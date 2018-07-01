Салат «Вальдорф» с бататом 

Новая версия классического салата из яблок и сельдерея со сладким картофелем.
Ингредиенты
Батат 2 шт.
яблоки 2 шт.
сельдерей 1 стебель
изюм 80 г сушеная клюква 70 г грецкие орехи 50 г лимонный сок 1 ст. л.
майонез 200 мл мускатный орех по вкусу
зелень 140 г Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Батат очистите и нарежьте кубиками. Отварите до мягкости в течение 5-10 минут. Слейте воду и полностью охладите.
У яблок удалите сердцевины и нарежьте яблоки кубиками. Полейте их лимонным соком и перемешайте. Сельдерей нарежьте кубиками и добавьте к яблокам. Добавьте изюм, клюкву, измельченные орехи и батат. Добавьте мускатный орех и майонез, тщательно перемешайте.
Поместите салат в холодильник минимум на час. Выложите на тарелки поверх зелени и сразу подавайте.