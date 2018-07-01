Что лучше: миндальное или арахисовое масло?

Фото: Flikr/Esther MaxЧто лучше: миндальное или арахисовое масло?Хотя арахисовое масло пользуется большей популярностью, на рынке существует множество других ореховых масел, в том числе миндальное. Какой тип орехового масла является самым питательным?

Ореховые масла часто содержат ненасыщенные жиры, которые являются здоровыми жирами и необходимы организму. Это делает их отличным дополнением к большинству диет.

Сравним одну столовую ложку (16 г) миндального масла с таким же количеством арахисового масла.

Масло миндальное — пищевая ценность

98 калорий;

3,4 белка;

8,9 жира;

3,0 углеводов;

1,6 волокна;

0,7 сахара;

0,7 насыщенных жиров;

5,2 мононенасыщенный жир;

2.2 полиненасыщенный жир.

Арахисовое масло — пищевая ценность

калорий 96;

белка 3,6;

жира 8,2;

углеводов 3,6;

волокна 0,8;

сахара 1,7;

насыщенных жиров 1,7;

мононенасыщенный жир 4.2;

полиненасыщенный жир 2,0.

Белок

И миндаль, и арахис содержат примерно одинаковое количества белка. Хотя ореховые масла являются источником белка, они не являются полноценными белками. Это означает, что они не содержат всех необходимых для организма белков и аминокислот.

Употребление различных бобовых культур, овощей, семян, орехов и цельного зерна обеспечивает человека необходимыми белками и аминокислотами.

Ореховые масла содержат хорошие виды жиров, которые необходимы организму. Миндальное масло имеет вдвое больше клетчатки, чем арахисовое масло.

Волокна

Волокно особенно важно для:

регулирования дефекации;

улучшения общего состояния здоровья;

помогает человеку чувствовать себя сытым;

обеспечивает пребиотиками для толстой кишки;

помогает контролировать диабет;

снижает уровень плохого холестерина в крови.

Жиры

Содержание жиров в различных орехах значительно различается. Некоторые люди считают, что миндальное масло лучше, чем масло арахиса, поскольку оно содержит меньше насыщенных жиров и больше ненасыщенных жиров.

Содержание углеводов

Миндальное масло содержит на 50% меньше сахара, чем арахисовое масло, даже в несладких сортах.

Минералы и витамины

Миндальное масло содержит большое количество магния, фосфора, калия и кальция. Организм не может производить энергию без магния. Это также жизненно важно для здоровья костей.

Калий — электролит, необходимый организму для нормальной работы. И миндальное масло, и арахисовое масло являются хорошими источниками витамина Е. Витамин Е уменьшает воспаление и риск сердечных заболеваний.

Ненасыщенные жиры

Ненасыщенные жиры полезны для общего здоровья. Существует два разных вида ненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6.

Человеческий организм не может производить омега-3 и омега-6, поэтому их нужно получать через продукты. Потребление достаточного количества ненасыщенных жиров связано с ростом, развитием и противовоспалительными свойствами. Миндальное масло имеет немного большее количество ненасыщенных жиров.

Риски

Арахис принадлежит к группе бобовых, точно так же, как горох и бобы. Арахис растет под землей и может заразиться плесенью аспергилл, которая очень токсична. К счастью, арахисовое масло имеет низкий риск заражения, чем сам арахис, поскольку в процессе производства удаляется много плесени.

Орехи также являются распространенными аллергенами. Люди должны проявлять осторожность при использовании новых ореховых масел и избегать любых известных аллергенов.

Люди могут наслаждаться ореховыми маслами как на тостах, так и на бутербродах. Попробуйте добавить ореховое масло к соусам.

Добавление ореховых масел, таких как миндальное масло, к коктейлям — отличный способ включить в рацион больше питательных веществ.

Ореховые масла — это простой способ включить орехи в рацион.

Если у человека нет аллергии, орехи могут быть здоровой частью их рациона на каждой стадии жизни. Что может быть проще для людей включать больше орехов в свой рацион, используя ореховые масла, в том числе арахисовое и миндальное. Однако миндальное масло обладает определенными преимуществами для здоровья перед арахисовым маслом.