Коломна. Чем поразит туристов город

Поездка в Коломну — отличная возможность побродить по улочкам старинного русского города, запомнить его яркие краски и запахи.

Первое упоминание Коломны в летописи относится к 1177 году. За любым географическим названием, как правило, скрывается красивая легенда. И Коломне есть что рассказать.

Итальянские корни

Сегодня известно более 20 версий происхождения названия города. Одну придумал Николай Карамзин . В основе его легенды лежит исторический факт: в Италии во времена папы Вонифатия VIII притесняли древний римский род Колонна, они вынужденно бежали и скитались по миру. И однажды русские князья пожаловали человеку по фамилии Колонна землю в месте слияния Оки и Москвы-реки. Там итальянец и основал новый город.

По другой версии, когда-то рядом была каменоломня. Согласно еще одной, название городу подарила одна из трех рек, окружающих город, — Коломенка (в переводе с финно-угорского «рыбная река»). Коломна, кстати, славилась налимьей ухой. Но сегодня туристы едут сюда не за рыбой, а за знаменитой пастилой.

РЕЦЕПТ

ЯБЛОЧНО-МЕДОВАЯ ПАСТИЛА

Ингредиенты:

1 кг кислых яблок

2–3 стакана меда

Способ приготовления: Из яблок удалить сердцевины, запечь в духовке. Сделать из них пюре, растереть добела. На каждые два стакана яблок взять по одному стакану меда, также растертого добела. Соединить мед с яблоками и хорошо взбить — до получения белой пены. Пастилу сушить несколько часов в прямоугольных жестяных формочках в духовке на слабом огне. Готовую пастилу можно смазать густым медом или обильно посыпать сахарной пудрой.