Не из пакетика: 5 зимних чаев для лета

С розой, лавандой или дыней? BeautyHack советует необычные рецепты зимнего напитка для теплых летних вечеров.

Пряный чай с куркумой и кокосом

Советуем, если вы знаете о полезных свойствах куркумы, но не освоили рецепты полезного чая с этой специей. В этом чае земляной аромат куркумы удачно оттеняет кокос.

Вам понадобится:

10 стручков кардамона 3 «звезды» аниса 3 сухих бутона гвоздики Щепотка душистого перца «горошком» 2 ст. л. кокосовой стружки ½ ч. л. мускатного ореха ½ ч. л. куркумы 1 палочка корицы 15-сантиметровый кусочек свежего имбиря Мед и ваниль по вкусу 2 стакана воды

Приступаем:

В небольшом сотейнике смешайте кардамон, перец, анис, гвоздику, кокос, мускатный орех, куркуму, имбирь и ваниль. Добавьте два стакана воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и оставьте чай на плите на 15-20 минут. Перед подачей процедите чай через сито и подавайте с медом.

Липовый чай с сумахом и гибискусом

Воспользуйтесь этим рецептом чая без кофеина, если успели собрать липовые соцветия.

Вам понадобится:

1 ч. л. листьев гибискуса 1 ч.л. ягод сумаха 1 соцветие липы 1 стакан кипятка

Приступаем:

В заварочный чайник положите все ингредиенты и залейте кипятком. Оставьте на 3-5 минут, затем процедите в чашки. Такую смесь можно заваривать три раза — аромат сохранится.

Травяной чай с фенхелем, свежей мятой, лавандой и розой

Все любимые запахи лета в одной чашке чая!

Вам понадобится:

5 веточек свежей мяты 3-5 сушеных бутонов роз 1 ч. л. семян укропа ½ ч. л. сушеной кулинарной лаванды 2 стакана кипятка

Приступаем:

Приготовление у этого чая такое же, как и в предыдущем рецепте. В заварочный чайник положите все сухие и свежие ингредиенты и заваривайте чай 3-5 минут. Перед подачей процедите напиток через сито.

Чай матча с шоколадом

Матча уменьшает сладость горячего шоколада в этом рецепте чая. Если хотите менее выраженного вкуса матча, добавляйте половину чайной ложки вместо одной. Этот чай — хорошая альтернатива десерту!

Вам понадобится:

1 ст. л. несладкого какао-порошка 2 ст. л. мелко нарезанного белого шоколада 1 ст. л. сахара 1 ч. л. матча Щепотка соли Стакан молока

Приступаем:

В кружке смешайте какао-порошок, шоколад, сахар, матча и соль. В сотейнике закипятите молоко и перелейте его в кружку. Мешайте около одной минуты, пока шоколад не расплавится и ингредиенты не растворятся.

Персидский дынный напиток

Традиционный иранский рецепт, который самое время практиковать в наших широтах. В классическом варианте напитка используется дыня канталупа, но подойдет и другой сочный вариант этого фрукта.

Вам понадобится:

1 дыня Свежая мята Вода

Приступаем:

Очистите дыню и удалите косточки. Порежьте дыню на дольки и каждую дольку разделите на две части. Разотрите мякоть в емкости (можно использовать вилку) и смешайте ее с 4 стаканами воды. Охлаждайте 45 минут и подавайте с мятой в жару вместо холодного чая.