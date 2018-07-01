Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Испании

356 calories

Креветки с чесноком Gambas al ajillo

Сочные креветки, заправленные чесночным соусом (это блюдо действительно для любителей чеснока, добавляйте его как можно больше) и оливковым маслом — идеальная закуска в испанском стиле. Креветки с чесноком Gambas al ajillo СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 356 ккал

Ингредиенты

Креветки (очищенные) 500 г Масло (оливковое) 10 ст. л. Чеснок 8 зубчика Перец (чили) 1 шт. Соль по вкусу

Разогрейте в сковороде оливковое масло (но не перегрейте, иначе оно прогоркнет), добавьте в него мелко нарубленный чеснок.

Обжаривайте чеснок в течение 1-2 минут — до золотистого цвета, затем добавьте тонко нарезанный сушёный перец чили. Оставьте на минуту.

В подготовленную смесь положите креветки, на среднем огне варите их, помешивая, в течение 2-3 минут. Добавьте соль по вкусу. Приятного аппетита!

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