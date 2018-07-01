Рецепты здоровья: шалфей от ангины и простуды

Даже в летнюю жару ангина — не такая уж редкая проблема. А одно из эффективных средств для ее лечения у многих найдется на грядке с пряными травами — это шалфей лекарственный (Salvia officinalis). Латинское salveo переводится как «быть здоровым, здравствовать», и в старину люди верили, что растущий в саду шалфей дарует владельцу долгую и счастливую жизнь, не отягощенную недугами.

В старину считалось, что растущий в саду шалфей дарит здоровье и долголетие

Народная медицина использует траву шалфея (в виде настоев, настоек, отваров, вина, а также в составе травяных сборов) для лечения ангин, ларингитов, фарингитов, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Учтите, что прием препаратов шалфея внутрь имеет противопоказания: беременность и грудное вскармливание; миома матки и эндометриоз; острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и почек; гипотония; снижение функций щитовидной железы.

Настой шалфея лекарственного при ангине

2 ч.ложки сушеных измельченных листьев шалфея залить стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение получаса, процедить. Использовать теплым для полоскания горла (3-5 раз в день).

Отвар шалфея лекарственного при ангине

2 ст ложки сушеных измельченных листьев шалфея залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане в течение 15 минут, процедить. Использовать для полоскания горла при ангине, ларингите, тонзиллите.

Настой шалфея с ромашкой при ангине

Смешать взятые поровну сушеные измельченные листья шалфея лекарственного и цветки ромашки аптечной. 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5 минут, процедить. Полоскать горло настоем несколько раз в день.

Настойка шалфея лекарственного

3 ст.ложки сушеных измельченных листьев шалфея залить 0,5 л качественной водки, укупорить, настаивать

на солнце

в течение 1 месяца, процедить. При любых воспалительных заболеваниях полости рта и горла добавлять настойку в воду для полоскания из расчета 30 капель на 1 стакан теплой воды.

Вино с шалфеем лекарственным

100 г сушеных измельченных листьев шалфея залить 1 л сухого красного виноградного вина, укупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение 2 недель, процедить, сырье отжать. Хранить в холодильнике в плотно укупоренной таре. При простудных заболеваниях, кашле принимать 3 раза в день после еды по 50 мл.

Травяной сбор с шалфеем при простуде

Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье:

1 часть листьев шалфея лекарственного;

3 части листьев крапивы двудомной;

3 части побегов лимонника китайского.

1 ч.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать до выздоровления по 1 стакану утром и вечером, добавив мед по вкусу.

Шалфей с молоком от кашля

Вскипятить 1 стакан коровьего молока, добавить 1 ст.ложку сушеных измельченных листьев шалфея лекарственного, перемешать, снова вскипятить, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Пить горячим перед сном при сухом кашле, хронических заболеваниях легких и бронхов. Читайте также:

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