Еда, здоровая только на словах

Большинство из нас ест «здоровую» еду потому, что так о ней говорят на этикетке. Далеко не у всех есть время на просмотр бесконечных списков ингредиентов — а ведь далеко не все они полезны даже под знаменем правильного питания. Таких продуктов довольно много и они способны нанести вред вашему стремлению питаться правильно. Чтобы не пропустить врага, мы составили список еды, которая в большинстве своем являются здоровой только на словах.

Быстрые каши

Промышленно обработанные крупы, с сахаром и множеством искусственных ингредиентов — это и есть та еда, которую до сих пор многие едят в надежде похудеть. Такая каша просто неспособна удовлетворить чувство голода — производителям выгодно, чтобы вы покупали эти вкусные пакетики еще и еще. Самой простой и очевидной альтернативой такой каше является натуральная овсяная крупа.

Фасованный сок чаще всего настолько полон сахаром, что может вызывать диабет ничуть не хуже, чем самая сладкая газировка. При этом даже свежевыжатый сок не решит проблему — растворенный в воде сахар ничуть не полезен организму. Выход из ситуации — свежевыжатые соки с добавлением мякоти.

Салат в довесок к другой еде Салат является универсальным символом здорового питания, однако именно он чаще всего становится маскировкой для менее полезных продуктов. Если вы думаете, что лист салата сделает огромный жирный бургер немного здоровее, то сильно ошибаетесь. Прежде всего салат ценен сам по себе и лучше всего его есть с другими овощами, полив небольшим количеством оливкового масла и бальзамика.

Обезжиренный йогурт

Обезжиренный йогурт — еще одна маркетинговая уловка, на которую не нужно попадаться. Сам по себе йогурт принято считать здоровой пищей — он содержит в себе полезные бактерии, довольно много белка и достаточное количество природных сахаров. Однако, это касается только такого йогурта, который был сделан с абсолютным соблюдением классического рецепта. Во всех остальных случаях, промышленный йогурт несет в себе лишь большое количество растительных жиров и сахара, которые абсолютно бесполезны в пищевом плане и вредны для организма. Если же йогурт прошел еще и дополнительное обезжиривание — значит в нем вовсе не осталось ничего нужного организму.

Белый хлеб

Даже с маркировкой «цельное зерно» белый хлеб не станет полезнее — на эту уловку попадаются тысячи человек, однако самое полезное, что мы можем получить от хлеба — это пищевые волокна. Именно их то и не найти в белом хлебе, а внутри него лего могут укрыться сахар и промышленные жиры.

Мюсли

Многие едят мюсли на завтрак, обед и ужин, наивно полагая, что делают лучше своему организму. На деле, такая закуска мало отличается от самых вредных снеков. Прежде всего так происходит из-за обилия транс-жиров, низкого содержания клетчатки и огромного количества скрытых сахаров в большинстве марок.

Спортивные напитки

Напитки для фитнеса, изотоники и им подобные, продаются исключительно под знаменем борьбы за здоровье. На самом деле, многие из них заполнены до краев сахаром, кукурузным сиропом и искусственными пищевыми красителями. Некоторые из ингредиентов так сомнительны, что даже запрещены в отдельных странах. Лимонная кислота в спортивных напитках, как было доказано, не только окрашивает эмаль зубов, но также может привести к быстрому износу их эмали.

Сендвич с курицей

Такой бутерброд можно купить в любом автомате, внутри него есть немного курицы и овощей — чем не выбор для обеда или быстрого перекуса. Однако, в таких бутербродах очень много соли — до одной трети суточной нормы. Соль выступает в роли мягкого консерванта и замаскирована под белым хлебом и соусом.

Сухофрукты

Сухофрукты действительно полезны, но в небольших количествах. В случае со многими снеками вроде орешков в глазури вы получите вместо витаминов коктейль из жира и сахара, который не преминет сказаться на ваших жировых отложениях.

Протеиновые коктейли

Добавление в рацион достаточного количества белка является неплохой идеей, однако порошковый протеин может стать ударом для вашей печени и почек. Само по себе усвоение такого рафинированного продукта сопряжено с большим напряжением пищеварительной системы. Получить достаточное количество протеина вполне возможно и из натуральных белковых продуктов.