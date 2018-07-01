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Освежающий итальянский салат
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Освежающий итальянский салат 

Карельские вести 2 часа назад
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Ингредиенты
Салат айсберг 1 головка
салат рэдиччо 1 головка
изюм 70 г  черные оливки 50 г  зеленые оливки 50 г  салями 70 г  фисташки (очищенные) 70 г  сыр фета 50 г  петрушка по вкусу
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
винный уксус по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Оливки тонко нарежьте. Салями нарежьте маленькими кубиками.
Нарежьте оба вида салата. Добавьте оливки, колбасу, фисташки и изюм.
Заправьте салат оливковым маслом и винным уксусом. Посолите и поперчите. Сверху посыпьте мелко нарезанной петрушкой и раскрошенным сыром.
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