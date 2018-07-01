Теплый салат с куриными сердечками

Хотите приготовить на ужин простое, но необычное и вкусное блюдо? Попробуйте теплый салат из куриных сердечек с пикантной заправкой.

Ингредиенты

Куриные сердечки 300 г салатные листья 200 г красный лук 1-2 шт.

перец чили 1 шт.

херес (или вино) 2 ст. л.

соевый соус 2 ст. л.

тертый имбирь 0,5 ч. л.

чеснок 1 зубчик

лимонный сок 2 ст. л.

оливковое масло 6 ст. л.

мед 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

кедровые орехи 50 г Способ приготовления

Херес или вино смешайте с соевым соусом. Добавьте измельченные имбирь и чеснок. Перемешайте. В полученный маринад сложите хорошо вымытые и очищенные куриные сердечки, оставьте на час.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте сердечки до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

В большой миске смешайте салатные листья, нарезанный тонкими полукольцами лук и нарезанный тонкой соломкой перец чили. Лимонный сок смешайте с оливковым маслом и медом, посолите и поперчите по вкусу. Полученным соусом полейте салат, сверху выложите сердечки и посыпьте кедровыми орехами. Подавайте сразу.