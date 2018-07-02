12 самых интересных фактов о смородине

СодержаниеЧерные ягоды: вкус и аромат лета12 интересных фактов про смородину1. О «Смородиновке»2. О вкусе и цвете3. О честной конкуренции4. О степени зрелости5. О питательной ценности6. О консервации7. О пользе для здоровья8. О бонусах для фитнеса9. О связи с Чернобылем10. О преимуществах для гипертоников11. Об антиоксидантных свойствах12. О калорийностиЧто приготовить из черной смородиныКуриные шашлычки в маринаде из красной и черной смородиныШампанское из листьев черной смородиныСкумбрия, фаршированная смородиной

Черная смородина — необычный десерт! Она превосходит все летние ягоды по содержанию «аскорбинки» и витамина А, обладает массой других достоинств, подтвержденных наукой. Что интересного и полезного мы должны знать о маленьких темных плодах?

Черные ягоды: вкус и аромат лета

В жизни большинства россиян ягоды смородины появляются вместе с приобретением дачи. Их аромат — это запах лета, а спелые гроздья — вкусная витаминная добавка.

Для большинства из нас есть смородину летом почти так же привычно, как покупать хлеб или пить воду. Но знаете ли вы, что в некоторых странах мира блюда с черной смородиной причисляют к деликатесам? Например, в Голландии крошечные лотки с ягодами продают в эко-маркетах за огромные деньги, а в ресторанах Европы десерты с ними обойдутся очень недешево?

Первые упоминания о смородине встречаются уже в 700-е годы. Древние арабы называли темные кислые ягодки ribas. Кстати, это наименование официально закрепилось за смородиной в книжных трактах.

Повсеместно выращивать смородину стали только в середине XIV века. В Западной Европе ее культивировали в качестве лекарственного растения, а не витаминной добавки. Хотя состав смородины действительно впечатляет: это эфирные масла (которые и дают характерный аромат), витамины А, С и Р, группы В, салициловая кислота, масса минералов и дубильных веществ. И только в конце XIX века были оценены питательные свойства и вкусовые качества ягоды — из смородины стали делать игристое вино.

Интересно, что во Франции и Италии предпочитали черные сорта ягоды, а в Германии и Голландии — красные. На территории современной России смородину стали выращивать в XI веке — при монастырях, и только потом она распространилась на придомовые участки.

А вы знали?

Англичане добавляли смородину в классический рождественский пудинг, во Франции на ее основе готовили знаменитый ликер Cassis, а в России в семье известного писателя Льва Николаевича Толстого любимым десертом был «черный кекс» — с перетертыми ягодами смородины.

12 интересных фактов про смородину 1. О «Смородиновке»

В русских былинах можно встретить название реки «Смородиновка». Культурологи предполагают, что речь идет о Москве-реке, поскольку вдоль ее берега росло много кустарников смородины, которые люди активно употребляли в пищу.

2. О вкусе и цвете

В России распространены три сорта смородины — красная, черная и белая. Но их намного больше! Встречаются желтые, фиолетовые, оранжевые, зеленые и даже золотистые плоды. Все они различаются не только по цвету, но и содержанием витаминов и минеральных веществ, вкусовыми свойствами и питательной ценностью.

Так, 50 граммов черной смородины покроют дневную норму «аскорбинки» для организма человека. Чтобы получить то же самое из красной и белой смородины, понадобится втрое больше ягод! Зато последние превосходят черную смородину по содержанию калия — минерального вещества, необходимого для здоровья сердца.

3. О честной конкуренции

Для поддержания здоровья глаз и сохранения остроты зрения, врачи, как правило, выписывают ягоды черники. Интересно то, что в черной смородине витамина А (который «бережет» зрение) даже больше! Однако чтобы этот витамин усвоился, его нужно принимать вместе с полезными жирами. Отличный вариант перекуса — йогурт или сливки со смородиной и грецкими орехами.

4. О степени зрелости

В это сложно поверить, но в недозревших ягодах черной смородины витамина С — мощного антиоксиданта, который стимулирует иммунитет и поддерживает здоровье всех органов и систем, в четыре раза больше, чем в спелых! Правда, есть такие ягоды сложно из-за терпкого кислого вкуса. А вот в переспевшей смородине концентрация витамина С наименьшая, что говорит о том, что употреблять ягоды нужно своевременно.

5. О питательной ценности

Тесты, проведенные Научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур в Шотландии, показали, что черная смородина является самой питательной из 20-ти самых популярных ягод и фруктов в мире. По содержанию антиоксидантов она не просто лидирует, но и обрела статус «чемпиона».

6. О консервации

Листья смородины, которые наши мамы и бабушки любовно укладывали в банки с соленьями, полезны не только с точки зрения эстетики. Они обогащают консервацию витамином С и фенольными соединениями, которые предупреждают порчу продукта.

7. О пользе для здоровья

Японские ученые выявили много преимуществ черной смородины для здоровья человека. Так, исследования, инициированные Университетом Хиросаки, показывают, что антоцианы, содержащиеся в смородине на высоком уровне, помогают поддерживать здоровье глаз, а полифенолы улучшают кровообращение.

8. О бонусах для фитнеса

Исследования ученых из Новой Зеландии показали, что черная смородина — эффективное противовоспалительное средство, она укрепляет иммунную систему и помогает снять болевые ощущения после тяжелой фитнес-тренировки.

9. О связи с Чернобылем

Черная смородина, точно так же, как ягоды калины и жимолости, причисляется к продуктам питания, которые могут выводить радиоизотопы из организма человека. Это удивительное свойство, обусловленной высоким содержанием пектина и витамина С, обнаружили ученые после аварии на Чернобыльской АЭС. Поэтому черную смородину рекомендуют к употреблению всем тем, кто работает на опасных производствах.

10. О преимуществах для гипертоников

Ежедневное потребление черной смородины способно принести немало пользы людям, которые страдают от повышенного давления. Дело в том, что в них содержится много калия — минерального вещества, способствующего расслаблению стенок кровеносных сосудов и регулирующего давление крови. По этой же причине на смородину лучше не налегать людям с гипотонией, проявляя чувство меры.

11. Об антиоксидантных свойствах

Черная смородина обладает высокими антиканцерогенными свойствами. И это немудрено! Ведь в ее составе список мощных антиоксидантов. Это зеаксантин, криптоксантин, бета-каротин и витамин С. Работая общим тандемом, они отбивают атаки свободных радикалов, предотвращая окислительное повреждение клеток организма и снижая шансы возникновения онкологии.

Исследование in vitro, проведенное в Северо-Восточном Медицинском Университете Огайо, показало, что экстракт черной смородины помогает заблокировать рост рака клеток печени. А японские исследования продемонстрировали идентичные результаты в отношении рака молочных желез.

12. О калорийности

В 100 граммах черной смородины всего 60-70 ккал. И это отличная новость для всех, кто придерживается диеты. Ну а если на счету каждая калория, то уменьшить суточный калораж можно за счет включения в меню красной смородины. В ней — 50 ккал на 100 г.

Что приготовить из черной смородины

В России из ягод смородины привыкли готовить варенье и желе, но использовать их можно для приготовления самых разных, в том числе, необычных блюд. Например, ягоды способны стать пикантной добавкой к салату из молодой свеклы, с их помощью можно нафаршировать рыбу или приготовить подливку к мясу.

Очень ароматными и аппетитными получаются десерты на основе смородины — от нежнейшего мороженого и тонких блинчиков до высоких пирогов и воздушного суфле. Предлагаем подборку изысканных рецептов.

Куриные шашлычки в маринаде из красной и черной смородины

Для приготовления маринада соедините 2/3 стакана красной смородины с 1/3 стакана черной, измельчите блендером. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока, столько же сахара, 1 бутон гвоздики и половину чайной ложки молотой корицы. Хорошо перемешать.

1 кг куриного филе нарезать полосками, шириной 3 сантиметра, отбить, залить маринадом и поставить в холодильник на 20 минут. Пучок шпината помыть и обсушить салфеткой.

Маринованное мясо положить на лист шпината, скрутить рулетом и нанизать на шпажку. Обжаривать на гриле до полной готовности.

Шампанское из листьев черной смородины

100 граммов листьев черной смородины поместить в подготовленную тару (идеально — стеклянный бутыль), залить 11 литрами холодной кипяченой воды. Добавить цедру от трех лимонов и очищенную от косточек мякоть, а также 1,2 кг сахара. Поставить в теплое место.

После полного растворения сахара положить 3 столовых ложки сухих дрожжей, и через три часа от начала процесса брожения тару с будущим шампанским перенести в холодное место. Выдержать 7-10 дней.

Скумбрия, фаршированная смородиной

6 листьев лука-порея обдать кипятком и откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и просушить салфетками. Одну скумбрию очистить и вымыть, натереть солью.

30 шт. красной смородины, 10 шт. черной, половину чайной ложки черного молотого перца и веточку базилика соединить и получившейся смесью нафаршировать рыбу.

Подготовленными листьями лука-порея выложить рабочую поверхность стола внахлест, сверху выложить рыбу, взбрызнуть белым вином и все вместе свернуть рулетом. Его поместить в форму для запекания (рыба должна располагаться швом вниз) и поставить в микроволновую печь на 20 минут.

Приятного аппетита!

Смородина — один из основных источников витамина С, поэтому ягода особенно полезна при стрессах, простудных заболеваниях, авитаминозах. Для получения этого витамина лучше всего есть эти ягоды свежими, в идеале с куста. Витамин С также хорошо сохраняется в замороженных шоковой заморозкой ягодах.

Кроме витамина С, смородина — источник пищевых растительных волокон. Растительной клетчатки много в кожуре и семечках, она особенно полезна при запорах и нарушениях работы кишечника. В мякоти содержится много пектина, выводящего лишние жиры и снижающего уровень холестерина в крови. Смородина также содержит ряд витаминов В, Р, Е, А, К и минералов: калия, магния, железа, кобальта, меди, молибдена, фосфора и кальция. Обладает мощным антиоксидантным действием за счет витамина С и антоцианов.

Смородина оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и антиревматическое действие. Кроме того, она обладает гипотензивным эффектом. Поскольку смородина содержит также много фруктовых кислот, то при наличии заболеваний пищеварительной системы она может чрезмерно раздражать пищеварительные железы и слизистую пищеварительного тракта.

Употреблять лучше всего смородину в сыром виде, но можно также заготовлять ее в замороженном виде или протертом с сахаром. Важно помнить, что при длительном хранении и термической обработке (варенье, компоты) смородина теряет большую часть витамина С, но сохраняет все полезные минералы и вещества с полезными свойствами.

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