Салат «Вальдорф» с бататом

Новая версия классического салата из яблок и сельдерея со сладким картофелем.

Ингредиенты

Батат 2 шт.

яблоки 2 шт.

сельдерей 1 стебель

изюм 80 г сушеная клюква 70 г грецкие орехи 50 г лимонный сок 1 ст. л.

майонез 200 мл мускатный орех по вкусу

зелень 140 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Батат очистите и нарежьте кубиками. Отварите до мягкости в течение 5-10 минут. Слейте воду и полностью охладите.

У яблок удалите сердцевины и нарежьте яблоки кубиками. Полейте их лимонным соком и перемешайте. Сельдерей нарежьте кубиками и добавьте к яблокам. Добавьте изюм, клюкву, измельченные орехи и батат. Добавьте мускатный орех и майонез, тщательно перемешайте.

Поместите салат в холодильник минимум на час. Выложите на тарелки поверх зелени и сразу подавайте.