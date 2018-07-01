Ещё
«Цены как с другой планеты»: супердорогие овощи возмутили приморцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Цены как с другой планеты»: супердорогие овощи возмутили приморцев 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Жителей Владивостока возмутила стоимость некоторых помидоров, которые продают прямо на улице в столице Приморья, сообщает PRIMPRESS.
Стоимость одного вида томатов составила 450 рублей за килограмм, в то время как в другом месте помидоры продавались по 580 рублей. Если верить продавцам, овощи были привезены из Азербайджана.
Фотография цен, опубликованная в соцсетях, возмутила приморцев. Жители края сначала не поверили, что снимок сделан во Владивостоке — люди подумали, что речь идет о Магадане или Камчатке, где подобная цена является привычной.
«Цены как с другой планеты», «Они что, пешком принесли во Влад», «Это еще не максимум! На 2й речке, где Гулливер, по 800».
По словам пользователей, попробовавших «золотые» помидоры на вкус, таких денег они точно не стоят:
«Я покупала. Одну штуку. Хотела сына накормить настоящим помидором с запахом помидора. Трава травой. Ни вкуса, ни запаха. Только на вид красивый».
Primpress: последние новости
Пока мы спали: вылет Германии, блюда из объедков, экологическая катастрофа «Они заполонили всё»: армия этих насекомых прибывает в Приморье Кастинг «Ералаша» во Владивостоке закончился скандалом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Галкин поразил Сеть откровенным танцем29
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев19
Исчезающие бикини: мода для храбрых68
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение