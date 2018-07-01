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Салат капрезе с прошутто
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Салат капрезе с прошутто 

Карельские вести 1 час назад
Классическое сочетание помидоров и сыра. В этом салате нет ничего лишнего!
Ингредиенты
Помидоры (маленькие) 10 шт.
руккола 100 г  моцарелла 2 шарика
пармская ветчина (прошутто) 12 ломтиков
лимон 1 шт.
оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Помидоры и моцареллу нарежьте кружочками.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Рукколу выложите в миску. Выжмите на нее сок из лимона, добавьте оливковое масло, перемешайте.
Выложите рукколу на тарелки, сверху выложите прошутто, а затем помидоры и моцареллу.
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