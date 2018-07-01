Салат из пасты с копченой рыбой 

Сытный салат с рыбой и средиземноморскими овощами.
Ингредиенты
Паста (пенне, фарфалле, фуззилли) 400 г копченая рыба 150 г баклажан 1 шт.
болгарский перец 1 шт.
черные оливки 1 горсть
цуккини 1 шт.
каперсы по вкусу
петрушка по вкусу
соль по вкусу
оливковое масло по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Перец обжарьте на гриле и нарежьте тонкими полосками.
Баклажан нарежьте тонкими пластинками и обжарьте до золотистого цвета в оливковом масле.
Перец сложите в салатник, добавьте оливки и каперсы.
Нарежьте цуккини очень тонкими ломтиками и добавьте в салатник. Добавьте мелко нарезанную петрушку, 2-3 столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешайте.
Отварите пасту в подсоленной воде, промойте холодной водой, чтобы полностью охладить пасту. Тщательно слейте жидкость. Добавьте пасту к овощам и хорошо перемешайте.
Нарежьте копченую рыбу маленькими кусочками, добавьте в салат. Туда же положите обжаренные баклажаны. Посолите и перемешайте.