Салат капрезе с прошутто

Классическое сочетание помидоров и сыра. В этом салате нет ничего лишнего!

Ингредиенты

Помидоры (маленькие) 10 шт.

руккола 100 г моцарелла 2 шарика

пармская ветчина (прошутто) 12 ломтиков

лимон 1 шт.

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Помидоры и моцареллу нарежьте кружочками.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Рукколу выложите в миску. Выжмите на нее сок из лимона, добавьте оливковое масло, перемешайте.

Выложите рукколу на тарелки, сверху выложите прошутто, а затем помидоры и моцареллу.