Ферментация Иван чая: делаем сами дома

Правильная ферментация иван-чая — процесс, требующий специальных знаний и опыта, доступных далеко не каждому человеку. Чтобы приготовить этот напиток в домашних условиях, недостаточно просто высушить листья и залить их кипящей водой.

В этом случае испортится вкус чая, и он просто потеряет свои свойства, т. к. разрушатся все полезные вещества. В публикации рассмотрим самые лучшие способы приготовления напитка.

Как ферментировать чай Ферментация — процесс переработки сырья под воздействием ферментов, содержащихся в нем. Листы особым образом подготавливаются, чтобы запустить процесс выделения ферментов.

yandex_ad_1 Для ферментации нужно произвести такие действия:

собрать сырье;

завялить;

подготовить (получить сок);

ферментировать;

высушить.

Вкусовые характеристики чая и его целебные свойства заметно возрастают при ферментации.

Правильный сбор сырья

Сбор листьев осуществляется летом, на ранней стадии цветения растений. Нужно тщательно выбирать место, где будет добываться сырье. Из иван-чая, выросшего на значительном расстоянии от автотрасс, заводов и других загрязненных участков, напиток получается с более глубоким вкусом и ароматом.

Утром, когда высохнет роса, нужно начинать сбор. Верхние листья намного нежнее, поэтому нужно отдавать им предпочтение. К тому же, если нижние листья остаются на стебле, растение быстрее восстанавливается.

Сбор цветов происходит отдельно. Их нужно добавлять в предварительно высушенные листья. Правильно сделать ферментацию полезного иван-чай в домашних условиях зависит не только от сбора материала. Самый лучший напиток получится и от того, как листочки завялить. Узнаем этот способ ниже.

Завяливание

Увядшие листья намного проще и быстрее перерабатывать. Мыть заготовленные листья нельзя, потому что, в противном случае, погибнут необходимые микроорганизмы, и ферментация не удастся. А вот насекомых нужно обязательно убрать.

В комнату для завяливания не должен попадать ветер и прямые солнечные лучи. Листья нужно разложить равномерным слоем не толще 4 см на ткань из хлопка и иногда перемешивать.

Погодные условия влияют на скорость завяливания:

если погода сухая, то понадобится около 12 часов;

если идут дожди, а воздух прохладный — не менее 24 часов.

include_poll1895

Если листья завялились правильно, то они не будут хрустеть и ломаться, а легко гнуться.

Если нет возможности завялить сырье на свежем воздухе, то его можно поместить на несколько часов в морозильную камеру.

yandex_ad_2 Подготовка к ферментации

Важно ферментации напитка иван-чай в домашних условиях подготовить правильно материал. Для получения сока, содержащего ферменты, листья тщательно разминают. Это можно сделать разными способами. Далее в статье представлены самые лучшие и наиболее известные способы.

Чаще всего листья пропускают через мясорубку для подготовки к ферментации. Этот способ самый быстрый, используя его можно получить самое большое количество сока. Результатом будет гранулированный чай, который прост в хранении и употреблении.

Единственный минус этого способа заключается в том, что механическое воздействие на листья делает вкус и запах чая менее насыщенным.

Пучок листьев можно скручивать руками, в результате таких манипуляций тоже выделяется сок.

В старину листья скручивали следующим образом:

Необходимо намочить кусок ткани из льна. Таким образом, ткань не будет вбирать в себя полученный сок.

Разложить сырье на ткани слоем толщиной 3 см.

Скатать из ткани плотный рулон и перевязать веревкой.

Выжимать и скручивать рулон не менее получаса.

Следующий метод ферментации кипрея заключается вот в чем: листья делят на две равные части, затем из одной половины выделить и сок, и залить им оставшуюся. Сверху эта смесь придавливается прессом. Чай начинает ферментироваться в собственном соку.

Существует еще множество методов подготовки сырья, но цель у них одна: получить из листьев достаточное количество сока, необходимого для того, чтобы запустить процесс брожения.

Ферментация

Полученное сырье тщательно утрамбовывается в пластиковые или стеклянные контейнеры, прикрывается чуть смоченной водой тканью и помещается в среду с температурным режимом 25-26C. Температурный режим — важный фактор успешной ферментации. Если температура ниже требуемой, то ферментация останавливается, а если выше — ухудшаются аромат и вкус.

Вид чая зависит от времени выдержки. Если ферментировать листья около 6 часов, то напиток получается с ярко выраженным ароматом зеленого чая.

Глубокая ферментация проходит в течение 1-3 суток. Напиток в этом случае будет терпким, с цветочно-фруктовым запахом. Если чай слишком долго ферментировался, то может появиться плесень. Вода и посуда для замачивания ткани, покрывающей сырье должны быть идеально чистыми.

Сушка чая Когда ферментация закончена, полученное сырье нужно высушить. Чаще всего это делают в духовке, прогретой до 100С. Жарочный лист покрывается небольшим слоем листьев и ставится в предварительно прогретый духовой шкаф на 1,5-2 часа. Дверцу нужно оставить приоткрытой и иногда перемешивать чай.

Затем чай нужно дополнительно высушить на воздухе. Для этого его складывают в холщовую сумку и помещают в затемненное, хорошо проветриваемое место. Сумку нужно иногда перетряхивать.

Когда чай готов, то он издает легкий шуршащий звук и практически не пахнет. Запах появляется, когда чай заваривается.

Способы хранения и заваривания напитка

После того, как ферментация иван-чая прошла успешно в домашних условиях, необходимо знать, как правильно хранить подготовленный материал.

Самый лучший способ: в стеклянных или жестяных банках, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Готовый чай хранится в течение 3 лет.

От воды, применяемой во время заваривания, во многом зависят вкусовые качества копорского чая. Нельзя использовать кипящую воду, ее температура не должна превышать 90С. Чай заваривается около четверти часа.

Можно заваривать одни и те же листья два раза. Любопытно, что во время повторного заваривания у напитка усиливается аромат.

Чем отличается напиток из кипрея от обычного чая Обычный черный чай из Цейлона или Индии содержит в себе кофеин, который бодрит. У копорского чая нет такой особенности, однако, его преимущество заключается в том, что он богат множеством ценных элементов.

Ученые доказали, что иван-чай очищает организм от холестерина, который просто не усваивается, если употреблять его перед принятием пищи.

Единственное противопоказание к употреблению иван-чая — индивидуальная непереносимость.

Немало людей наслышано о полезных свойствах и восхитительном вкусе иван-чая, но правильно приготовить его сможет не каждый. Для этого нужно получить знания о применении ферментации для приготовления настоящего копорского чая.