Кофе из брокколи и еще 10 необычных кофезаменителей

Австралийские ученые всерьез обеспокоились тем, что их сограждане едят слишком мало овощей. Поразмыслив и проведя опыты, они пришли к выводу, как исправить ситуацию, и придумали специальный порошок из брокколи, который можно как заваривать самостоятельно, так и добавлять в любимые блюда. В новинке содержится большое количество белка и клетчатки, а две столовые ложки чуда-порошка принесут столько же пользы, сколько и порция брокколи. Продукт, который точно придется по душе всем вегетарианцам и сторонникам правильного питания, уже смешали с кофе — получилось весьма недурно.

А мы предлагаем вам вспомнить о 10 растениях-кофезаменителях, которые также помогут улучшить здоровье.

Цикорий

Самый известный кофезаменитель — цикорий. Порошок коричневого цвета готовится из корня растения: его промывают, высушивают, перемалывают, а затем обжаривают на сковородке, смазанной маслом. Цикорий содержит полезные элементы, успокаивающие нервную систему, очищающие организм от шлаков и расширяющие сосуды. Его рекомендуется пить людям, больным диабетом, и тем, кто стремится похудеть.

Чтобы заварить цикорий, достаточно залить горячей водой 2 чайные ложки порошка (в турке или кастрюле), довести до кипения и, уменьшив огонь, варить еще 3 минуты. После этого напиток следует процедить. Если вам не понравится горьковатый вкус цикория, просто добавьте в него немного меда или стевии.

Свекла

Да, кофе бывает не только из брокколи, но и из свеклы. Поскольку в нем нет кофеина, он подходит даже детям и людям, которым из-за болезней противопоказан классический кофе. Приготовить его можно в домашних условиях. Для этого возьмите свежие овощи, снимите с них кожуру, обдайте кипятком и нарежьте на маленькие кубики. Подсушите их в духовке, а затем обжарьте на сковороде. После этого останется только измельчить свеклу в блендере или кофемолке. Готовая смесь заваривается так же, как и обычный кофе. По желанию в напиток можно добавить лимон, сахар или мед.

Ячмень

Зерна ячменя — маленькие хранилища полезных микроэлементов: в них есть белки, калий, кальций, фосфор, йод, магний, витамины А, В, D, E. Готовый порошок можно приобрести в магазине или, как и в случае с другими напитками, сделать самостоятельно.

Вам понадобятся зерна ячменя (найти их можно в диабетических отделах супермаркетов). Промойте их, просушите и обжарьте на сковородке, постоянно перемешивая. Далее измельчите их в кофемолке.

Но это не единственный рецепт ячменного кофезаменителя. Еще один вариант готовится с морковкой. Натрите на крупной терке два овоща, смешайте их с пропущенными через мясорубку зернами (½ стакана), а полученную смесь отправьте в кастрюлю с горячей водой (из расчета 2 чайные на стакан жидкости). Оставьте напиток на плите на 10 минут, а затем дайте настояться еще столько же времени.

Желуди

Этот кофезаменитель приобрел особую популярность в Германии в 40-е годы XX века. По вкусу он больше походит на какао, разбавленное молоком. Он тонизирует организм, помогает при заболеваниях дыхательных путей, желудка и сердца.

Порошок, приготовленный из зеленых желудей, продается в магазинах, но его можно сделать и самостоятельно. Только учтите, что сырье должно быть экологически чистым.

Запекайте в духовке зеленые плоды до тех пор, пока они не приобретут розоватый оттенок (рекомендуемая температура — 200 градусов), очистите их от кожуры и не забудьте перемолоть. Готовый порошок следует варить в кипящей воде 2-3 минуты.

Одуванчики

Этот кофезаменитель готовится из крупных корней одуванчика, собранных весной или осенью. В это время в них содержится около 40% инулина — желчегонного, стимулирующего работу печени. Помимо него, в одуванчиках присутствуют дубильные вещества, никотиновая кислота, фосфор, калий, железо, витамины В2, С и многие другие полезные вещества.

Для приготовления кофезаменителя корни следует нарезать на кубики, затем обжаривать на сковороде до тех пор, пока они не приобретут коричневый цвет и характерный запах. Вслед за этим корни нужно измельчить, добавить в воду и варить до тех пор, пока она не станет коричневой. Не забудьте процедить напиток и добавить в него молоко.

Батат

Сладкий картофель — удивительное растение, ведь практически все его части можно использовать в качестве пищи. Например, из семян цветущих видов готовится напиток, очень похожий на кофе. Для этого их сушат, а затем, измельчив, заваривают в турке. В таком напитке будет много железа, ниацина, глюкозы и других полезных веществ.

Гуарана

Гуарана — порошок, приготовленный из семян древовидной лианы, произрастающей в Бразилии. Именно попадающие кусочки кожуры придают гуаране горький вкус, отдаленно напоминающий шоколад. Это единственный кофезаменитель, в котором кофеина в несколько раз больше, чем в самом кофе — его уже несколько столетий используют как лекарство от головной боли и средство для заряда энергией. Гуарану также можно добавлять в смузи и свежевыжатые соки. Она доступна в магазинах здорового питания.

Топинамбур

Земляная груша содержит около 20% инулина, а значит, подходит для очищения организма от шлаков и токсинов. Чтобы приготовить кофезаменитель из этого растения, высушите его, предварительно измельчив на кусочки, а затем подержите в духовке до тех пор, пока они не приобретут коричневатый цвет. После этого останется лишь перемолоть топинамбур и заварить как обычный кофе. Напиток можно смешивать с медом, молоком или добавить в него чайную ложку обычного кофе для лучшего вкуса.

Боярышник кроваво-красный

Наверное, каждый из нас пробовал варенье и кисель из боярышника, но из его плодов можно приготовить и своеобразный кофе. Это растение богато флавоноидами, кислотами (кофейной, лимонной и др.), жирными маслами и витаминами (Е, С, К). Чтобы приготовить основу для кофе, плоды нужно вымыть, высушить в духовке или на сковороде, а затем перемолоть. Готовую смесь следует залить кипящей водой и дать ей настояться в течение нескольких минут.

Кизил обыкновенный

Как и боярышник, кизил известен как ягода для варенья и соусов. Он оказывает желчегонный и мочегонный эффект, подходит для борьбы с жаром и воспалениями. В составе кизила есть пектины, стимулирующие выведение шлаков. Кофезаменитель готовится из косточек растения. Для этого их следует промыть и поджарить на сковородке. Сухие косточки нужно перемолоть и сварить в турке.