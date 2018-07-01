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Овощной салат с кальмарами
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Овощной салат с кальмарами 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Острый и свежий пряный салат из свежих огурцов и помидоров черри с кальмарами.
Ингредиенты
Кальмары 300 г  огурцы 150 г  помидоры черри 150 г  укроп по вкусу
соль по вкусу
растительное масло 2-3 ст. л.
острая паста карри 1 ч. л.
Способ приготовления
Кальмары очистите, нарежьте тонкими полосками и отварите в подсоленной воде в течение 3 минут. Затем откиньте на дуршлаг и тщательно слейте воду.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Огурцы нарежьте тонкими полосками, помидоры разрежьте на четвертинки. Укроп мелко порубите. Овощи сложите в салатник.
Кальмаров сложите в отдельную емкость, добавьте масло и пасту карри, хорошо перемешайте. Переложите кальмаров в салатник к овощам, перемешайте и подавайте.
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