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Роскачество проверило хлеб: каковы результаты
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Роскачество проверило хлеб: каковы результаты 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Мир24
Где в России продают самый качественный хлеб, в студии телеканала «МИР 24» рассказала директор департамента исследований Роскачество Людмила Викулова.
— Почему проверкой хлеба Роскачество занималось целый год?
Людмила Викулова: Основной задачей было охватить максимальное число регионов, в исследовании участвовало 62 региона. Так как объем исследования достаточно большой, поэтому исследование проводилось поэтапно в течение года.
— Настолько масштабной проверки качества хлеба в России раньше не было?
Людмила Викулова: Да, это первый такой проект Роскачества. В дальнейшем мы планируем и другие проекты, которые будут охватывать всю страну. Хлеб — это продукт ежедневного потребления, он очень важен для всего населения.
— Вы проверяли все виды хлеба или, например, только батоны?
Людмила Викулова: В исследование вошли батоны нарезные. По результатам аналитики выяснилось, что данный вид хлебного изделия наиболее употребляем российскими гражданами и является одним из продуктов потребительской корзины.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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