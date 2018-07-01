Сэндвичи, кола и соль: что ест профессиональная балерина

Завтрак

— Британия известна своей любовью к чаю. Я тоже нашла свой любимый сорт, когда переехала из Канады в Бирмингем — это йоркширский чай, специальная смесь чёрных чайных листьев. Каждое утро я пью чай с молоком и ем тосты с яйцами и авокадо. Яйца насыщают белком, а в сочетании с хлебом и авокадо дают много сил.

Тренировки начинаются в 9:30 утра: сначала 45 минут пилатеса, затем полтора часа балета.

Перекус

После утреннего балетного класса у меня начинается первая репетиция. Перед ней я обычно съедаю банан, иногда кекс или овсяное печенье — овсянка отлично заряжает энергией. В течение занятий я пью только воду. Много воды. После репетиции, чтобы восполнить потерю калорий и солей, я пью разные соки, разбавленные водой, с щепоткой соли. Фото: shutterstock.com Каждый день у меня есть час на обед. Этого времени достаточно, чтобы пообедать и чтобы еда успела перевариться перед тем, как я снова отправлюсь танцевать. Перекусы и обед я всегда приношу из дома. Доверяю только той еде, которую готовлю сама. К тому же это помогает экономить деньги. Обычно я ем сэндвич с сыром, свёклой и зеленью или пасту с курицей и овощами. После обеда всегда хочется сладкого, поэтому съедаю ещё пару фруктов. Фото: shutterstock.com Второй перекус

После обеда у меня ещё одна или две репетиции. Около четырёх часов дня я перекусываю орехами или бананом, чтобы энергии хватило до конца рабочего дня. Обычно тренировки заканчиваются в 6:30 вечера. Фото: shutterstock.com Вечером в дни обычных тренировок я стараюсь потреблять меньше углеводов, поэтому ужинаю либо лососем на гриле с салатом, либо курицей с овощами. Но после выступлений я съедаю большую порцию сложных углеводов — вроде пасты болоньезе. Фото: shutterstock.com Кола, пончики, регулярность и прогулки

Я стараюсь не есть сахар и не пить газировку. Когда тело пытается усвоить чрезмерное количество сахара, оно тратит слишком много энергии. Мне как спортсмену это совершенно ни к чему. Но когда очень хочется сладкого, я могу выпить банку колы после выступления.

Считаю, что самое важное в здоровом питании — не пропускать приёмы пищи, чтобы не переедать потом. В дни отдыха и летом позволяю себе немного расслабиться. Например, когда я отправляюсь домой, в Ванкувер, я пробую пончики в разных кофейнях.

Многие мои коллеги занимаются фитнесом, например сайклингом. Я же, когда готовлюсь к выступлениям, использую любую возможность, чтобы отдохнуть. Максимум чем я могу заняться в свободные дни — сходить на прогулку. Людям, не связанным со спортом, я советую тренироваться хотя бы два раза в неделю — чтобы поддерживать здоровье и фигуру. Необязательно пробегать марафон — хватит долгой прогулки или езды на велосипеде. Главное — регулярность. Статьи по теме «Блины со сгущёнкой — самое вкусное, что есть на свете». Правила питания фитнес-модели «У вас есть только одно тело. Относитесь к нему как к золоту». Что ест и как тренируется самая быстрая женщина планеты Как в 48 лет выглядеть на 25: что ест и как тренируется Дженнифер Энистон Что ест Леди Гага: 7 принципов здорового питания от личного повара певицы

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