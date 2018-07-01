Ещё
Самая опасная в жару еда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая опасная в жару еда 

МедикФорум 40 минут назад
Фото: МедикФорум
Даже полезные и качественные продукты на фоне жаркой погоды могут за считанные часы превратиться в особенно опасные для здоровья, — с таким предупреждением выступил Роспотребнадзор по Тульской области. В условиях высокой температуры наиболее быстро микроорганизмы начинают размножаться в пищевых продуктах, содержащих много влаги, белка и углеводов. Употребление таких продуктов может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, заявили сотрудники ведомства. Наиболее опасной, по их словам, является уличная еда. Сезонные общепиты часто не оборудованы системами водоснабжения и канализации, то есть, в них отсутствуют условия для соблюдения даже элементарных правил гигиены. Кроме того, в жару лучше отказаться от употребления выпечки, — прежде всего, выпечки с разнообразными начинками. Попав, например, в мясо или творог, бактерии начинают размножаться в них с бешеной скоростью уже через несколько минут. Но наибольшую опасность в этом плане по мнению экспертов представляют собой кремовые кондитерские изделия. Также в список самых неблагонадежных в жару Роспотребнадзор внес вареную колбасу, курятину, паштет, готовые салаты. Продукты со сниженной ценой требуют внимательного изучения — возможно, у них просто истек срок годности. Дополнительно в санитарном ведомстве настоятельно рекомендуют отказаться в жаркую погоду от употребления блюд так называемой японской кухни, в первую очередь, с сырой рыбой. Ранее МедикФорум писал о том, насколько опасно употреблять в пищу заново разогретое блюдо.
МедикФорум: последние новости
Секретное свойство свеклы, о котором вы не знали 5 потрясающих масок для лица в летнее время Кому опасно есть рис?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Галкин поразил Сеть откровенным танцем20
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Диана: неидельная принцесса24
Садальский показал пикантное фото Васильевой30
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение