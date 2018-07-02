Заливной пирог с луком и яйцом на кефире 

Заливные пироги — альтернатива стандартной порционной выпечки в том случае, когда нет времени и возможности посвятить себя процессу формирования маленьких аккуратных пирожков. Несмотря на простоту приготовления эти пироги получили высокие оценки среди любителей нежной и сочной выпечки в духовке.
Чаще всего заливной пирог готовят на кефире или сметане с составной начинкой, состоящей из лука и отварных яиц. Рецептов с подробным описанием и фото таких пирогов предостаточно, мы же постараемся рассмотреть самые удачные.
Классический рецепт
Заливной пирог — быстрое решение для хозяйки, ожидающей гостей или голодное нагулявшееся семейство. Тесто на кефире не требует дрожжей и времени на расстойку, а значит можно использовать рецепт для выпекания такого пирога в духовке даже на завтрак в будние дни.
yandex_ad_1 Яйца и лук доступны круглогодично, поэтому приготовить начинку не составит труда. А подробная инструкция с фото подскажет как сделать выпечку «любимицей» на вашем столе.
Ингредиенты в тесто:
450 мл кефира;
2 куриных яйца;
2-2,5 стакана муки;
по 1/2 ч. л. сахара и соли;
2,5 ст. л. разрыхлителя;
60 мл растительного масла;
масло сливочное для смазки.
Ингредиенты в начинку:
2,5 пучка зеленого лука;
5 вареных яиц;
1/2 ч. л. соли;
щепоть молотого перца.
Приготовление:
Сначала нужно подготовить начинку пирога. Отварить яйца до крутого состояния, остудить. Порезать небольшими кубиками.
Пышные пучки зеленого лука тщательно промыть, удалить жухлые перья и промокнуть бумажным полотенцем. Порезать небольшими колечками, присолить, поперчить и перемешать с яйцами.
Для теста разбить яйца в миску, добавить растительное масло, соль и сахар. Взбить венчиком до небольших пузырьков на поверхности.
Влить кефир в яично-масляную смесь, перемешать венчиком еще раз.
Всыпать порциями просеянную муку с разрыхлителем, вымешать до однородного состояния.
Духовку нагреть до 180 градусов.
Форму обильно натереть сливочным маслом и заполнить тестом наполовину.
Выложить начинку, распределяя по всей поверхности. Вылить остатки теста и слегка потрясти форму, чтобы выровнять верх пирога.
Выпекать пирог в течение 30-40 минут, в зависимости от духовки.
Быстрый заливной пирог с яйцами и зеленым луком
Современные женщины стараются максимально сократить время готовки ввиду постоянной занятости, поэтому все чаще обращаются к рецептам с фото.
Заливной пирог на кефире с яйцом и луком, испеченный в духовке позволит хозяйке потратить время с пользой, совместив готовку с другими важными делами.
Продукты на тесто:
300-350 г муки пшеничной;
2 яйца куриных;
500 мл кефира;
1/2 ч. л. соли;
1/2 ст. л. сахара;
1 пакет разрыхлителя.
yandex_ad_2 Продукты для начинки:
2 крупных пучка лука;
4 отварных яйца;
65 г масла сливочного;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Для начинки нужно заранее отварить яйца. Очистить, разрезать пополам и уложить в миску. Измельчить яйца с помощью вилки с длинными зубцами.
Лук перебрать, промыть и обсушить. Порубить ножом или нарезать ножницами.
На сковороде раскалить сливочное масло, выложить порезанный лук и потушить 2 минуты.
Соединить лук и яйца, добавить по вкусу соль и молотый перец. Аккуратно перемешать начинку.
Для теста взбить миксером яйца с солью и сахаром.
Влить кефир комнатной температуры и еще раз перемешать миксером.
Муку просеять с разрыхлителем или содой, чтобы не было комков и сора.
Всыпать частями муку и перемешать миксером тесто как на оладьи. Если использовалась сода можно добавить в тесто 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз перемешать.
Духовку включить заранее, чтобы она нагрелась до 180 градусов.
Смазать форму сливочным маслом, дно можно застелить пергаментом. Вылить половину теста, выровнять с помощью лопатки или мокрой ложки.
Выложить начинку, стараясь покрыть равномерно все тесто.
Вылить остатки теста, разровнять поверхность и поставить выпекаться.
Готовить пирог не менее 35-40 минут.
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Горячий заливной пирог смазать сверху сливочным маслом.
Оригинальный заливной пирог с луком и яйцом
Обычный заливной пирог на кефире с начинкой из лука и яиц можно превратить в оригинальное блюдо, которое по достоинству оценят домашние дегустаторы. Достаточно лишь дополнить рецепт новыми компонентами, сочетающимися с главными ингредиентами.
Следуйте пошаговой инструкции с фото и результатом стараний станет красивый и вкусный пирог.
Тесто:
300-350 г муки в/с;
2 яйца куриных;
1/2 л кефира 2,5% жирности;
1/2 ч. л. соли и сахара;
1 пакет разрыхлителя теста;
кунжут или семена льна для посыпки.
Начинка:
1-2 пучка лука;
4 яйца;
150 г твердого сыра;
50 г масла сливочного;
соль и перец — по щепотке.
Приготовление:
Для начинки требуется сварить вкрутую яйца. Чтобы добиться нужного результата засеките около 7-10 минут после их закипания.
Яйца остудить, очистить и протереть на крупной терке.
Твердый сыр натереть на крупной терке.
Зеленые луковые пучки промыть, удалить непригодные перья. Дайте стечь воде и порезать не очень крупно.
Растопить на сковороде сливочное масло и выложить лук, перемешать и снять с огня.
Смешать яйца, сыр и лук, добавить в смесь соль, перец и аккуратно перемешать.
Яйца перетереть с солью, сахаром.
Добавить кефир, тщательно взбить.
Всыпать просеянную смесь из муки и разрыхлителя, перемешать тесто.
Выставить температуру в духовке на 180 градусов. Форму щедро смазать маслом.
Вылить в форму 1⁄2 часть теста.
Разложить ровным слоем начинку.
Закрыть начинку остатками теста, присыпать поверхность белым или черным кунжутом и поставить выпекаться на 35-40 минут.
Готовый пирог вкусен и в горячем, и в холодном виде.