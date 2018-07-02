БЖУ-игры чемпионата мира по футболу 2018: голосуйте, какой снек выберете для матча Бразилия-Мексика?

Матч Бразилия-Мексика: выбираем лучший национальный стрит-фуд В преддверие матча Бразилия-Мексика, продолжаем БЖУ-мундиаль по версии Teleprogramma.pro поединком самых популярных снеков болельщиков обеих стран. Бразильские сырные булочки Боу де Кежо против мексиканской кукурузной лепёшки кесадильи: чьи БЖУ-показатели ближе к идеальному соотношению белков, жиров и углеводов? Делайте ставки!

1 Бразильские сырные булочки Боу де Кежо Калорийность: около 350 ккал на порцию БЖУ-соотношение: белки — 0,1% жиры –1,3% углеводы — 98,6%

Фото: instagram.com / nuu_paodequeijo

Смешайте 2/3 стакана молока, 3 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. соли и ½ стакана воды в кастрюле и доведите до кипения, помешивая. Снимите с плиты и добавьте 2½ стакана муки тапиоки. Перелейте смесь в чашу кухонного комбайна и насадкой-лопастью вымешивайте тесто до полной однородности. Добавьте 1 яйцо, продолжая вымешивать, затем небольшими порциями вмесите в тесто 1 стакан тёртого пармезана и ½ стакана моцареллы. Выложите тесто ложкой на выстланный пергаментом противень, формируя небольшие булочки, и выпекайте в духовке, разогретой до 220°С около 25 минут. Булочки подавайте тёплыми, с начинками и соусами — или без.

Ещё один вариант приготовления блюда — в видеоуроке

2 Мексиканская кесадилья с бобами (вегетарианская) Калорийность: около 222 ккал на порцию БЖУ-соотношение: белки — 34,1% жиры –31,2% углеводы — 34,7%

Фото: instagram.com / cafeamazoncayman

Для приготовления овощной начинки измельчите помидор, болгарский перец, лук и зелень, добавьте тёртый сыр и приправьте по вкусу. По желанию можно добавить в начинку острый соус. На сухую сковороду выложите готовую кукурузную лепешу тортилью (или лаваш), посыпьте тёртым сыром и выложите на одну половину лепёшки овощную начинку. Сложите тортилью так, чтобы начинка осталась внутри, и обжарьте с обеих сторон до образования хрустящей корочки. Подавайте кеседилью горячей, с соусами: томатным, йогуртовым или сырным.

5 самых полезных ингредиентов блюд из Бразилии и Мексики Латиноамериканская кухня считается одной из самых популярных в мире. Вот как минимум пять вкусных причин разнообразить свой рацион блюдами с мексиканским и бразильским колоритом.

Кукурузная мука, как безглютеновая альтернатива пшеничной, подходящая основа многих БЖУ-блюд. Красная фасоль богата микроэлементами и аминокислотами, а кроме того еще и фитоэстрогенами, поддерживающими красоту и тонус кожи женщин в периоды гормональных перепадов. Острый перец ускоряет обменные процессы и облегчает пищеварение. Тапиока, крахмалистая мука из клубней растения маниоки, как и кукуруза, широко применяется в приготовлении безглютеновых блюд. Кофе, зелёный и обжаренный, в Латинской Америке возведён в культ. И пусть споры о пользе и вреде бодрящего напитка не утихают, без чашечки ароматного кофе латиноамериканский БЖУ-обед невозможно себе представить.

Кукурузный хлеб хорошо сочетается с острыми блюдами латиноамериканской кухни.

Красная фасоль во многих бразильских и мексиканских блюдах успешно заменит мясо, если вы решите приготовить вегетарианскую версию понравившегося кушанья.

Острый перец используют при приготовлении практически всех блюд латиноамериканской кухни, даже десертов.

Тапиока похожа на картофель, она сытная и легко усваивается.

Зеленый кофе, как впрочем и более привычный для нас, обжаренный, в странах Латинской Америки в большом почёте.

Фото: Pixabay.com