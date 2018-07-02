Помидоры в собственном соку на зиму

Томаты обладают отличным вкусом, и они просто незаменимы при заготовках на зиму. Их добавляют в различные салаты, именно с томатами готовят лечо и различные соусы, а мы поговорим о том, как сделать помидоры в собственном соку. Существует множество рецептов на зиму, по которым готовится закуска «Пальчики оближешь».

Томаты сохраняют свой красивый вид, при этом сами плоды получаются очень сочными и вкусными. Рецепты приготовления очень просты в исполнении, каждая хозяйка сможет приготовить закуску по представленным рецептурам. ​

Простой рецепт «Вкусных» томатов

Эти помидоры готовятся без дополнительной стерилизации, если в точности следовать рецепту на зиму, можно получить очень вкусную закуску «Пальчики оближешь». Помидоры в собственном соку получаются ароматными и пряными.

yandex_ad_1 Не стоит добавлять слишком большое количество специй, чтобы не испортить вкусовые качества помидор.

Требуемые продукты:

томаты плотные — 2,3 кг;

мягкие помидоры — 2 кг;

соль столовая — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Мягкие томаты используют для того, чтобы получить из них сок. Соль же берется из расчета по ложке на один литр напитка.

Крупные томаты следует нарезать дольками небольшого размера, их варят несколько минут, после чего измельчают с помощью сита, превращая помидоры в пюре.

Плотные плоды же моют и укладывают в чистые банки, заготовку заливают крутым кипятком и оставляют настояться в течение пятнадцати минут.

Подготовленный сок перемещают на плиту и доводят до кипения на среднем нагреве, после этого таким соком заливают томаты в банках, предварительно слив из емкости воду.

Такая закуска быстро закрывается крышками и утепляется до полного охлаждения.

С добавлением чеснока и хрена

В таком рецепте «пальчики оближешь» стоит использовать покупной сок из томатов, что значительно упростит приготовления помидор в собственном соку на зиму. Но если дома есть готовый консервированный томатный сок, лучше использовать его.

Требуемые продукты:

недозрелые томаты — 2 кг;

измельченный хрен — 15 стакана;

сахарный песок — 4 ложки;

перец салатный сладкий — 300 грамм;

чеснок острый — 5 зубчиков;

соль столовая — 3 ложки.

yandex_ad_2 Этапы приготовления:

Уже готовый сок из томатов следует перелить в кастрюлю и довести его до момента кипения.

В такой маринад следует добавить немного соли, четыре ложки сахарного песка и любые специи по вкусу. Сок перемешивают и дают ему прокипеть около трех минут.

Плотные томаты перекладывают в банки, а затем присыпают их ложкой сахарного песка.

Хрен измельчают с помощью терки, таким же образом измельчается молодой чеснок.

На одну банку используют около четырех столовых ложек хрена и острого чеснока.

Банки с томатами заливают готовым соком, а затем перемещают в воду для стерилизации.

Через отведенные пятнадцать минут, можно закупорить банки крышками и хорошо утеплить.

Томаты дольками

Чтобы сделать эти заготовки, лучше всего взять банки объемом в один литр. В данном рецепте нет необходимости делать их томатов сок, достаточно просто нарезать овощи дольками и простерилизовать их.

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В процессе томаты отдадут много сока и будут консервироваться уже в собственном соку.

Требуемые продукты:

соль столовая — по вкусу;

сахарный песок — 1 ложка;

кислота лимонная — 5 грамм;

перец душистый — 5 штук;

томаты свежие плотные — 2 кг;

лавровый лист — 1 штука;

Этапы приготовления:

На дно чистой банки опускают несколько горошин перца душистого, а также можно использовать обычный черный перец. Дополнительно кладут сушеный лавровый лист.

В эту заготовку нельзя добавлять зонтики укропа или травы, так как добавки испортят вкусовые качества закуски.

Теперь можно нарезать томаты, для этого их режут на четыре дольки, слишком сильно измельчать плоды не следует, иначе они перестанут держать форму в заготовке.

Такие томаты перекладывают в чистые банки с пряностями и слегка потряхивают тары. Это даст возможность долькам помидоров хорошо лечь.

В каждую банку кладутся по столовой ложке сахарного песка, дополнительно всыпают такое же количество столовой соли. Лимонной кислоты достаточно одного грамма на литровую банку.

Заготовки накрывают чистыми крышками и ставят стерилизоваться, процесс может длиться около сорока минут, после чего тары закупоривают крышками и хорошо утепляют до полного остывания закуски.

С болгарским перцем и сельдереем

Это прекрасный вариант приготовления помидоров в собственном соку. Такая заготовка получается «пальчики оближешь», и если строго следовать рецепту, то закуска на зиму получится аппетитной и ароматной. Оставшаяся заливка может потом использоваться для приготовления соусов и различных подлив для блюд.

Требуемые продукты:

мелкие томаты — 2 кг;

спелые и сочные помидоры — 3,4 кг;

сельдерей — 4 веточки;

вода очищенная — 0,5 литра;

перец сладкий — 11 штук;

сахарный песок — 7 ложек;

соль столовая — 3 ложки;

лавровый лист — 2 штуки;

душистый перец — 5 штук;

гвоздика — 2 штуки.

Этапы приготовления:

Все томаты предварительно промывают в воде, при этом для консервирования подойдут только плотные томаты. Остальные плоды используют для приготовления сока из них.

Мясистые и сочные плоды перекладывают в отдельную емкость, добавляют в кастрюлю воду и сельдерей, который перевязан нитью. Варят состав до того момента, пока плоды не разварятся достаточно хорошо.

Сладкий перец очищается от семенной коробки и разрезается на четыре части. Мелкие и плотные томаты следует проколоть вилкой, так они лучше пропитаются готовыми специями.

Подготовленные томаты в кастрюле остужают, сельдерей выбрасывают, а затем из овощей делают пюре. Проще всего использовать для этого блендер. А чтобы не осталось косточек и кожуры, рекомендуется перетереть состав через сито.

В сок добавляют сахарный песок и соль, перемещают заготовку на огонь. Варят двадцать пять минут и заливают соком банки с томатами и кусочками сладкого перца. Туда же отправляют горошины перца и гвоздики.

Стерилизуют заготовку двадцать пять минут и закупоривают крышками. Утепляют закуску на несколько дней.