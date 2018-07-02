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В Екатеринбурге изобрели колбасу, которая помогает похудеть
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В Екатеринбурге изобрели колбасу, которая помогает похудеть 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Екатеринбурге изобрели рецепт полезных колбасок, которые хорошо влияют на систему пищеварения и помогают худеть.
Автор рецепта чудодейственных колбасок — студентка Уральского государственного аграрного университета Виктория Шельпякова, будущий технолог по переработке пищевых продуктов. Чудо-колбаса — ее итоговая работа к защите диплома бакалавра.
— Наши студенты стараются придумать что-то новое или усовершенствовать старое, — рассказывает представитель вуза Юлия Филимонова. — В прошлом году одна девушка придумала рецепт голубого сыра. Получился продукт вполне высокого качества.
Виктория с научным руководителем решили усовершенствовать рецепт домашних колбасок — купат, сделав их более вкусными и полезными. Присмотрелись к такой пищевой добавке, как гуммиарабик. Это порошок, который делают из смолы акации. Его применяют в качестве стабилизатора при производстве пива, жвачки и кондитерских изделий, но не в мясной промышленности.
— Это полезные пищевые волокна, — приводит доводы в пользу гуммиарабика Филимонова. — Он снижает в крови уровень сахара, холестерина, способствует пищеварению и снижает аппетит.
Виктория добавила в колбаски 2 процента гуммиарабика от общей массы продукта. Колбаски получились вкусными и сочными за счет того, что порошок удерживает влагу в продукте. Члены комиссии, которые принимали дипломную работу, дегустировали с удовольствием. Студентке рекомендовали выйти со своим рецептом на производителей. Им полезные колбаски должны понравиться. Тем более что гуммиарабик в составе немного снижает себестоимость продукта.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2018 под заголовком «Ешь колбаски и худей».
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