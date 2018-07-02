Продукт недели: брокколи

К сожалению, брокколи не очень любима обычными покупателям. А вот поварами — да! И все благодаря большому количеству полезных веществ и тем оригинальным блюдам, которые можно из нее приготовить.

5 интересных фвктов

Зеленая сочная брокколи прочно обосновалась в списке самых полезных даров природы. Спросите у любого врача: кардиолога, онколога, терапевта или диетолога о пользе этого овоща и вы услышите массу достоинств, перед которыми меркнут отдельные недостатки.

Благодаря изотиоционтам капуста обязана антираковой славой. Эти соединения имеют мощное антиоксидантное действие, в том числе в ответ на вред от тяжелых металлов. Они стимулируют удаление токсинов из организма и останавливают повреждение ДНК.

Брокколи — разновидность цветной капусты. В ней полно витаминов (В, А, РР, С, К, U), минералов — селена, железа, натрия, йода, цинка, кальция, кремния, магния и других.

Пищевые волокна брокколи приводят к ощелачиванию внутренней среды организма, что укрепляет иммунитет. А стимуляция перистальтики кишечника помогает своевременному очищению.

Не стоит злоупотреблять брокколи при варикозной болезни, после инфарктов, инсультов, тромбозах и, если вы часто страдаете мигренью. Избыток витамина К повышает вязкость крови.

Суп-пюре из брокколи

Замечательный, вкусный, полезный и очень легкий в приготовлении суп-пюре из брокколи бязательно вам понравится.

Вам потребуется:

капуста брокколи — 1 кочан

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

сливки 10% — 0,5-1 стакан

вода — 750 мл-1 л зеленый лук — немного

пряные травы для украшения по вкусу

кунжут

Приготовление:

Капусту разберите на соцветия, толстую часть стебля нарежьте тонкими пластинами. Лук репчатый нарежьте произвольно, чеснок измельчите. В кипящую воду опустите тонкие пластины стебля капусты брокколи, лук и варите минут 15 на среднем огне. Затем добавьте соцветия капусты брокколи, чеснок, соль и варите до готовности капусты минут пять. Суп с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте в суп сливки. Еще раз немного пробейте суп в блендере. Слегка прогрейте его на среднем огне.

Подавайте суп с кунжутом и крутонами.

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