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Вредные и полезные завтраки для тех, кто хочет похудеть
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Вредные и полезные завтраки для тех, кто хочет похудеть 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Завтрак должен быть правильным. Поговорим с Вами о тех завтраках которые кушать не стоит и что такое идеальный завтрак, для тех кто хочет иметь красивую фигуру. Ничего не есть утром — это очень плохо. Потому что к обеду у Вас появится такой зверский аппетит, что Вы съедите огромную порцию за раз и скорей всего это будет что-то не очень хорошее, так как голодный организм себя не контролирует.
Творог тоже не лучший завтрак. Как правило мы его едим со сметаной, а сметана это жирный продукт, который отложит в нашем теле соответствующий материал, который нам совсем не нужен. Ну и конечно же творог мы едим с сахаром или медом, а сахар даёт резкий всплеск инсулина в крови, что ведет к ожирению и в принципе это вредно для нашего организма. Сахар даст вам быстрый всплеск энергии, но так же быстро эта энергия пойдет на спад. Это приведет к тому, что вы окажетесь голодным. Поэтому с утра большое количество сахара нам не нужно.
Йогурт тоже плохой завтрак, там очень много сахара и химии. И зачастую там есть жиры.
Хлопья с молоком. Тоже не самый лучший завтрак. Так как хлопья как правило содержат достаточно много сахара (12г), а молоко содержит жиры.
Фрукты тоже не лучший завтрак — так как там тоже много сахара. Можно съесть 1 какой-то фрукт, но это должно быть как дополнение к основному полезному рациону. Те, кто завтракает в кофейне, очень часто заказывают кекс и кофе с молоком. Выпечка — это всегда пшеничная мука, сахар, различные вредные добавки для цвета и запаха. Ваш организм не будет доволен и в этом случае.
Так, что можно кушать на завтрак? Утром нам нужна энергия — а это углеводы. Например гречка содержит — 1г жиров, 20г углеводов (из которых 1г сахара) и 4 гр белка, что соответствует утреннему рациону. Вам нужен сбалансированный приём пищи, который содержит белки, жиры и углеводы. Какой должен быть завтрак смотрите в этом коротком видеоролике.
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