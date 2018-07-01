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Поклонники обеспокоены состоянием здоровья беременной Анастасии Костенко и советуют ей срочно набирать вес
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Поклонники обеспокоены состоянием здоровья беременной Анастасии Костенко и советуют ей срочно набирать вес 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Фолловеры супруги футболиста Дмитрия Тарасова обеспокоены тем, что будучи на восьмом месяце беременности, Анастасия весит слишком мало.
Анастасия Костенко написала в Instagram, что за время беременности набрала около шести килограммов и сейчас весит 56 с половиной:
Многие подписчики решили, что она весит слишком мало, ей надо больше есть и набирать вес. Сама же Костенко считает, что питается правильно. «Важно, чтобы завтраки были ежедневно. Например: омлет из двух яиц, цельнозерновой хлеб и помидор, каша овсяная на молоке, бутерброд с цельнозерновым хлебом и сыром, груша, творожная запеканка с любимыми фруктами или сырники с ягодным соусом. В качестве обеда может быть рыба с лаймом и рис с овощами, тыквенный суп с кусочками курицы или индейки, борщ, уха. На ужин можно лосось на гриле с овощами, вареные креветки с диким рисом, кальмары с овощами. Что можно есть на перекус? Палочки из моркови, сладкого перца, огурца и сельдерея, спаржа с йогуртовым соусом, салаты из овощей и листовой зелени, различные фрукты или ягоды, кефир, молоко, натуральный йогурт», — подробно расписала она свой ежедневный рацион.
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Фото:Instagram
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