«Цены как с другой планеты»: супердорогие овощи возмутили приморцев

Жителей Владивостока возмутила стоимость некоторых помидоров, которые продают прямо на улице в столице Приморья, сообщает PRIMPRESS.

Стоимость одного вида томатов составила 450 рублей за килограмм, в то время как в другом месте помидоры продавались по 580 рублей. Если верить продавцам, овощи были привезены из Азербайджана.

Фотография цен, опубликованная в соцсетях, возмутила приморцев. Жители края сначала не поверили, что снимок сделан во Владивостоке — люди подумали, что речь идет о Магадане или Камчатке, где подобная цена является привычной.

«Цены как с другой планеты», «Они что, пешком принесли во Влад», «Это еще не максимум! На 2й речке, где Гулливер, по 800».

По словам пользователей, попробовавших «золотые» помидоры на вкус, таких денег они точно не стоят:

«Я покупала. Одну штуку. Хотела сына накормить настоящим помидором с запахом помидора. Трава травой. Ни вкуса, ни запаха. Только на вид красивый».