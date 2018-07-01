Овощной салат с кальмарами

Острый и свежий пряный салат из свежих огурцов и помидоров черри с кальмарами.

Ингредиенты

Кальмары 300 г огурцы 150 г помидоры черри 150 г укроп по вкусу

соль по вкусу

растительное масло 2-3 ст. л.

острая паста карри 1 ч. л.

Способ приготовления

Кальмары очистите, нарежьте тонкими полосками и отварите в подсоленной воде в течение 3 минут. Затем откиньте на дуршлаг и тщательно слейте воду.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Огурцы нарежьте тонкими полосками, помидоры разрежьте на четвертинки. Укроп мелко порубите. Овощи сложите в салатник.

Кальмаров сложите в отдельную емкость, добавьте масло и пасту карри, хорошо перемешайте. Переложите кальмаров в салатник к овощам, перемешайте и подавайте.