Компот из черешни с косточками на зиму

Можно приготовить компот из черешни на зиму с косточками по различным рецептам, кто-то предпочитает варить напиток, другие используют метод стерилизации или добавляют лимонную кислоту. Черешня здесь используется различных сортов, обычно предпочтение отдают красной ягоде, но также можно приготовить компот из белых плодов.

Существует масса рецептов приготовления компота, в него дополнительно добавляют ягоды, кусочки фруктов, различные пряности и сахарный песок. Существуют рецепты, которые дают возможность приготовить компот без сахара, при этом с ароматными добавками, которые сделают напиток не менее изысканным и вкусным. Стоит рассказать подробнее о том, какими способами готовится такой компот, что используется в качестве добавок, и каким правилам необходимо следовать во время его приготовления.

Нюансы приготовления

Повара выделили несколько важных советов по приготовлению компота из черешни с косточками на зиму. Если следовать этим правилам, можно получить действительно вкусный напиток, который сохранит свое качество на долгое время:

yandex_ad_1 чтобы приготовить насыщенный компот, стоит отобрать для него только максимально спелые плоды насыщенного красного или желтого цвета, они обладают более выраженным вкусом и ароматом;

существуют различные сорта ягод, и у одного косточка может отделяться легко, другой же сорт имеет косточку, которая плотно прилегает к мякоти, это следует учесть при варке напитка;

для приготовления компота рекомендуется брать спелую, но плотную ягоду, мягкие плоды в этих целях не подойдут. Кроме того лучше убрать переспелые и гнилые плоды;

черешня прекрасно сочетается с другими видами ягод и фруктов, поэтому можно делать напиток с добавками;

эта ягода более сладкая, чем вишня, поэтому для приготовления заготовок из нее, добавляется меньше сахарного песка, на килограмм достаточно 350 граммов сахара;

чтобы придать напитку кислинку, в него добавляют лимонную кислоту, на литр сиропа достаточно одного грамма кислоты.

Компот с черешней и лимоном

Это отличный вариант компота из черешни, который готовится вместе с косточками на зиму. В напиток добавляют немного лимонной кислоты, чтобы придать заготовке кислинку и неповторимый аромат. Но лучше всего использовать лимон, так компот получится более ароматным и вкусным.

Ингредиенты:

черешня спелая — 700 грамм;

сахарный песок — 300 грамм;

лимон средний — 1/2 штуки;

вода очищенная — по необходимости.

Процесс приготовления:

Ягоды промывают в дуршлаге и перекладывают в чистые банки.

Лимон ошпаривают кипятком, после чего нарезают дольками или кружочками, выкладывают сверху плодов черешни.

В кипятке растворяют сахарный песок, а затем заливают полученным сиропом ягоды с лимоном. Закрывают крышками.

Компот проходит стерилизацию в течение пятнадцати минут, после чего плотно закатывается и укрывается пледом.

Если есть желание, то в заготовку отправляют один кружочек апельсина, но в этом случае у цитруса лучше тщательно почистить кожуру с содой и обдать кипятком плод.

yandex_ad_2 Компот с черешней без сахара

Хозяйки обычно готовят компот с добавлением сахарного песка, но можно получить не менее вкусный напиток, если вообще не добавлять в него сахар. В этом случае применяют различные специи.

Ингредиенты:

гвоздика — 3 штуки;

ваниль в стручках — по вкусу;

ягоды черешни — 1,2 кг;

перец душистый — 2 горошины.

Процесс приготовления:

Количество используемых специй указано примерно, вообще же их количество контролируется по вкусу. Когда ягоды будут отобраны, хорошо промыть их в дуршлаге.

Банки стерилизовать нет необходимости, их просто моют, а затем заполняют на две трети объема ягодами.

В кастрюлю наливают воду и доводят ее до момента кипения, как только жидкость закипит, в нее добавляют пряности.

Подготовленным кипятком заливают черешню, после чего банки накрывают крышками.

Заготовки закатывают и укутывают пледом, после охлаждения можно переместить заготовки в место для хранения.

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Компот с добавлением яблок

Для такого компота из вишни с косточками на зиму, лучше подобрать более кислые сорта яблок. Эта заготовка может храниться всю зиму, при этом напиток обладает огромной пользой.

Ингредиенты:

кислота лимонная — 3 грамма;

яблоки кислые — 1 кг;

сахарный песок — 500 грамм;

черешня спелая — 3 кг.

Процесс приготовления:

Для начала перебирают ягоды, чтобы убрать испортившиеся и мятые плоды, при этом косточки удаляют нет необходимости.

После этого подготавливают яблоки, их промывают в воде и нарезают кусочками, удаляя сердцевину с семенами.

Берется полтора литра воды, в них растворяют сахарный песок и добавляют лимонную кислоту. Такой раствор доводят до момента кипения на сильном огне.

В чистые емкости складывают нарезанные яблоки и спелую черешню. Необходимо заполнить ингредиентами около трети объема банки. После этого заливают плоды кипятком с сахаром.

Компот отправляют на стерилизацию, достаточно получаса, если банка имеет трехлитровый объем.

Далее емкости закупоривают и тепло укрывают.

Компот с двухразовой заливкой

Этот рецепт компота из черешни на зиму с косточками предполагает использовать горячий сироп для заливки дважды, чтобы не проводить процедуру стерилизации.

Ингредиенты:

черешня спелая — 2 кг;

сахарный песок — 1 стакан;

кислота лимонная в гранулах — 2 грамма;

вода очищенная — 1 литр.

Процесс приготовления:

Ягоды перебирают, чтобы удалить гнилые, после чего насыпают их в чистые тары, при этом наполнять банки следует почти до конца.

Тем временем кипятится вода, как только жидкость закипит, ей заливают ягоды и закрывают все крышкой. В таком виде оставляют заготовки на двенадцать минут.

Далее воду сливают в кастрюлю обратно. Проще всего использовать для этого крышку с отверстиями или марлю.

В воду добавляется сахарный песок и немного лимонной кислоты в гранулах.

Прогревают сироп до повторного момента закипания и оставляют кипеть на одну минуту.

Заливают заготовку полученным сиропом, а затем закатывают.

Компот из черешни с лимонной кислотой

Этот рецепт компота из черешни с косточками на зиму используют чаще всего, так как здесь совсем не обязательно использовать целый лимон, достаточно подготовить лимонную кислоту.

Ингредиенты:

кислота лимонная — 15 грамм;

вода очищенная — 7 литров;

спелая черешня — 2 кг;

сахарный песок — 800 грамм.

Процесс приготовления:

Проводят стерилизацию банок, а также моют и просушивают ягоды черешни.

В каждую тару укладывают половину килограмма черешни.

Дополнительно в каждую тару укладывается по пять граммов лимонной кислоты.

В кастрюлю налить воду и закипятить, в жидкость добавляют сахар и ждут его полного растворения. Обычно достаточно пяти минут кипения.

Полученным сиропом заливают черешню вместе с лимонной кислотой до самого горлышка.

Далее заготовки закатывают крышками. Оставляют охлаждаться под теплым пледом, и только после этого отправляют на хранение.

Компот ассорти с клубникой

Как уже говорилось выше, черешня прекрасно сочетается с любыми видами ягод и фруктов, необходимо только правильно подготовить количество ингредиентов.

Ингредиенты:

клубника спелая — 500 грамм;

лимонная кислота в гранулах — 20 грамм;

черешня спелая — 3 кг;

мята свежая — 1 веточка;

сахарный песок — 4 стакана.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить компот из черешни с косточками на зиму, достаточно промыть все необходимые ягоды, а затем переложить их в банки. Дополнительно в каждую из банок добавляют несколько листочков мяты.

В отдельной кастрюле кипятят воду, и как только жидкость закипит, ей заливают банки с плодами. Оставляют настаиваться ягоды в течение пятнадцати минут, после чего сливают жидкость обратно.

Теперь в воду можно добавить сахарный песок, его количество рассчитывают по стакану на литр сиропа. Как только сироп будет доведен до кипения, в него кладут лимонную кислоту.

Готовым раствором заливают банки с плодами и закупоривают крышками.

Компот с черешней и шелковицей

Еще один интересный вариант компота, который готовится очень быстро, получив при этом вкусный и ароматный напиток.

Ингредиенты:

шелковица — 1/2 стакана;

кислота лимонная — 5 грамм;

спелая черешня — 1 стакан;

сахарный песок — 1 стакан.

Процесс приготовления:

Первым делом производится обработка тары, а также промывают плоды. Только после этого в емкости пересыпают черешню и шелковицу.

Добавляют в банку сахарный песок и немного лимонной кислоты.

В тару наливают воду, которая была доведена до кипения, а сверху прикрывают все крышкой.

Можно использовать заливку дважды, или же сразу закупорить банку с напитком.

Компот без стерилизации

Можно получить очень вкусный компот из черешни с косточками на зиму, при этом не потратив на его приготовление много времени. Чаще всего такие напитки рекомендуется закрывать в банки объемом 3 литра.

Ингредиенты:

сахарный песок — 300 грамм;

вода очищенная — по необходимости;

черешня спелая — 500 грамм;

сахар ванильный — 1 пачка.

Процесс приготовления:

Если черешня подобрана спелая и очень сладкая, то сахарного песка можно взять меньше, чем указано в рецептуре.

Ягоды черешни промывают и удаляют те, которые подгнили или помялись. Только из качественного продукта можно получить вкусный компот.

Все ягоды отправляют в стеклянную тару, после чего заливают подготовленным сиропом. Закупоривают емкость крышкой и дают напитку остыть под одеялом.

Существует еще несколько десятков вариантов, как приготовить такой компот. Многие хозяйки в качестве добавок используют гвоздику и ваниль, чтобы придать аромата готовому напитку.

А чтобы вкус компота получился более необычным, следует добавить в него груши, немного малины, сливы и другие плоды.

После закатки нельзя оставлять банки без утепления, можно прикрыть их теплым одеялом или пледом, а на хранение убрать только после охлаждения заготовок.