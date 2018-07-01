Готовим необычный морковный пирог

Морковный пирог является достаточно популярной выпечкой, его любят не только дети, но и взрослые. Этот десерт можно подать к чаю, а также на основе пирога готовят различные торты, просто промазывая полученный корж выбранным кремом.

Существует множество вариантов приготовления морковного пирога, в его состав добавляют орехи, тыкву, а также апельсины и ароматические добавки. Здесь будут описаны самые лучшие рецепты с фото, по которым хозяйка сможет приготовить морковный пирог в духовке.

Морковный пирог без яиц Это постный пошаговый рецепт с фото, по которому готовится очень вкусный морковный пирог в духовке. Чтобы придать аромата блюду, в тесто добавляется коричный порошок.

yandex_ad_1 Требуемые ингредиенты:

масло растительное — 2 ложки;

разрыхлитель — 20 грамм;

морковь тертая — 1,5 стакана;

орехи грецкие — 150 грамм;

мука 1 сорта — 1 стакан;

коричный порошок — 5 грамм;

соль столовая — щепотка;

сахарный песок — 150 грамм.

Этапы приготовления:

Измельченная теркой морковь смешивается в миске с сахарным песком. Туда же наливают растительное масло и муку с пекарским порошком.

Из полученной массы осторожно замешивают тесто, после чего кладут туда коричный порошок и измельченные орехи.

Берется емкость для выпекания, в нее укладывают бумагу для выпечки, которую смазывают маслом.

В форму выливают тесто, после чего хорошо распределяют его по форме. Выпекают десерт около получаса, температура выставляется на 190 градусов.

Морковный пирог с апельсинами

Это один из самых ярких десертов, который можно подать на праздник. Морковный пирог с добавлением апельсинов получается очень вкусным и ароматным.

Требуемые компоненты:

масло сливочное — 100 грамм;

морковь крупная — 1 штука;

цедра лимона — 5 грамм;

сахарный песок — 300 г;

куриные яйца — 4 штуки;

апельсин крупный — 3 штуки;

сметана жирная — 100 грамм;

изюм — 50 грамм;

разрыхлитель — 10 грамм;

мука 1 сорта — 2 стакана;

коньяк — 50 мл;

мускатный орех и имбирь сушеные — по 2 грамма;

белый перец и молотый бадьян — по 2 грамма.

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yandex_ad_2 Этапы приготовления:

Берется изюм, его перекладывают в миску и заливают коньяком на полчаса. Если пирог готовится для детей, его коньяк заменяют гранатовым соком.

Мелкой теркой натирается цедра лимона. Морковь же следует измельчить с помощью блендера, чтобы получить более однородное пюре. Далее овощ отжимают от сока.

Два апельсина следует нарезать на тонкие кружочки, их толщина должна быть не больше трех миллиметров. Из третьего апельсина просто отжимают сок.

На сковороду выкладывают сливочное масло и топят, отправляют туда же пару ложек сахарного песка и вливают сок из апельсина. Сразу кладут в сковороду кружочки апельсина и тушат состав около десяти минут под крышкой.

Чтобы подготовить тесто, сметану перекладывают в чашу, туда же кладут вторую часть сливочного масла, добавляют измельченную цедру и все специи. Далее в состав добавляют сахарный песок и разрыхлитель.

Следом всыпают в тесто муку, добавляют подготовленную морковь и изюм. Все составляющие перемешивают, пока не получится однородное тесто.

В форму кладут пекарскую бумагу, по бокам выкладываются кружочки апельсинов. Выливают в емкость тесто и сверху кладут остатки апельсинов.

Выпекают пирог в течение одного часа.

Морковный пирог с добавлением корицы

Пирог с добавлением моркови не только вкусный, но и очень полезный. А чтобы придать ему аромата, стоит добавить немного корицы. Также в качестве добавок могут использоваться и другие виды специй.

Требуемые продукты:

сахарный песок — 150 грамм;

пудра из сахара — 20 грамм;

растительный жир — 12 стакана;

мука 1 сорта — 1 стакан;

разрыхлитель — 10 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

корица молотая — 5 грамм;

тертая морковь — 1 стакан;

изюм крупный — 50 грамм.

Этапы приготовления:

Духовой шкаф предварительно прогревают до температуры в 190 градусов. Морковь можно измельчить теркой, или сделать из нее пюре блендером.

В отдельной емкости смешивают сахарный песок с куриными яйцами, все слегка взбивают до пышности. Отправляют к яйцам измельченную морковь и перемешивают все лопаткой.

В другую миску кладут все сухие компоненты и смешивают между собой, не забывая о коричном порошке.

Жидкие компоненты с морковью перекладывают к сухим составляющим и замешивают гладкое тесто.

Следом в массу добавляют растительный жир и всыпают подготовленный изюм.

Берется форма для запекания пирога, ее дно и стенки слегка смазывают сливочным маслом.

В емкость перекладывают тесто и помещают форму в духовку. Десерт выпекают в течение сорока пяти минут, на поверхности должна образоваться ровная корочка.

Такой морковный пирог по пошаговому рецепту с фото вынимают из духовки и дают постоять, чтобы охладиться. Перед подачей гостям, следует посыпать его пудрой из сахара.

Очень интересным получится торт на основе такого пирога, достаточно разрезать десерт на коржи, а затем пропитать кремом из сметаны.