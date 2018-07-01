Рецепты компота из абрикосов на зиму

Домашняя консервация — отличная альтернатива магазинным напиткам, поскольку она не содержит вредных добавок и оказывает положительное влияние на состояние здоровья. В эту категорию попадает и компот из абрикосов, заготовленный собственноручно.

Людям, страдающим от недостатка витаминов и сердечными недугами, стоит кушать абрикосы каждый день. Их разрешено употреблять и тем, кто придерживается диеты. Большинству опытных хозяек прекрасно известно, как приготовить компот из абрикосов на зиму.

А начинающим пригодятся подробные рецепты с фото, приведенные в этой статье.

yandex_ad_1 Компот из абрикосов путем заливки

Для приготовления компота стоит использовать только вызревшие, но сохранившие твердость плоды — неспелые имеют горьковатый вкус, а переспевшие придают напитку муть. Консервированные фрукты применяют для украшения различных блюд и включают в состав салатов.

Неопытным кулинарам лучше пользоваться рецептом с фотографиями. В них поэтапно рассказано обо всех стадиях приготовления.

Компоненты на 3-х литровую банку:

2,5 л воды;

1 стакан сахара;

0,8 кг свежих фруктов.

Приготовление:

Плоды тщательно промывают, делят на 2 половинки и извлекают косточки.

Банку, предназначенную для заготовок, стерилизуют.

Фрукты кладут в емкость, заливают кипятком и настаивают 15 минут.

Жидкость сливают с банок, кладут в нее сахарный песок и готовят сироп.

Приготовленную смесь выливают к фруктам.

Будущий компот закатывают, банки переворачивают крышкой вниз и закутывают.

Компот из абрикосов способом двукратной заливки

А этот компот из абрикосов на зиму готовится способом двукратной заливки. Используя рецепт с фото, узнаем, как можно обойтись без стерилизации. Еще один нюанс — сахар высыпают непосредственно к фруктам, а не готовят сироп.

Компоненты:

600-700 г фруктов;

1 стакан сахара;

2,5 л воды.

Приготовление:

Фрукты тщательно моют, извлекают из них косточки и укладывают в стерильные емкости. Они должны занимать треть емкости.

Потом их присыпают сахаром.

Емкости наполовину наполняют кипящей водой и оставляют приблизительно на 15 минут. Дольше держать нельзя, потому что компот охладится. В это время подогревают воду для 2-й заливки. После закипания наполняют банки до краев.

Емкость закатывают, ставят вверх дном и укутывают.

Концентрированный компот из абрикосов

Этот компот из абрикосов на зиму получается немного приторным и насыщенным. Рецепт его приготовления с фото поможет неопытным хозяйкам приготовить вкусный напиток. Для консервирования лучше использовать литровые банки, а перед питьем размешивать с водой в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.

Обычно на одну такую емкость требуется 350 г сиропа.

Компоненты:

0,6 кг абрикосов;

0,5 кг сахара на 1 л воды;

воды нужно взять столько, чтобы банки были заполнены доверху.

Приготовление:

Фрукты тщательно моют, режут и удаляют косточки. Перекладывают в банки кожицей вверх. Варят сахарный сироп, выливают его в емкости с плодами и накрывают крышками.

Берут широкую емкость, на дно кладут ненужное полотенце. Сверху помещают банки, заливают их теплой водой и доводят до кипения.

Потом огонь уменьшат и продолжают стерилизацию еще около 20-ти минут.

Банки аккуратно вынимают, закатывают и переворачивают. Их нужно как следует укутать и дать остыть.

yandex_ad_2 Компот из абрикосов с очищенными косточками

Перед тем, как использовать этот рецепт, следует скушать несколько ядрышек. Для заготовок используют только те, которые обладают сладким вкусом. Если присутствует горечь, то их лучше отправить в мусорное ведро. В ядрах находится синильная кислота, скапливающаяся при длительном хранении и оказывающая отрицательное влияние на здоровье.

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А поэтому, компот из абрикосов, приготовленный на зиму нужно употреблять быстрее всех остальных. Смотрим рецепт с пошаговыми фото.

Компоненты:

3 кг абрикосов. Лучше, если плоды будут твердыми;

1 л воды;

900 г сахара.

Приготовление:

Фрукты тщательно моют, извлекают косточки.

Косточки дробят, достают ядра. Нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить их. С ядер снимают кожуру. Чтобы облегчить процесс, их стоит залить горячей водой и настоять 15 минут.

В банки выкладывают абрикосы кверху кожицей, чередуя их с почищенными ядрами. Допустимо не проводить стерилизацию.

Готовят сироп и выливают его в банки с абрикосами. Емкости наполняют доверху.

Компот сразу закатывают и проводят стерилизацию, которая должна длиться примерно 10 минут.

После этого их осторожно вынимают, ставят крышками вниз и утепляют.

Пикантный компот из очищенных абрикосов с ромом

Чтобы придать компоту из абрикосов, приготовленному на зиму оригинальный вкус, в него добавляют немного рома. Если такого алкоголя нет, то можно добавить коньяк. Для неопытных хозяюшек подготовлен рецепт с пошаговыми фото.

Компоненты:

3 кг фруктов. Лучше использовать твердые плоды;

1,5 л воды;

1 кг сахара;

алкогольный напиток добавляют по собственным предпочтениям (на 1 л напитка требуется примерно 1 ст. л.).

Приготовление:

Абрикосы тщательно моют и кладут в дуршлаг. Потом проводят бланширование — целые плоды держат в кипятке 3 минуты, потом тут же перекладывают в ледяную воду.

Осторожно очищают кожуру. Нужно постараться не задеть мякоть. Потом их режут и извлекают косточки.

Приготовленные абрикосы складывают в банки, объемом 1 литр, которые предварительно стерилизуют.

Готовят сироп и заполняют им емкости с фруктами. В самом конце наливают чуточку алкогольного напитка.

Банки закатывают, ставят вниз крышками и утепляют.

Абрикосовый компот с медовым сиропом

Такой способ приготовления напитка с медом вместо сахара обязательно придется по душе любителям сладкого. Но его вкус довольно специфический — очень приторный. Его можно разбавить водой перед питьем.

Компоненты:

3 кг абрикосов;

2 л воды;

750 г свежего меда.

Приготовление:

Фрукты тщательно промывают, делят на 2 половинка, извлекают косточки.

Потом их укладывают с предварительно простерилизованные банки.

Готовят медовый сироп и заливают им подготовленные фрукты.

Напиток закатывают и отправляют стерилизоваться на 10 минут.

Банки вынимают, располагают вниз крышками и оставляют на 24 часа.

Компот из целых абрикосов с добавлением яблок

Чтобы разнообразить вкусовую гамму компота из абрикосов, закрытого на зиму, в него часто кладут другие фрукты. Например, вкуснейший и полезнейший компот выходит при добавлении яблок. Ниже предоставлен рецепт его приготовления с пошаговыми фото.

Чтобы получилась 3-х литровая банка напитка, нужно взять следующие компоненты:

500 г яблок;

500 г абрикосов;

2,5 литра воды;

0,4 кг сахара.

Приготовление:

Абрикосы хорошо промывают под проточной водой.

Из яблок извлекают сердцевину и режут небольшими дольками;

Подготовленные фрукты складывают в предварительно простерилизованные банки и наполняют кипящей водой. Емкости должны как следует прогреться. Воду осторожно выливают и готовят с ее помощью сахарный сироп.

Сироп переливают в емкости и тут же закатывают. Напиток утепляют и дают ему постоять 24 часа.

Компот из абрикосов и вишни без стерилизации

Чтобы наполнить 3-х литровую банку, нужно взять следующие компоненты:

0,2-0,4 кг абрикосов;

0,2-0,3 кг вишни;

140 г сахарного песка;

вода.

Приготовление:

Вишню тщательно промывают и убирают черенки.

Абрикосы промывают под проточной водой, режут на 2 половинки, извлекают косточки.

Подготовленные компоненты перекладывают в предварительно простерилизованные банки.

Воду кипятят.

Кипяток аккуратно разливают по банкам, прикрывают крышкой, утепляют и дают постоять около получаса.

Сахар высыпают в кастрюлю.

В нее выливают жидкость из банок. Абрикосы и вишню снова утепляют.

Емкость с сиропом отправляют на плиту и кипятят.

Потом его выливают в банки.

Емкости накрывают крышками, закатывают, ставят вниз крышками, укрывают и охлаждают.

В этот вкусный компот часто добавляют малину или черешню.

Абрикосовый компот домашняя Фанта

Этот компот из абрикосов, закрытый на зиму, схож с любимым напитком. Узнаем рецепт его приготовления, а инструкция с фото поможет молодым хозяюшкам.

На 3-х литровую банку нужно взять следующие компоненты:

абрикосы;

7 кусочков апельсина. Шкурку нужно сохранить;

0,2 кг сахара;

5 г лимонной кислоты;

вода.

Приготовление:

Абрикосы тщательно моют под проточной водой, делят на 2 части, извлекают косточки.

Укладывают их в банки. Емкости необходимо заполнить на треть.

Цитрус моют, разделяют на дольки, достают косточки и отправляют к абрикосам.

Добавляют сахар и лимонную кислоту.

Воду кипятят и выливают в банки, накрывают простерилизованной крышкой.

Банки стерилизуют в течение 20 минут после того, как закипит вода.

Емкости закатывают, ставят крышками вниз, утепляют и охлаждают.

Апельсин можно заменить лимоном. В таком случае класть лимонную кислоту не имеет смысла.

Приготовить вкусный напиток на зиму совсем несложно. Потребуются только фрукты и немного свободного времени. Но когда наступит зима, все домочадцы будут с удовольствием пить полезный компот, приготовленный для них с душой.