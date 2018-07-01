Компот из клубники на зиму: рецепт с фото

Клубника считается одной из самых вкусных и сладких ягод, поэтому компот их неё получается просто идеальный. Настоятельно рекомендуем вам приготовить компот из клубники на зиму самим на 3 литра, так как в покупных компотах зачастую вкус клубники перебивают различные консерванты, и напиток получается уже совсем ненатуральным.

К тому же процесс приготовления в домашних условиях занимает совсем немного времени.

Общие советы

Важный момент этого рецепта — выбор ягод. Берите клубнику среднего размера, так как зачастую она наиболее сладкая и имеет больше всего сока. А также обратите внимание на целостность ягод. Если вы хотите, чтобы ваш компот был не только вкусным, но и визуально красивым, используйте абсолютно целые не помятые ягоды.

yandex_ad_1 Ведь мякоть даже 2 испорченных ягод может испортить всё картину.

Когда вы отобрали подходящие ягоды, важно уделить время их подготовке. Клубнику обязательно нужно хорошо промыть и удалить с ней весь песок.

Если этого не сделать, то песок может попасть в банки и, спустя некоторое время хранения, крышки вздуются, а значит продукт начнёт портиться.

Чашелистики, которые при срывании обычно остаются на ягодах, стоит отделять уже после промывки. Если это сделать заранее, то из ягод вытечет много сока абсолютно впустую. Поэтому действовать лучше по следующей схеме: промыли клубнику, просушили на ткани, оторвали чашелистики.

Даже если вы решите готовить компот по рецепту без стерилизации банок, крышки всё равно нужно обдать кипятком. На это у вас уйдёт буквально несколько минут, зато вы будете уверены, что ваш компот за зиму не испортится.

Способ без стерилизации банок

Так как для этого компота из клубники на зиму не нужно стерилизовать банки на 3 литра, приготовление становится ещё быстрее. Однако в этом способе также есть свои сложности, так как нужно особенно много внимания уделить промывке ягод.

Повторимся: если вместе с клубникой в банки попадёт грязь, они могут вздуться и компот испортится.

Ингредиенты:

свежая клубника — 1 кг;

сахар — 600 г;

лимонная кислота — 0,5 ч. л. ;

вода питьевая.

Приготовление:

Отберите подходящие ягоды, промойте их и удалите хвостики. О том, как правильно это делать, читайте в разделе «Общие советы». При желании вы можете порезать клубнику пополам, но делать это вовсе не обязательно.

Возьмите 3-литровую банку и хорошо промойте её с содой. Высушите и выложите на дно заранее подготовленные ягоды.

Теперь необходимо сварить сироп, который и будет основой компота. На медленный огонь поставьте кастрюлю с приблизительно 3 литрами воды. Когда вода немного подогреется, всыпьте половину сахара, хорошо всё размешайте и подождите, пока содержимое закипит.

Горячий сироп при помощи половника вылейте в банку. Накройте ёмкость крышкой и дайте содержимому остыть.

Пропитавшуюся ягодным соком воду снова перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте вторую часть сахара и варите ещё несколько минут, снимая с компота пену.

Добавьте лимонную кислоту, которая увеличит срок хранения компота, и варите его ещё 2-3 минуты.

Готовый компот разлейте па банкам и закройте железными крышками. Напомним, что крышки обязательно нужно обдать кипятком.

Закрытые банки переверните дном вверх и оставьте их в таком положении до полного остывания. Если вы всё правильно сделали, то пена из-под крышки выделяться не должна. Если вы всё же заметили такую картину, то ничего страшного. Просто постарайтесь выпить эту порцию компота в течение недели.

yandex_ad_2 Хранить клубничный компот следует в прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Классический рецепт

Для приготовления компота из клубники на зиму по этому рецепту вам всё же придётся уделить время стерилизации банок на 3 литра. Однако это значительно повысит вероятность того, что ваши заготовки останутся пригодными для питья всю зиму.

Ингредиенты:

клубника — 1,5 кг;

кипячёная вода;

сахар — 0,5 кг;

листья мяты — по желанию.

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Приготовление:

Для компота из клубники на зиму, хранящегося в банке на 3 литра, вам понадобится порядка 2,5 л воды. Её необходимо перелить в удобную кастрюлю и на среднем огне довести до кипения.

Пока вода подогревается, вам необходимо простерилизовать банки. Это можно сделать при помощи микроволновой печи, духового шкафа или самым древним способом — на горлышке чайника. Перед этим банки желательно промыть с содой.

В подготовленные банки сложите клубнику. Есть сторонники того, чтобы в каждую 3-литровую банку класть всего по стакану клубники. В этом случае клубника в готовом компоте практически не чувствуется, и, по сути, вы пьёте просто подкрашенную водичку. Поэтому рекомендуем вам добавлять клубнику в указанных выше пропорциях.

При желании в банку можно положить немного мяты. Она придаст дополнительные нотки вкуса.

Кипящую воду влейте в банку с клубникой до самого горла и накройте крышками. Дайте компоту настояться 15 минут. За это время вода должна приобрести рубиновый цвет.

Слейте воду с клубничным соком в кастрюлю и долейте в неё 1 стакан горячей воды на случай, если при кипении много жидкости испарится.

В закипающую воду всыпьте сахар и перемешивайте жидкость, пока он не растворится. Важно перемешивать сахар, иначе из-за своего большого количества он может пригореть ко дну кастрюли.

Снимите кастрюлю с огня и перелейте компот в стерилизованные банки. Удобнее всего это сделать половником.

Банки закройте железными крышками, обработанными кипятком.

Теперь идёт процесс дополнительной проверки качества компота. Закрытую банку на 3 литра, в которой налит компот из клубники на зиму, переверните дном вверх и поставьте на одеяло. Оберните банку чем-нибудь тёплым. Оставьте эту конструкцию на ночь, а утром проверьте её. Если из-под крышки выделилась белая пена, значит, вы недостаточно хорошо простерилизовали банки и в них всё-таки попала грязь. В таком случае компот не будет долго храниться и его нужно выпить как можно быстрее.

Если же пены на банке нет, то вы сделали всё правильно. Ваш компот будет прекрасно хранить в прохладном месте, например, в подвале, всю зиму и вы сможете насладиться его вкусом в любой момент.

Клубничный компот со смородиной

Для тех, кому надоел стандартный компот из клубники в банке на 3 литра, предлагаем на эту зиму заготовить компот с новым сочетанием: клубника и смородина. Яркий освежающий вкус будет радовать вас в холодные времена года и напоминать о тёплых летних днях.

Ингредиенты:

чёрная смородина — 250 г;

сахар — 300 г;

клубника — 400 г;

питьевая вода.

Приготовление:

Начнём с чёрной смородины. Если вы любите кислый вкус напитков, то чёрную смородину вы можете заменить на красную. В любом случае отделите ягоды от веточек, промойте их и удалите испорченные.

То же самые повторите с клубникой.

Смешайте между собой смородину и клубнику, после чего заполните ими 3-литровую банку.

Вскипятите приблизительно 2,5 литра воды, и пока она горячая, залейте ей ягоды. Оставьте содержимое настаиваться на 10 минут.

Перелейте воду из банки обратно в кастрюлю и доведите её до кипения. Затем всыпьте сахар и варите ещё 5 минут, снимая пенку.

Вылейте готовый компот всё в ту же банку к ягодам.

Закройте стерилизованную банку металлической крышкой и переверните её вверх дном. Подождите, пока компот остынет, и уберите его в прохладное место.