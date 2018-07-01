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Тропический салат с креветками
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Тропический салат с креветками 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат со шпинатом, жареными креветками и цитрусовой заправкой.
Ингредиенты
Цедра лимона, апельсина и лайма 3 ч. л.
апельсин (сок) 1 шт.
лимон (сок) 1 шт.
лайм (сок) 2 шт.
оливковое масло 60 мл  мед 1 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
креветки 350 г  ананас 0,5 шт.
красный лук 0,5 шт.
острый перец 1 шт.
свежий базилик 50 г  шпинат 300 г  сыр фета 100 г  Способ приготовления
Для заправки в маленькой банке смешайте цедру и сок цитрусовых, оливковое масло и мед. Закройте банку крышкой и хорошо взболтайте.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте гриль или большую сковороду. Креветки очистите, полейте 1 столовой ложкой оливкового масла, посолите и поперчите. Обжарьте около 2-3 минут с каждой стороны.
Ананас, лук и перец нарежьте кубиками. Базилик измельчите. Сложите их в миску, посолите и поперчите.
Шпинат разложите на тарелки, сверху выложите смесь овощей и ананаса, затем креветки. Посыпьте раскрошенной фетой и полейте заправкой.
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