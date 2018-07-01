Салат из пасты с копченой рыбой

Сытный салат с рыбой и средиземноморскими овощами.

Ингредиенты

Паста (пенне, фарфалле, фуззилли) 400 г копченая рыба 150 г баклажан 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

черные оливки 1 горсть

цуккини 1 шт.

каперсы по вкусу

петрушка по вкусу

соль по вкусу

оливковое масло по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Перец обжарьте на гриле и нарежьте тонкими полосками.

Баклажан нарежьте тонкими пластинками и обжарьте до золотистого цвета в оливковом масле.

Перец сложите в салатник, добавьте оливки и каперсы.

Нарежьте цуккини очень тонкими ломтиками и добавьте в салатник. Добавьте мелко нарезанную петрушку, 2-3 столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешайте.

Отварите пасту в подсоленной воде, промойте холодной водой, чтобы полностью охладить пасту. Тщательно слейте жидкость. Добавьте пасту к овощам и хорошо перемешайте.

Нарежьте копченую рыбу маленькими кусочками, добавьте в салат. Туда же положите обжаренные баклажаны. Посолите и перемешайте.