«Всего 45 калорий»: Лариса Гузеева поделилась секретом летнего чудо-супа

Телеведущая Лариса Гузеева не только знаменитая сваха, но и умудренная опытом хозяйка, которая с удовольствием делится своими кулинарными «фишками» с поклонниками. На этот раз артистка уделила внимание низкокалорийному блюду, которое особенно хорошо есть в жару.

Главная сваха Первого канала Лариса Гузеева увлечена домом, бытом и кулинарией. Звезда не раз признавалась, что любит и умеет готовить, и, несмотря на достаток, на кухне у телезвезды хозяйничает либо она сама, либо ее мама. Своими секретами, а также выверенными рецептами Лариса с удовольствием делится с поклонниками, советуя им, как лучше приготовить те или иные блюда. И вот с приходом жаркого лета Гузеева решила напомнить своим фанатам о приятном и прохладном чудо-супе, который, ко всему прочему, наверняка понравится тем, кто привык считать калории. «Друзья мои, ничего особенного, но, вдруг кто забыл про летний чудо-суп свекольник! Я люблю использовать консервированную свёклу (готовлю сама), но магазинная тоже хорошо. Главное всё через крупную тёрку (огурец, яйцо), немного любого лука, горчица, соль, перец, кефир и рассол от свёклы. Всё по вкусу. Я уверена, что у каждой из вас есть собственный рецепт, но я так, на всякий случай!» — деликатно заметила Лариса, показав результат своих кулинарных творений.

Стоит отметить, что среди поклонников Гузеевой находится много женщин, которые также проявляют интерес к плите, а потому любые советы по кухне заканчиваются длительными обсуждениями вариантов и тонкостей приготовления. Ну а не столь сведущие в вопросах быта не устают благодарить Ларису за легкие и интересные рецепты, а уж прохладный супчик для худеющих и вовсе вызвал бурю оваций и восторгов в рядах подписчиков телеведущей. «Лариса, вы потрясающе готовите! Я до сих пор вам благодарна за рецепт шашлыка» «И вкусно, и не поправишься от такого!» «Спасибо большое, я забыла. Хотела приготовить окрошку, теперь вот будет свекольник!» «Спасибо и я не знала такого интересного и худеющего рецепта» «Лариса, спасибо за рецепт, готовлю печень по вашему совету, объедение необыкновенное!» «Это литовский суп! Тоже его люблю, и всего 45 калорий» «Впервые слышу такой рецепт. Нужно срочно попробовать»

И удивительно то, что, несмотря на обилие вкусных домашних яств в доме у Ларисы, не все члены ее семьи обладают изысканными манерами поведения за столом. Младшая наследница Гузеевой 18-летняя Ольга не только балуется не домашней едой, но и позволяет себе уплетать покупную пиццу посреди разобранной постели.