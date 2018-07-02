Компот из сливы на зиму: рецепты

В сезон ягод хозяйки начинают делать заготовки, и одной из самых популярных считается компот из сливы. Существует масса вариантов приготовления такого компота, можно использовать метод пастеризации или обойтись без него, приготовить компот только из сливы, или добавить в напиток различные ягоды и фрукты для улучшения вкуса.

Компот из сливы с косточками

Такой компот из сливы очень легко приготовить на зиму, так как рецепт его приготовления осилит каждая хозяйка. Нет надобности очищать сливу, поскольку в этом рецепте мы будем использовать плоды с косточками.

Ингредиенты:

сливы — 600 грамм;

вода фильтрованная — по необходимости;

сахарный песок — 200 грамм.

Процесс приготовления:

Указанное количество сливы и сахара используется на одну банку компота. Если для приготовления вы будете использовать слишком кислые сливы, то и сахара нужно взять немного больше указанного количества.

yandex_ad_1 Чем больше слив укладывается в банку, тем более насыщенным вкусом будет обладать напиток.

В стеклянную тару укладывают промытые плоды сливы. Тем временем варится сироп из воды и сахарного песка.

Горячим раствором заливают ягоды и накрывают банку крышкой. Отправляют заготовку в емкость с водой для стерилизации на полчаса. Далее компот закупоривают и утепляют.

Компот из слив без косточек

Для приготовления такого компота подготовить сливы, очистив их от косточек. На зиму такой напиток закрывают в 3 литровые банки, и плодов используют как можно больше, так как их можно будет потом использовать в пищу.

Ингредиенты:

сливы спелые — 600 грамм;

вода фильтрованная— 1,5 литра;

сахарный песок — 200 грамм.

Процесс приготовления:

Для приготовления компота следует подобрать максимально спелые, но при этом плотные плоды, чтобы во время приготовления заготовки они сохранили свою форму.

Сливы промывают и разрезают на несколько частей, чтобы удалить косточки. Заготовленные плоды сразу помещают в банку.

В кастрюле кипятится вода, после закипания в нее всыпают сахарный песок и ждут его растворения.

Готовым сиропом заливают ягоды слив и закрывают крышкой.

Отправляют заготовку в горячую воду для стерилизации, и только после этого закупоривают емкость крышкой и укутывают до охлаждения.

yandex_ad_2 Компот с добавлением яблок

В этом напитке будут идеально сочетаться плоды сливы и свежие яблоки, стоит учесть, что сливы достаточно кислые сливы, поэтому яблоки лучше подбирать сладкого сорта. Сочетание таких продуктов дает возможность получить более насыщенный по вкусу компот из слив на зиму, в этом рецепте хозяйке советуют брать продукты на 3 литровую банку.

Ингредиенты:

яблоки сладкого сорта — 1 кг;

вода очищенная — 2 литра;

сахарный песок — 1,5 стакана;

сливы плотные — 600 грамм.

Приготовление:

Емкость для компота промывают, после чего укладывают в нее очищенные от косточек плоды слив.

Яблоки моют и нарезают дольками, а затем сразу же отправляют в банку со сливами.

Необходимо наполнить банки на половину, тогда и готовый напиток получится очень насыщенным.

Тем временем воду доводят до кипения и заливают в заготовки, оставляя их в таком виде как минимум на тридцать минут.

Жидкость снова переливают в емкость и добавляют туда сахарный песок, доводят раствор до момента кипения.

Кипящий сироп разливают по банкам с ягодами и плодами, закрывают все плотно крышками и утепляют.

yandex_ad_2 Компот с добавлением груш

Такой напиток получается очень ароматным, особенно если подобрать спелые груши. На 3 литровую банку рекомендуется по рецепту взять большее количество груш, и меньшее слив. Компот из сливы на зиму получится особенно вкусным.

Ингредиенты:

вода очищенная — 1 литр;

сливы спелые — 400 грамм;

сахарный песок — 250 грамм;

груши твердые — 750 грамм.

Приготовление:

Груши промывают и нарезают дольками. Сливы промыть и удалить косточки.

Также готовится сироп из воды и сахарного песка на среднем огне.

В подготовленные стеклянные тары укладывают плоды и ягоды, наполняют банки ровно до половины, после чего заливают кипящим сиропом.

Заготовки подвергают стерилизации в течение двадцати минут, и только после этого закупоривают крышками и утепляют пледом.

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Компот со сливами, персиками и яблоками

Сейчас самое время, чтобы начать приготовление компота из сливы на зиму, в составе которого дополнительно будут яблоки и персики. Лучше всего добавить больше яблок и немного меньше персика. Дело в том, что яблоки обладают не таким сильным вкусом и ароматом, как тропический фрукт.

Ингредиенты:

персики спелые — 350 грамм;

вода очищенная — 1 литр;

сливы плотные — 400 грамм;

сахарный песок — 300 грамм;

яблоки спелые — 600 грамм.

Приготовление:

Сначала подготовить все плоды для приготовления компота, для этого сливы моют и удаляют из них косточки, также следует поступить с персиками и яблоками.

Плоды нарезают, а затем отправляют в чистые стеклянные емкости.

В отдельной кастрюле подготавливается раствор из сахара и воды, доводят до кипения и снимают с огня.

Банки отправляют на стерилизацию в течение пятнадцати минут, а уже после этого закупоривают крышками и утепляют до охлаждения.

Чтобы приготовить вкусный напиток, можно сочетать его и с другими фруктами и ягодами. Можно использовать рецепты с дополнительной стерилизацией напитка, или обойтись без этой процедуры, но тогда придется использовать заливку не менее трех раз.

Как говорят хозяйки, хороший компот получается только из слив, имеющих плотную структуру. При этом важно подбирать сладкие и спелые плоды. Если сливы кислые, то сахарного песка стоит положить больше, иначе заготовка получится слишком кислой.