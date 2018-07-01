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Теплый салат с куриными сердечками
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Теплый салат с куриными сердечками 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Хотите приготовить на ужин простое, но необычное и вкусное блюдо? Попробуйте теплый салат из куриных сердечек с пикантной заправкой.
Ингредиенты
Куриные сердечки 300 г  салатные листья 200 г  красный лук 1-2 шт.
перец чили 1 шт.
херес (или вино) 2 ст. л.
соевый соус 2 ст. л.
тертый имбирь 0,5 ч. л.
чеснок 1 зубчик
лимонный сок 2 ст. л.
оливковое масло 6 ст. л.
мед 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
кедровые орехи 50 г  Способ приготовления
Херес или вино смешайте с соевым соусом. Добавьте измельченные имбирь и чеснок. Перемешайте. В полученный маринад сложите хорошо вымытые и очищенные куриные сердечки, оставьте на час.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте сердечки до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
В большой миске смешайте салатные листья, нарезанный тонкими полукольцами лук и нарезанный тонкой соломкой перец чили. Лимонный сок смешайте с оливковым маслом и медом, посолите и поперчите по вкусу. Полученным соусом полейте салат, сверху выложите сердечки и посыпьте кедровыми орехами. Подавайте сразу.
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