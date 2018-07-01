5 гормонов, которые виноваты в том, что вы набрали вес

Потеря веса — это не только здоровое питание. Это также о том, чтобы держать гормоны под контролем. Знаете ли вы, что избавление от упрямого жира может быть еще сложнее, если ваши гормоны не находятся в равновесии? Гормоны контролируют критические реакции и функции, такие как обмен веществ, воспаление, менопаузу, поглощение глюкозы и т.д. Триггерами нарушенного гормонального баланса могут быть стресс, возраст, гены и неправильный образ жизни, приводящий к вялому метаболизму, диспепсии, неконтролируемому голоду — в конечном счете это приводит к увеличению веса. Хотя женщины привыкли к тому, что гормоны влияют на настроение, хронический случай несбалансированных гормонов может сделать вас склонными ко всем заболеваниям, связанным с ожирением. Итак, давайте выясним, какие гормоны отвечают за ваше увеличение веса и что вы можете с этим поделать. МедикФорум выяснил все о женских гормонах.

1. Щитовидная железа

Щитовидная железа, которая присутствует у основания вашей шеи, производит три гормона — Т3, Т4 и кальцитонин. Эти гормоны регулируют обмен веществ, сон, сердечный ритм, рост, развитие мозга и т.д. Иногда щитовидная железа недостаточно продуцирует гормон щитовидной железы, что в итоге провоцирует гипотиреоз. Гипотиреоз часто ассоциируется с увеличением веса, депрессией, запором, усталостью, высоким уровнем холестерина в крови, медленным сердечным ритмом. Существует множество причин гипотиреоза, таких как непереносимость клейковины, недоедание, экологические токсины. Фактически, гипотиреоз приводит к накоплению воды, а не жира, которая заставляет вас выглядеть пухлым.

Как лечить дисбаланс щитовидной железы?

Получите тиреоидный стимулирующий гормон (TSH) вместе с тестируемыми Т3 и Т4. Такие гормоны можно получить по рецепту врача.

Избегайте употребления сырых овощей. Ешьте хорошо приготовленную пищу.

Потребляйте йодированную соль.

Потребляйте источники цинка, такие как устрицы и семена тыквы.

Потребляйте рыбий жир и витамин D.

Принимайте лекарства от щитовидной железы, если ваш врач пропишет его.

2. Инсулин

Инсулин — это гормон, секретируемый поджелудочной железой, который помогает переносить глюкозу в клетки, которые будут использоваться в качестве энергии или хранить их в виде жира. Это помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. Из-за потребления переработанных продуктов, алкоголя, искусственно подслащенных напитков и перекусов (или даже потреблении слишком большого количества фруктов) может возникнуть резистентность к инсулину. В этом случае мышечные клетки не способны распознавать инсулин, связанный с глюкозой, и поэтому глюкоза остается в кровотоке, вызывая всплеск уровня сахара в крови. Это, в конечном счете, приводит к увеличению веса и диабета второго типа. Как лечить резистентность к инсулину?

Проверьте уровень сахара в крови и обратитесь к врачу.

Избегайте употребления переработанных продуктов питания, алкоголя, поздних ночных закусок, аэрированных и искусственно подслащенных напитков.

Потребляйте зеленые листовые овощи, сезонные овощи (4-5 порций в день) и сезонные фрукты (3 порции в день).

Потребляйте жирную рыбу, орехи, оливковое масло, семена льна. Чтобы улучшить уровень омега-3-жирных кислот.

Потребляйте пищу с низким содержанием калорий (2000-2200 калорий).

Пейте 3-4 литра воды каждый день.

В нормальных условиях гормон лептин сигнализирует, что вы сыты и должны прекратить есть. Но из-за чрезмерного потребления продуктов с высоким содержанием сахара, таких как конфеты, шоколадные конфеты, фрукты, избыток фруктозы превращается в жир, который осаждается в печени, животе и других областях тела. Теперь жировые клетки секретируют лептин. Если вы продолжаете потреблять больше фруктосодержащих продуктов, больше жира накапливается, и больше лептина секретируется. Это, в свою очередь, снижает чувствительность организма к лептину, и мозг перестает получать сигнал, чтобы прекратить есть. Это в конечном итоге приводит к увеличению веса. Как снизить уровень лептина? Вы должны хорошо отдохнуть. Исследования показывают, что лишение сна может привести к падению уровня лептина, и поэтому мозг пропускает сигнал, чтобы перестать потреблять пищу. Таким образом, убедитесь, что вы спите по крайней мере 7-8 часов в день.

Ешьте каждые 2 часа.

Избегайте сладких продуктов, потребляйте не более 3 порций фруктов в день, потребляйте темно-зеленые листовые овощи и здоровые закуски.

Пейте достаточно воды, так как обезвоживание также может заставить вас чувствовать голод.

4. Грелин

Известный как «голодный гормон», грелин помогает стимулировать аппетит и увеличиваетнакопление жира. Он главным образом выделяется желудком. Небольшое количество грелина также секретируется тонкой кишкой, мозгом и поджелудочной железой. Более высокие уровни грелина в кровотоке могут привести к увеличению веса, а люди с ожирением более чувствительны к этому гормону. На самом деле, уровнигрелина также высоки, когда люди находятся на строгой диете или голодают. Как снизить уровни грелина?

Ешьте каждые 2-3 часа.

Соблюдайте 6-разовое питание.

Ешьте свежие фрукты, овощи, источник белка, клетчатки и здоровые жиры.

Пейте полстакана воды за 20 минут до еды.

Если проблема не устранена, обратитесь к врачу.

Держите себя в активном состоянии.

5. Эстроген

Как высокий, так и низкий уровень эстрогена может привести к увеличению веса. Во-первых, стоит узнать, как повышенные уровни эстрогена заставляют вас набирать вес. Высокие уровни эстрогена в организме бываютлибо из-за перепроизводства этого гормона клетками яичника, либо из-за диеты, богатой эстрогенами. Все дело в том, что часто животных кормят стероидами, гормонами и антибиотиками, которые могут вести себя как эстроген в вашем теле. Когда уровень эстрогена в вашем теле повышается, клетки, производящие инсулин, становятся напряженными. Это, в свою очередь, делает вас инсулинорезистентными, а уровень глюкозы в крови повышается, что приводит к увеличению веса. Во-вторых, женщины в пременопаузе имеют более низкие уровни эстрогена, что в итоге положит конец овуляции. Ичтобы получить достаточное количество эстрогена, организм начинает искать другие клетки, которые производят эстроген. И одним из таких источников являются жировые клетки. Когда уровни эстрогена опускаются, организм начинает преобразовывать все доступные источники энергии в жир, чтобы пополнить уровни глюкозы. Это, в свою очередь, приводит к увеличению веса, особенно в нижней части тела.

Как держать уровни эстрогена?

Избегайте употребления переработанного мяса. Покупайте мясо с местного рынка.

Избегайте употребления алкоголя.

Регулярно тренируйтесь. Занимайтесь йогой, чтобы сохранять состояние без стресса, особенно, если вы переживаете менопаузу.

Потребляйте цельные зерна, свежие овощи и фрукты.

Держите своего врача в курсе всех изменений образа жизни, которые вы делаете, чтобы поддерживать уровень эстрогена.

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