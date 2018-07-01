Рецепты компота из абрикосов на зиму 

Домашняя консервация — отличная альтернатива магазинным напиткам, поскольку она не содержит вредных добавок и оказывает положительное влияние на состояние здоровья. В эту категорию попадает и компот из абрикосов, заготовленный собственноручно.
Людям, страдающим от недостатка витаминов и сердечными недугами, стоит кушать абрикосы каждый день. Их разрешено употреблять и тем, кто придерживается диеты. Большинству опытных хозяек прекрасно известно, как приготовить компот из абрикосов на зиму.
А начинающим пригодятся подробные рецепты с фото, приведенные в этой статье.
yandex_ad_1 Компот из абрикосов путем заливки
Для приготовления компота стоит использовать только вызревшие, но сохранившие твердость плоды — неспелые имеют горьковатый вкус, а переспевшие придают напитку муть. Консервированные фрукты применяют для украшения различных блюд и включают в состав салатов.
Неопытным кулинарам лучше пользоваться рецептом с фотографиями. В них поэтапно рассказано обо всех стадиях приготовления.
Компоненты на 3-х литровую банку:
2,5 л воды;
1 стакан сахара;
0,8 кг свежих фруктов.
Приготовление:
Плоды тщательно промывают, делят на 2 половинки и извлекают косточки.
Банку, предназначенную для заготовок, стерилизуют.
Фрукты кладут в емкость, заливают кипятком и настаивают 15 минут.
Жидкость сливают с банок, кладут в нее сахарный песок и готовят сироп.
Приготовленную смесь выливают к фруктам.
Будущий компот закатывают, банки переворачивают крышкой вниз и закутывают.
Компот из абрикосов способом двукратной заливки
А этот компот из абрикосов на зиму готовится способом двукратной заливки. Используя рецепт с фото, узнаем, как можно обойтись без стерилизации. Еще один нюанс — сахар высыпают непосредственно к фруктам, а не готовят сироп.
Компоненты:
600-700 г фруктов;
1 стакан сахара;
2,5 л воды.
Приготовление:
Фрукты тщательно моют, извлекают из них косточки и укладывают в стерильные емкости. Они должны занимать треть емкости.
Потом их присыпают сахаром.
Емкости наполовину наполняют кипящей водой и оставляют приблизительно на 15 минут. Дольше держать нельзя, потому что компот охладится. В это время подогревают воду для 2-й заливки. После закипания наполняют банки до краев.
Емкость закатывают, ставят вверх дном и укутывают.
Концентрированный компот из абрикосов
Этот компот из абрикосов на зиму получается немного приторным и насыщенным. Рецепт его приготовления с фото поможет неопытным хозяйкам приготовить вкусный напиток. Для консервирования лучше использовать литровые банки, а перед питьем размешивать с водой в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.
Обычно на одну такую емкость требуется 350 г сиропа.
Компоненты:
0,6 кг абрикосов;
0,5 кг сахара на 1 л воды;
воды нужно взять столько, чтобы банки были заполнены доверху.
Приготовление:
Фрукты тщательно моют, режут и удаляют косточки. Перекладывают в банки кожицей вверх. Варят сахарный сироп, выливают его в емкости с плодами и накрывают крышками.
Берут широкую емкость, на дно кладут ненужное полотенце. Сверху помещают банки, заливают их теплой водой и доводят до кипения.
Потом огонь уменьшат и продолжают стерилизацию еще около 20-ти минут.
Банки аккуратно вынимают, закатывают и переворачивают. Их нужно как следует укутать и дать остыть.
yandex_ad_2 Компот из абрикосов с очищенными косточками
Перед тем, как использовать этот рецепт, следует скушать несколько ядрышек. Для заготовок используют только те, которые обладают сладким вкусом. Если присутствует горечь, то их лучше отправить в мусорное ведро. В ядрах находится синильная кислота, скапливающаяся при длительном хранении и оказывающая отрицательное влияние на здоровье.
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А поэтому, компот из абрикосов, приготовленный на зиму нужно употреблять быстрее всех остальных. Смотрим рецепт с пошаговыми фото.
Компоненты:
3 кг абрикосов. Лучше, если плоды будут твердыми;
1 л воды;
900 г сахара.
Приготовление:
Фрукты тщательно моют, извлекают косточки.
Косточки дробят, достают ядра. Нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить их. С ядер снимают кожуру. Чтобы облегчить процесс, их стоит залить горячей водой и настоять 15 минут.
В банки выкладывают абрикосы кверху кожицей, чередуя их с почищенными ядрами. Допустимо не проводить стерилизацию.
Готовят сироп и выливают его в банки с абрикосами. Емкости наполняют доверху.
Компот сразу закатывают и проводят стерилизацию, которая должна длиться примерно 10 минут.
После этого их осторожно вынимают, ставят крышками вниз и утепляют.
Пикантный компот из очищенных абрикосов с ромом
Чтобы придать компоту из абрикосов, приготовленному на зиму оригинальный вкус, в него добавляют немного рома. Если такого алкоголя нет, то можно добавить коньяк. Для неопытных хозяюшек подготовлен рецепт с пошаговыми фото.
Компоненты:
3 кг фруктов. Лучше использовать твердые плоды;
1,5 л воды;
1 кг сахара;
алкогольный напиток добавляют по собственным предпочтениям (на 1 л напитка требуется примерно 1 ст. л.).
Приготовление:
Абрикосы тщательно моют и кладут в дуршлаг. Потом проводят бланширование — целые плоды держат в кипятке 3 минуты, потом тут же перекладывают в ледяную воду.
Осторожно очищают кожуру. Нужно постараться не задеть мякоть. Потом их режут и извлекают косточки.
Приготовленные абрикосы складывают в банки, объемом 1 литр, которые предварительно стерилизуют.
Готовят сироп и заполняют им емкости с фруктами. В самом конце наливают чуточку алкогольного напитка.
Банки закатывают, ставят вниз крышками и утепляют.
Абрикосовый компот с медовым сиропом
Такой способ приготовления напитка с медом вместо сахара обязательно придется по душе любителям сладкого. Но его вкус довольно специфический — очень приторный. Его можно разбавить водой перед питьем.
Компоненты:
3 кг абрикосов;
2 л воды;
750 г свежего меда.
Приготовление:
Фрукты тщательно промывают, делят на 2 половинка, извлекают косточки.
Потом их укладывают с предварительно простерилизованные банки.
Готовят медовый сироп и заливают им подготовленные фрукты.
Напиток закатывают и отправляют стерилизоваться на 10 минут.
Банки вынимают, располагают вниз крышками и оставляют на 24 часа.
Компот из целых абрикосов с добавлением яблок
Чтобы разнообразить вкусовую гамму компота из абрикосов, закрытого на зиму, в него часто кладут другие фрукты. Например, вкуснейший и полезнейший компот выходит при добавлении яблок. Ниже предоставлен рецепт его приготовления с пошаговыми фото.
Чтобы получилась 3-х литровая банка напитка, нужно взять следующие компоненты:
500 г яблок;
500 г абрикосов;
2,5 литра воды;
0,4 кг сахара.
Приготовление:
Абрикосы хорошо промывают под проточной водой.
Из яблок извлекают сердцевину и режут небольшими дольками;
Подготовленные фрукты складывают в предварительно простерилизованные банки и наполняют кипящей водой. Емкости должны как следует прогреться. Воду осторожно выливают и готовят с ее помощью сахарный сироп.
Сироп переливают в емкости и тут же закатывают. Напиток утепляют и дают ему постоять 24 часа.
Компот из абрикосов и вишни без стерилизации
Чтобы наполнить 3-х литровую банку, нужно взять следующие компоненты:
0,2-0,4 кг абрикосов;
0,2-0,3 кг вишни;
140 г сахарного песка;
вода.
Приготовление:
Вишню тщательно промывают и убирают черенки.
Абрикосы промывают под проточной водой, режут на 2 половинки, извлекают косточки.
Подготовленные компоненты перекладывают в предварительно простерилизованные банки.
Воду кипятят.
Кипяток аккуратно разливают по банкам, прикрывают крышкой, утепляют и дают постоять около получаса.
Сахар высыпают в кастрюлю.
В нее выливают жидкость из банок. Абрикосы и вишню снова утепляют.
Емкость с сиропом отправляют на плиту и кипятят.
Потом его выливают в банки.
Емкости накрывают крышками, закатывают, ставят вниз крышками, укрывают и охлаждают.
В этот вкусный компот часто добавляют малину или черешню.
Абрикосовый компот домашняя Фанта
Этот компот из абрикосов, закрытый на зиму, схож с любимым напитком. Узнаем рецепт его приготовления, а инструкция с фото поможет молодым хозяюшкам.
На 3-х литровую банку нужно взять следующие компоненты:
абрикосы;
7 кусочков апельсина. Шкурку нужно сохранить;
0,2 кг сахара;
5 г лимонной кислоты;
вода.
Приготовление:
Абрикосы тщательно моют под проточной водой, делят на 2 части, извлекают косточки.
Укладывают их в банки. Емкости необходимо заполнить на треть.
Цитрус моют, разделяют на дольки, достают косточки и отправляют к абрикосам.
Добавляют сахар и лимонную кислоту.
Воду кипятят и выливают в банки, накрывают простерилизованной крышкой.
Банки стерилизуют в течение 20 минут после того, как закипит вода.
Емкости закатывают, ставят крышками вниз, утепляют и охлаждают.
Апельсин можно заменить лимоном. В таком случае класть лимонную кислоту не имеет смысла.
Приготовить вкусный напиток на зиму совсем несложно. Потребуются только фрукты и немного свободного времени. Но когда наступит зима, все домочадцы будут с удовольствием пить полезный компот, приготовленный для них с душой.