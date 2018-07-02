Заливной пирог с луком и яйцом на кефире

Заливные пироги — альтернатива стандартной порционной выпечки в том случае, когда нет времени и возможности посвятить себя процессу формирования маленьких аккуратных пирожков. Несмотря на простоту приготовления эти пироги получили высокие оценки среди любителей нежной и сочной выпечки в духовке.

Чаще всего заливной пирог готовят на кефире или сметане с составной начинкой, состоящей из лука и отварных яиц. Рецептов с подробным описанием и фото таких пирогов предостаточно, мы же постараемся рассмотреть самые удачные.

Классический рецепт

Заливной пирог — быстрое решение для хозяйки, ожидающей гостей или голодное нагулявшееся семейство. Тесто на кефире не требует дрожжей и времени на расстойку, а значит можно использовать рецепт для выпекания такого пирога в духовке даже на завтрак в будние дни.

yandex_ad_1 Яйца и лук доступны круглогодично, поэтому приготовить начинку не составит труда. А подробная инструкция с фото подскажет как сделать выпечку «любимицей» на вашем столе.

Ингредиенты в тесто:

450 мл кефира;

2 куриных яйца;

2-2,5 стакана муки;

по 1/2 ч. л. сахара и соли;

2,5 ст. л. разрыхлителя;

60 мл растительного масла;

масло сливочное для смазки.

Ингредиенты в начинку:

2,5 пучка зеленого лука;

5 вареных яиц;

1/2 ч. л. соли;

щепоть молотого перца.

Приготовление:

Сначала нужно подготовить начинку пирога. Отварить яйца до крутого состояния, остудить. Порезать небольшими кубиками.

Пышные пучки зеленого лука тщательно промыть, удалить жухлые перья и промокнуть бумажным полотенцем. Порезать небольшими колечками, присолить, поперчить и перемешать с яйцами.

Для теста разбить яйца в миску, добавить растительное масло, соль и сахар. Взбить венчиком до небольших пузырьков на поверхности.

Влить кефир в яично-масляную смесь, перемешать венчиком еще раз.

Всыпать порциями просеянную муку с разрыхлителем, вымешать до однородного состояния.

Духовку нагреть до 180 градусов.

Форму обильно натереть сливочным маслом и заполнить тестом наполовину.

Выложить начинку, распределяя по всей поверхности. Вылить остатки теста и слегка потрясти форму, чтобы выровнять верх пирога.

Выпекать пирог в течение 30-40 минут, в зависимости от духовки.

Быстрый заливной пирог с яйцами и зеленым луком

Современные женщины стараются максимально сократить время готовки ввиду постоянной занятости, поэтому все чаще обращаются к рецептам с фото.

Заливной пирог на кефире с яйцом и луком, испеченный в духовке позволит хозяйке потратить время с пользой, совместив готовку с другими важными делами.

Продукты на тесто:

300-350 г муки пшеничной;

2 яйца куриных;

500 мл кефира;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ст. л. сахара;

1 пакет разрыхлителя.

yandex_ad_2 Продукты для начинки:

2 крупных пучка лука;

4 отварных яйца;

65 г масла сливочного;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Для начинки нужно заранее отварить яйца. Очистить, разрезать пополам и уложить в миску. Измельчить яйца с помощью вилки с длинными зубцами.

Лук перебрать, промыть и обсушить. Порубить ножом или нарезать ножницами.

На сковороде раскалить сливочное масло, выложить порезанный лук и потушить 2 минуты.

Соединить лук и яйца, добавить по вкусу соль и молотый перец. Аккуратно перемешать начинку.

Для теста взбить миксером яйца с солью и сахаром.

Влить кефир комнатной температуры и еще раз перемешать миксером.

Муку просеять с разрыхлителем или содой, чтобы не было комков и сора.

Всыпать частями муку и перемешать миксером тесто как на оладьи. Если использовалась сода можно добавить в тесто 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз перемешать.

Духовку включить заранее, чтобы она нагрелась до 180 градусов.

Смазать форму сливочным маслом, дно можно застелить пергаментом. Вылить половину теста, выровнять с помощью лопатки или мокрой ложки.

Выложить начинку, стараясь покрыть равномерно все тесто.

Вылить остатки теста, разровнять поверхность и поставить выпекаться.

Готовить пирог не менее 35-40 минут.

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Горячий заливной пирог смазать сверху сливочным маслом.

Оригинальный заливной пирог с луком и яйцом

Обычный заливной пирог на кефире с начинкой из лука и яиц можно превратить в оригинальное блюдо, которое по достоинству оценят домашние дегустаторы. Достаточно лишь дополнить рецепт новыми компонентами, сочетающимися с главными ингредиентами.

Следуйте пошаговой инструкции с фото и результатом стараний станет красивый и вкусный пирог.

Тесто:

300-350 г муки в/с;

2 яйца куриных;

1/2 л кефира 2,5% жирности;

1/2 ч. л. соли и сахара;

1 пакет разрыхлителя теста;

кунжут или семена льна для посыпки.

Начинка:

1-2 пучка лука;

4 яйца;

150 г твердого сыра;

50 г масла сливочного;

соль и перец — по щепотке.

Приготовление:

Для начинки требуется сварить вкрутую яйца. Чтобы добиться нужного результата засеките около 7-10 минут после их закипания.

Яйца остудить, очистить и протереть на крупной терке.

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Зеленые луковые пучки промыть, удалить непригодные перья. Дайте стечь воде и порезать не очень крупно.

Растопить на сковороде сливочное масло и выложить лук, перемешать и снять с огня.

Смешать яйца, сыр и лук, добавить в смесь соль, перец и аккуратно перемешать.

Яйца перетереть с солью, сахаром.

Добавить кефир, тщательно взбить.

Всыпать просеянную смесь из муки и разрыхлителя, перемешать тесто.

Выставить температуру в духовке на 180 градусов. Форму щедро смазать маслом.

Вылить в форму 1⁄2 часть теста.

Разложить ровным слоем начинку.

Закрыть начинку остатками теста, присыпать поверхность белым или черным кунжутом и поставить выпекаться на 35-40 минут.

Готовый пирог вкусен и в горячем, и в холодном виде.