Полезный сахар. Чем опасен полный отказ от сладкого

Бытует мнение о том, что сахар оказывает пагубное влияние на организм. По этой причине многие стремятся полностью исключить сладкое из своего рациона. Врачи же предостерегают: делать это категорически нельзя, поскольку именно в сладостях есть те полезные вещества, которые мы часто недополучаем из других продуктов. Диетолог Елена Толоконникова рассказала, чем чреват для человека отказ от сахара.

Сладкое — источник жизни?

Всем известно, что чрезмерное потребление сладкого вредит здоровью. Однако нехватка сахара в организме может привести к печальным последствиям. Эксперты утверждают: полностью отказываться от сахара нельзя. «Не стоит вешать на пирожные и шоколадки ярлык „вредная еда“, — советует диетолог Елена Толоконникова. — От них тоже есть польза! В сладостях содержится сахар, а это — источник углеводов и жизненной энергии. Десерты делают ваше питание правильным и сбалансированным».

Что будет, если исключить сладкое из своего рациона? Конечно, вы ваша фигура станет более стройной, но при этом появятся другие проблемы. Они могут не сразу дать о себе знать. Однако рано или поздно все равно проявятся. «У людей, которые не едят сладкое, существенно повышается риск заболевания артритом и тромбозом, — отмечает эксперт. — Уже научно доказано, что полное исключение сахара приводит к заболеваниям печени и селезенки, ухудшению работы головного мозга. У отказавшихся от сахара людей с возрастом появляются проблемы с памятью».

Кроме того, сладости влияют на настроение человека. Продукты, в составе которых есть сахар, способствуют выработке гормона радости, поэтому тот, кто питается исключительно «здоровой едой», более склонен к стрессам и депрессиям.

Безопасные десерты

Конечно, злоупотреблять сладостями нельзя. Если есть слишком много пирожных и булочек, это приведет к преждевременному старению кожи, ожирению, ухудшению состояния зубов и костей, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. А вот съесть кусочек шоколадки после обеда — даже полезно. И, если кусок торта прибавит лишний сантиметр к талии, то зефир, сухофрукты и цукаты можно есть, не боясь прибавить в весе.

«Некоторые считают сахар, как и соль, «белой смертью», — говорит диетолог. — И, хотя это не так, избавиться от стереотипов довольно сложно. В таких случаях обычный сахар можно заменить тростниковым, в нем еще больше полезных веществ, таких как железо, натрий, кальций. Если же вы стремитесь ограничить себя в сладостях, не делайте это слишком резко. Когда вы привыкли пить чай с сахаром и есть булочки с вареньем, а потом вдруг внезапно лишаете себя этого, у вас начнутся головокружения и даже головные боли, нарушится обмен веществ».

Немного сладостей не помешает!

Диетолог обращает внимание: люди, которые не любят сладости, могут получать сахар и из других продуктов. Больше всего глюкозы содержится в свекле, остром перце чили, сладком болгарском перце, репчатом луке, цветной капусте, кукурузе. «В овощах, богатых глюкозой, есть аминокислоты, проще говоря — белок, основа всех клеток организма, — напоминает Толоконникова. — Поэтому, если вы перестанете есть сладкое или глюкозосодержашие продукты, белок просто перестанет поступать в ваш организм, что негативным образом скажется на функционировании практически всех внутренних органов». Если в вашем рационе нет ни одного из этих овощей, то отказываться от сладкого вам не следует: в вашей схеме питания обязательно должен быть источник глюкозы. Не любите цветную капусту — ешьте пирожные, но не слишком увлекайтесь!

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что сладости в умеренных количествах не только не навредят организму, но и принесут пользу, а вот отказ от сладкого опасен целым рядом заболеваний. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши суставы не болели, мозг работал эффективно, а вы сами всегда были бы в хорошем настроении, позвольте себе после обеда съесть шоколадную конфету: вы это заслужили!