает, что может привести к увеличению количества газа в желудочно-кишечном тракте. Замедление темпов потребления воды и пищи может помочь уменьшить проблему.

5. Избегайте газированных напитков

Газированные напитки содержат углекислый газ, который может накапливаться в желудочно-кишечном тракте и вызывать вздутие живота. Простая вода — лучшая альтернатива газированным напиткам для снижения риска вздутия живота.

6. Имбирь

Имбирь является традиционным средством для решения проблем пищеварения. Он содержит компоненты, которые полезны для уменьшения избыточного газа в желудочно-кишечном тракте.

Имбирь имеет некоторые преимущества для здоровья, включая облегчение желудочно-кишечных заболеваний, таких как вздутие живота.

7. Избегайте жевательной резинки

Жевательная резинка заставляет человека заглатывать больше воздуха. Этот воздух может накапливаться в желудочно-кишечном тракте и вызывать вздутие у некоторых людей.

8. Легкие упражнения после еды Легкие упражнения после еды, такие как прогулка, могут помочь уменьшить вздутие живота. Легкие физические упражнения помогают удалять газ из желудочно-кишечного тракта и уменьшают вздутие живота.

9. Избегайте разговоров во время еды Разговор во время еды увеличивает возможность заглатывания воздуха. Это может вызвать накопление воздуха в желудочно-кишечном тракте, что приводит к вздутию живота.

10. Лечение изжоги

Изжога возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в горло, что может вызвать жжение. Это также распространенная причина вздутия живота. Лечение изжоги может быть эффективным способом снижения вздутия живота. Человек может лечить изжогу, используя такие лекарства, как антациды.

Вздутие живота — когда нужно обратиться к врачу

Вздутие живота может являться симптомом основного состояния здоровья. Когда вздутие живота сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу. Эти симптомы могут включать:

боль в животе;

тошноту;

запор;

потерю веса;

раздражение кожи.