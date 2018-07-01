Чем для здоровья вредна йодированная соль

Йодированная соль является важной гастрономической добавкой. Она не только акцентирует вкус пищи, но просто необходима в некоторых регионах страны. Применение поваренной соли с добавлением соединений йода важно на территориях, на которых почва и вода бедны этим микроэлементом. [С-BLOCK]

При недостатке йода у населения развиваются йод-дефицитные заболевания. Прежде всего, это увеличение щитовидной железы, или эндемический зоб. Встречается довольно часто. Особенно в областях, удаленных от морских побережий.

Профилактика дефицита йода с помощью поваренной йодированной соли важна и в плане предотвращения развития у людей умственной отсталости. Йод — очень особенный элемент. Его нужно совсем немного. Но это минимальное количество обязательно должно присутствовать в организме, чтобы соблюдался баланс адекватного физического и интеллектуального развития.

Чем может быть опасна йодированная соль

Йодированная соль производится из обычной поваренной путем добавлений в нее одного из 4-х соединений йода. Это может быть иодид калия (или натрия) либо иодат калия (натрия). Любое из этих соединений великолепно поставляет организму такой нужный йод. Но этот микроэлемент достаточно неустойчив при воздействии высокой температуры.

Бесполезно солить кипящий суп йодированной солью в надежде на то, что в нем окажется нужное количество йода и вся семья будет обеспечена этим элементом. Не будет. Причина заключается в том, то при температуре кипения воды (99,98°C) йод полностью улетучится.

Процесс испарения йода начнет происходить даже гораздо раньше. Йодид калия (KJ) — менее стойкое соединение, поэтому и соль с ним гораздо дешевле других видов. Из дешевой поваренной соли йод начнет испаряться уже при 30°C. Йодат калия (KJO3) может выдержать более высокие температуры, но тоже не такие критичные, как кипение воды или того же бульона.

Опасность йодированной поваренной соли заключается только в том, что при неправильном хранении или применении йод из нее испаряется. Человек при этом думает, что получает необходимую ему норму этого микроэлемента, что совершенно не соответствует действительности. Из-за неумелого обращения с поваренной солью начинаются проблемы со щитовидкой, памятью, может даже развиться деменция (слабоумие). Дети с дефицитом йода очень тяжело осваивают школьную программу.

Как правильно хранить и использовать йодированную соль

Нельзя кидать йодированную соль в кипяток, поскольку йода в ней не будет вообще. Солить можно только холодные или теплые блюда. Хранение тоже имеет свои нюансы. Соль нельзя долго хранить в открытой пачке. Чем дольше йодированная соль находится на открытом воздухе, тем меньше в ней собственно йода.

При этом получить «передозировку» йода с помощью этого продукта практически невозможно. Максимум составляет потребление 5 грамм соли в день, но обычно люди и столько не съедают. Даже если не очень получается правильно использовать йодированную соль и порой так и хочется присолить горячий суп, стоит добавить в свой рацион продукты, богатые йодом. К ним относится морская рыба, морепродукты, грецкие орехи, морская капуста, хурма.