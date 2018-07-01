Что произойдет, если есть яблочные косточки

Яблоки полезны для нашего организма, в этом нет сомнений. Можно ли при каждом употреблении яблок глотать их косточки? Ответ негативный, потому что яблочные семена содержат опасное для здоровья вещество. Речь идет о гликозиде амигдалина, который под воздействием ферментов трансформируется в цианистый водород.

Страшные последствия бывают тогда, когда человек постоянно съедает яблоки вместе с опасными косточками. Результатом этого могут стать респираторные болезни, недуги сердечно-сосудистой системы. Постоянная «доза» яблочных семян становится причиной возникновения приступов головных болей, вялости и тошноты.

Потребление семян одного-двух яблок не станет причиной для тревоги. Пострадать от воздействия гликозида амигдалина можно тогда, когда в организм каждый день попадают яблочные косточки. 1 грамм такого «продукта» содержит 1-4 мг амигдалина. Точная летальная доза цианида зависит от разных факторов. Учитывается масса тела человека, индивидуальная переносимость, а также сорт яблок. Дети могут отравиться даже небольшим количеством яблочных косточек. Для летального исхода взрослым людям нужно съесть за короткий промежуток времени полстакана семян яблок.

Наш организм может нейтрализовать минимальное количество синильной кислоты. Чем больше яблочных косточек «накапливается», тем увеличивается возможность отравления. Симптомы отравления синильной кислотой многочисленные: рвота, удушье, потеря сознания, проблемы с дыханием, изменения сердечного ритма. При таких признаках нужно обращаться к специалистам скорой помощи.

Гликозид амигдалина разрушается и становится безвредным при высоких температурах. Джемы, компоты, приготовленные из плодов вместе с косточками, не будут опасными для организма. А настойки и наливки из яблок с семенами могут стать причиной отравления.

Яблочные косточки особенно не рекомендуется употреблять людям с хроническими болезнями желудка, маленьким детям, беременным женщинам. Употребление семечек райского фрукта при беременности может привести к токсикозу, мигрени, ухудшению самочувствия.

Косточки яблок покрыты жесткой наружной оболочкой. Если семена глотать целиком (не разжевывая), токсин не будет поступать в больших количествах в организм. Амигдалин попадает в кровь тогда, когда человек разжевывает яблочные семена.

Ученые подтверждают, что косточки яблок не дают пищевых волокон, не насыщают организм витаминами. При клинических испытаниях доказан такой факт: амигдалин неэффективен для лечения рака, но в больших количествах опасен для здоровья.

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