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В лондонском зоопарке изобрели оригинальный способ помочь животным во время жары
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В лондонском зоопарке изобрели оригинальный способ помочь животным во время жары 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во время жары, которая держится на отметке +30 в британской столице уже в течение недели, придумали, как помочь животным поддерживать водный баланс в норме. Постоянно пить воду некоторым животным попросту лень, а спрятанные в прохладной мякоти оригинального мороженого кусочки лакомства и внимание привлекают, и жажду утоляют.
Смотрители лондонского зоопарка изготовили для подопечных специальное мороженое, которое помогает им во время жары. Прохладительными брикетами с орехами, зернами и кусочками фруктов потчевали разморенных жарой зверей.
Когда температура достигла 30 градусов по Цельсию, специалисты угостили обезьян и горилл замороженными брикетами со смесью семян подсолнечника, грецких орехов и фруктов без сахара.
Специалисты отмечают, что содержимое брикетов не содержит сахара, поэтому совершенно безвредно для животных и является для них отличным дополнением к рациону во время жары.
Судя по видео, изобретение смотрителей пришлось подопечным по вкусу.
А в Калифорнии открыли элитный отель для собак. Помимо люксовых номеров с двуспальными кроватями, четвероногим предложат антистрессовый массаж и грязевые ванны с ментолом.
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