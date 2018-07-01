Тропический салат с креветками

Легкий салат со шпинатом, жареными креветками и цитрусовой заправкой.

Ингредиенты

Цедра лимона, апельсина и лайма 3 ч. л.

апельсин (сок) 1 шт.

лимон (сок) 1 шт.

лайм (сок) 2 шт.

оливковое масло 60 мл мед 1 ст. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

креветки 350 г ананас 0,5 шт.

красный лук 0,5 шт.

острый перец 1 шт.

свежий базилик 50 г шпинат 300 г сыр фета 100 г Способ приготовления

Для заправки в маленькой банке смешайте цедру и сок цитрусовых, оливковое масло и мед. Закройте банку крышкой и хорошо взболтайте.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте гриль или большую сковороду. Креветки очистите, полейте 1 столовой ложкой оливкового масла, посолите и поперчите. Обжарьте около 2-3 минут с каждой стороны.

Ананас, лук и перец нарежьте кубиками. Базилик измельчите. Сложите их в миску, посолите и поперчите.

Шпинат разложите на тарелки, сверху выложите смесь овощей и ананаса, затем креветки. Посыпьте раскрошенной фетой и полейте заправкой.