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Салат «Вальдорф» с бататом
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Салат «Вальдорф» с бататом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новая версия классического салата из яблок и сельдерея со сладким картофелем.
Ингредиенты
Батат 2 шт.
яблоки 2 шт.
сельдерей 1 стебель
изюм 80 г  сушеная клюква 70 г  грецкие орехи 50 г  лимонный сок 1 ст. л.
майонез 200 мл  мускатный орех по вкусу
зелень 140 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Батат очистите и нарежьте кубиками. Отварите до мягкости в течение 5-10 минут. Слейте воду и полностью охладите.
У яблок удалите сердцевины и нарежьте яблоки кубиками. Полейте их лимонным соком и перемешайте. Сельдерей нарежьте кубиками и добавьте к яблокам. Добавьте изюм, клюкву, измельченные орехи и батат. Добавьте мускатный орех и майонез, тщательно перемешайте.
Поместите салат в холодильник минимум на час. Выложите на тарелки поверх зелени и сразу подавайте.
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