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Коломна. Чем поразит туристов город
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Коломна. Чем поразит туристов город 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Поездка в Коломну — отличная возможность побродить по улочкам старинного русского города, запомнить его яркие краски и запахи.
Первое упоминание Коломны в летописи относится к 1177 году. За любым географическим названием, как правило, скрывается красивая легенда. И Коломне есть что рассказать.
Итальянские корни
Сегодня известно более 20 версий происхождения названия города. Одну придумал Николай Карамзин. В основе его легенды лежит исторический факт: в Италии во времена папы Вонифатия VIII притесняли древний римский род Колонна, они вынужденно бежали и скитались по миру. И однажды русские князья пожаловали человеку по фамилии Колонна землю в месте слияния Оки и Москвы-реки. Там итальянец и основал новый город.
По другой версии, когда-то рядом была каменоломня. Согласно еще одной, название городу подарила одна из трех рек, окружающих город, — Коломенка (в переводе с финно-угорского «рыбная река»). Коломна, кстати, славилась налимьей ухой. Но сегодня туристы едут сюда не за рыбой, а за знаменитой пастилой.
РЕЦЕПТ
ЯБЛОЧНО-МЕДОВАЯ ПАСТИЛА
Ингредиенты:
1 кг кислых яблок
2–3 стакана меда
Способ приготовления: Из яблок удалить сердцевины, запечь в духовке. Сделать из них пюре, растереть добела. На каждые два стакана яблок взять по одному стакану меда, также растертого добела. Соединить мед с яблоками и хорошо взбить — до получения белой пены. Пастилу сушить несколько часов в прямоугольных жестяных формочках в духовке на слабом огне. Готовую пастилу можно смазать густым медом или обильно посыпать сахарной пудрой.
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