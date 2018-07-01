Виды мяса: самые вредные и самые полезные

Вегетарианцам, которые считают, что мясо в принципе не может быть полезным, этот материал лучше не читать. На самом деле в зависимости от вида и способа приготовления мясо действительно может благотворно или губительно отражаться на состоянии здоровья. Но есть и хорошая новость — традиционная зависимость «чем вкуснее, тем вреднее» здесь не работает. И каждому вредному куску есть вполне здоровая замена, стоит только разобраться в особенностях того или иного блюда. Кроме того, есть несколько безусловных факторов, способных даже из самого диетического и полезного мяса сотворить нечто настолько вредное для здоровья, что лучше бы вообще к нему не приближаться.

Полезно: говядина на травяном откорме

Говядина может быть как здоровой, так и нездоровой едой. Весь секрет в том, чем ее кормят, когда она еще в виде коровы ходит по лугам или стоит в стойле. Самым полезным мясом может считаться мясо коровы, которую кормили травой. Поскольку это экономически менее целесообразно, такое мясо обычно гораздо дороже. Но за кусок, богатый омега-3 жирными кислотами, витамином B6 и бета-каротином, не жаль отдать этих денег.

Вредно: говядина на зерновом откорме

На зерне тоже вырастают крупные бычки, но по мере того, как на них нарастает мясо, они копят все больше холестерина и жира. Если такую говядину сравнить с травяной, можно увидеть, что она скорее жирная, чем сочная. Диетологи не рекомендуют употреблять такое мясо слишком часто тем, кто придерживается здорового питания. Кроме того, чтобы скот усваивал неестественную для себя пищу в виде огромного количества зерна, его настаивают на сое и снабжают антибиотиками. О последствиях этого напоминать не надо.

Полезно: свиная вырезка

Репутация свинины как нездорового продукта сильно преувеличена. Тем более, последние исследования показали, что правильным образом обжаренная свиная вырезка по питательности и полезности может сравниться с мясом курицы. Единственное, о чем стоит позаботиться, это избегать фабричного мяса, которое было получено от свиней, выращенных на гормонах.

Вредно: бекон

Несмотря на то, что свинина может быть полезной, весь вопрос в том, как она была обработана прежде, чем попасть к нам на стол. Типичное лакомство из свинины — бекон, который становится традиционным составляющим практически любого завтрака, — не подходит тем, кто придерживается здорового рациона. Всего в трех ломтиках бекона содержится 150 калорий и 570 миллиграммов натрия, а это целых 24% от суточной нормы. Из-за того, как его готовят, бекон может также стать катализатором сердечных заболеваний и рака.

Полезно: индейка

По сравнению с мясом других птиц индейка содержит намного меньше жира и калорий при том же самом количестве белка. В ней содержится довольно много селена и витамина B, что делает индейку отличным ингредиентом для сбалансированного меню. Мясо индейки благотворно влияет на иммунную систему и универсально подходит практически ко всем гарнирам.

Вредно: утка

Утка — это практически самое худшее мясо, к которому у нас есть доступ. По мнению диетологов, нигде больше не содержится столько калорий и жира на кусок в сто граммов. От употребления в пищу мяса утки стабильно повышается уровень плохого холестерина в крови и увеличиваются шансы сердечных заболеваний. В утке при этом гораздо меньше белка, чем в любом другом мясе птицы. Но если вы все-таки не можете себе представить ужин без утки, избегайте хотя бы кожи — в ней больше всего вредного жира.

Полезно: ягнятина

Если вас не смущают образы беззащитных белоснежных ягнят, то смело добавляйте это мясо в свой рацион. В нем целая уйма полезных веществ, включая цинк и железо, а также витамин В. Весь жир, содержащийся в ягнятине, полезный и мононенасыщенный, то есть именно тот, которого не хватает нашему организму.

Вредно: баранина

Баранина вредна не всем и не так сильно, однако о некоторых опасностях все же стоит знать. Например, людям в возрасте нужно избегать этого мяса, поскольку в бараньих костях содержатся вещества, способствующие развитию артрита. Кроме того, в мясе взрослого барана содержится просто огромное количество липидов, отражающихся на здоровье нашего сердца и сосудов. Поэтому есть баранину без обильного гарнира из овощей не рекомендуется. А весь жир, вытопленный во время приготовления, лучше не использовать в пищу.