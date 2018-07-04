Лечо из болгарского перца на зиму

Лечо из болгарского перца — это прекрасная закуска на зиму, которая пользуется большой популярностью. Особенно можно отметить рецепт «Пальчики оближешь», который предполагает использование томатов, репчатого лука, измельченной моркови и салатного перца. Заготовка из болгарского перца готовится быстро, а в сезон можно приобрести перец за минимальную цену. Лечо отлично сочетается с различными гарнирами, мясными блюдами и картофелем. Существует множество вариантов приготовления лечо, мы опишем наиболее распространенные и интересные варианты закусок.

По-домашнему

Это наилучший вариант для тех хозяек, которые любят делать заготовки из различных овощей в составе. Кроме того, что в лечо будут добавлены свежие томаты, рецептура предусматривает использование баклажанов. Именно благодаря этому овощу заготовка получится более нежной по консистенции и сытной. Пикантности закуске придает свежий чеснок, достаточно всего несколько зубчиков, чтобы получить необходимый аромат и вкус. Так как в состав входит растительный жир, следует отдать предпочтение оливковому маслу, оно более полезное.

Список ингредиентов:

перцы сладкие — 5 штук; красный лук — 1 штука; томаты свежие — 8 штук; молотая паприка — 1 ложка; баклажан молодой — 480 грамм; масло из оливок — 75 мл; соль столовая — по вкусу; чеснок молодой — 2 зубчика; сахарный песок — 10 грамм; уксусная эссенция — 5 мл.

Этапы приготовления:

Сначала следует подготовить баклажаны, их промывают и нарезают кусочками, после чего укладывают в дуршлаг и посыпают солью. Через двадцать пять минут овощи ополаскивают водой и дают лишней жидкости стечь. Тем временем у перцев удаляют семена, и измельчают овощ ножом, также поступают со свежими томатами. Можно снять с них предварительно кожицу. Салатный лук измельчают кубиками, после чего отправляют в сковороду с маслом. Туда же всыпают свежий чеснок и обжаривают все около трех минут. К заготовке добавляют свежие томаты, оставляют лечо тушиться несколько минут, при этом томаты слегка приминают вилкой. Как только овощи станут мягкими, к ним кладут нарезанный салатный перец и готовые баклажаны. Присыпают заготовку молотой паприкой и томят на медленном огне не менее одного часа. Последним этапом в лечо из болгарского перца добавляют уксусную кислоту, на зиму заготовки «Пальчики оближешь» закрывают в банки небольшого размера. После этого емкости закупоривают плотно крышками.

Закуска в мультиварке

Сегодня хозяйки все чаще стараются готовить различные заготовки в мультиварке, и лечо не является исключением. Эта закуска готовится быстро, при этом она отлично сочетается как с обычным хлебом, так и с различными блюдами. Можно подать лечо к мясным и рыбным блюдам.

Необходимые продукты:

томаты свежие — 1 кг; соль столовая — 10 грамм; сахарный песок — 2 ложки; перец салатный — 1 кг; уксусная кислота 9% — 1,5 ложки; лук репчатый — 270 грамм; растительный жир — 60 мл; чеснок молодой — 1 головка.

Этапы приготовления:

Сначала промывают хорошо перец и очищают его, а затем измельчают с помощью ножа на кубики. Свежие томаты также промывают и измельчают с помощью мясорубки, можно предварительно удалить с них кожицу. Если мясорубки нет, для измельчения применяют блендер. Ножом очень мелко измельчают свежий лук и чеснок. В чашу мультиварки наливают указанное количество растительного жира, туда же выкладывают все подготовленные овощи, после чего кладут немного сахарного песка и молотого перца. Лечо солят по вкусу и перемешивают. Крышка прибора закрывается и ставится режим «тушение» на один час. Если через час овощи остаются сырыми, можно увеличить время приготовления на двадцать минут. За три минуты до готовности, вливают уксусную эссенцию. По завершению приготовления, заготовку переливают в банки и закупоривают плотно крышками.

Заготовка «Пальчики оближешь»

Можно сказать, что заготовка из болгарского перца «Пальчики оближешь», является лучшим исполнением лечо, которое можно приготовить на зиму. Приготовление закуски занимает не много времени, при этом можно получить отличный результат.

Требуемые продукты:

перец молотый — 1 ложка; томаты спелые — 2,3 кг; сахарный песок — 1 стакан; растительный жир — 1 стакан; перец разного цвета — 1,8 кг; соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Свежие томаты промывают и измельчают их до состояния пюре с применением мясорубки. Кожицу с плодов можно не снимать, но если очень хочется получить максимально однородное лечо, следует удалить кожицу с помидоров. Тем временем болгарский перец разрезают вдоль и нарезают его крупными кусочками, предварительно удалив семенную коробку. Лучше всего делать нарезку крупными кусками, так как при мелкой нарезке кусочки перца перевариваются, что отражается на вкусовых качествах закуски. В отдельной емкости следует соединить готовое пюре из томатов и измельченный сладкий перец. Туда же отправляют все остальные указанные ингредиенты, за исключением уксусной кислоты. Варят составляющие около одного часа. В конце приготовления добавляют столовый уксус, кладут еще соли, если ее недостаточно и перемешивают. Оставляют закуску на плите на две минуты, после чего переливают в банки и закупоривают крышками.

Острая закуска с помидорами и морковью

Этот рецепт «Пальчики оближешь» больше подходит тем хозяйкам, которые любят делать лечо на зиму из болгарского перца более острым. В состав входит горький перец, который придает необходимую остроту блюду.

Требуемые продукты:

морковь свежая — 270 грамм; перец салатный — 1,4 кг; чеснок молодой — 8 зубчиков; томаты свежие — 1,5 кг; перец острый — 1 штука; растительный жир — 55 мл; сахарный песок — 2 ложки; уксусная кислота 9% — 2 ложки; соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Сладкий перец подготавливают, после чего измельчают ножом, лучше всего использовать нарезку крупной соломкой. Со свежих томатов удаляют кожицу, после чего овощ измельчается на мясорубке, таким образом получается пюре. Молодой чеснок измельчают, также следует как можно мельче порезать острый перец. Семена из овоща обязательно удаляют. Свежая морковь измельчается теркой, предназначенной для корейских заготовок, в итоге получается длинная соломка. В отдельную емкость наливают сок и пюре из томатов, после чего зажигают огонь и доводят состав до кипения. Добавляют в томатную пасту измельченную морковь, наливают растительный жир и варят в течение двадцати пяти минут. Следующим этапом кладут измельченный болгарский перец, пересыпают острый овощ и варят еще пятнадцать минут. Последним этапом в лечо добавляют сахарный песок, закуска солится по вкусу, и в нее добавляют уксус. Проваривают заготовку около десять минут и перекладывают в небольшие банки.

Такое лечо из болгарского перца легко готовится в мультиварке, закуска получается «пальчики оближешь», а на зиму закрывать ее в банки легко и быстро.

Лечо без уксуса

Обычно в составе закуски присутствует уксус, так как продукт обладает хорошими свойствами для консервации. Мы же представим один простой рецепт, в котором этот продукт вообще не будет использоваться.

Требуемые продукты:

крупная морковь — 2 штуки; острый перец — 2 штуки; соль столовая — по вкусу; перец сладкий — 2,3 кг; томаты свежие — 3,2 кг; молодой чеснок — 280 грамм; сахарный песок — 3 ложки; гвоздика — 10 штук; перец душистый — 11 штук.

Этапы приготовления:

Томаты предварительно подготавливают, с них удаляют кожицу, после чего измельчают с помощью мясорубки или блендера. Салатный перец нарезают полосками, а морковь измельчаются теркой. Все составляющие перемешивают, к ним добавляют по вкусу соль и пару ложек сахарного песка. Дополнительно в овощную смесь добавляют специи и ставят массу на медленный огонь. Варят заготовку не менее двадцати минут, после отведенного времени, лечо перекладывают в банки небольшого размера. Заготовки дополнительно стерилизуют около пятнадцати минут.

Закуска «Пpoщe пpocтoгo»

Прекрасный вариант лечо из болгарского перца, готовится закуска «пальчики оближешь» быстро, а на подготовку овощей уйдет немного времени. Это тот рецепт, который могут использовать даже начинающие хозяйки.

Требуемые продукты:

томаты свежие — 3,4 кг; сахарный песок — 130 грамм; сладкий салатный перец — 4,4 кг; растительный жир — 12 стакана; соль столовая — 35 грамм; уксусная эссенция — 23 мл; чеснок молодой — 2 головки.

Этапы приготовления:

Свежие томаты очищают от кожицы, после чего измельчают плоды с помощью мясорубки. Готовая масса отправляется в кастрюлю и ставится на средний огонь. Когда томатная масса закипит, ее оставляют на среднем нагреве на двадцать пять минут. Сладкий перец очищают от семян и нарезают достаточно мелкой соломкой или кубиком. А чтобы закуска смотрелась более ярко, можно взять разноцветные перцы. Пока томатный сок кипит, к нему добавляют растительный жир и соль, последним всыпают сахарный песок. Через три минуты в томатную массу перекладывают болгарский перец в измельченном виде, все хорошо перемешивают и оставляют вариться на пятнадцать минут. Переваривать закуску не стоит, иначе перцы будут не такими вкусными. Спустя отведенный промежуток времени, в состав добавляют уксусную кислоту, все готовят еще двадцать пять минут на минимальном нагреве. Последним в овощной салат добавляют измельченный прессом чеснок. После этого лечо варится двадцать минут и раскладывается в чистые тары.

Пикантная закуска с цветной капустой

Достаточно необычный вариант приготовления лечо из болгарского перца, закуска действительно получается «пальчики оближешь», но на зиму такой рецепт может прийтись по вкусу только любителям цветной капусты.

Требуемые компоненты:

капуста цветная — 840 грамм; зелень петрушки — 1 пучок; уксусная кислота 9% — 55 мл; перец салатный — 430 грамм; томаты сочные — 760 грамм; растительный жир — 110 мл; чеснок молодой — 5 зубчиков; сахарный песок — 10 грамм; соль столовая — 25 грамм.

Этапы приготовления:

Сначала следует подготовить банки, их не обязательно стерилизовать, достаточно хорошо промыть. Цветная капуста разбирается на соцветия, и только после этого промывается под проточной водой. Овощ складывают в дуршлаг, чтобы с него стекла вода. Сладкий сорт перца нарезают полосками, предварительно очистив его от семян. Перекладывают болгарский перец в кастрюлю, туда же отправляют цветную капусту. Томаты очищаются от кожицы, после чего их превращают в пюре любым удобным способом. В кастрюлю переливают томат, туда же вливают растительный жир, овощи солят и приправляют сахарным песком. Можно на этом этапе положить рубленую зелень. Тушат заготовку не меньше пятнадцати минут. По истечении времени добавляют в лечо измельченный ножом чеснок и вливают около пятидесяти миллилитров уксуса. Нагрев выключают и оставляют закуску настаиваться на десять минут. Готовое лечо из болгарского перца готово, заготовку «пальчики оближешь» разливают по банкам, чтобы сохранить ее на зиму.

Лечо с томатной пастой

На кулинарных сайтах присутствует большое разнообразие заготовок, и этот рецепт лечо является очень простым, так как для него нет необходимости подготавливать томаты.

Требуемые ингредиенты:

перец салатный — 2,1 кг; вода очищенная — 2 литра; соль — по вкусу; сахарный песок — 2 ложки; специи — по вкусу; паста томатная — 510 грамм; морковь — 3 штуки.

Этапы приготовления:

Перец измельчают соломкой, предварительно очистив овощ от семян. В глубокую кастрюлю наливают пару литров воды, отправляют туда томатную пасту и все специи. Тем временем теркой измельчают морковь, добавляют в маринад болгарский перец и морковь, варят все несколько минут. Обычно достаточно пятнадцати минут, чтобы овощи были полностью готовы.

Заготовки переливают по банкам и тщательно закупоривают крышками. Лучше всего утеплить закуски до того момента, пока они полностью не охладятся. Для вкуса и аромата в закуску кладут немного репчатого лука, измельченный чеснок и уксусную кислоту.