Роскачество проверило хлеб: каковы результаты

Где в России продают самый качественный хлеб, в студии телеканала «МИР 24» рассказала директор департамента исследований Роскачество Людмила Викулова.

— Почему проверкой хлеба Роскачество занималось целый год?

Людмила Викулова: Основной задачей было охватить максимальное число регионов, в исследовании участвовало 62 региона. Так как объем исследования достаточно большой, поэтому исследование проводилось поэтапно в течение года.

— Настолько масштабной проверки качества хлеба в России раньше не было?

Людмила Викулова: Да, это первый такой проект Роскачества. В дальнейшем мы планируем и другие проекты, которые будут охватывать всю страну. Хлеб — это продукт ежедневного потребления, он очень важен для всего населения.

— Вы проверяли все виды хлеба или, например, только батоны?

Людмила Викулова: В исследование вошли батоны нарезные. По результатам аналитики выяснилось, что данный вид хлебного изделия наиболее употребляем российскими гражданами и является одним из продуктов потребительской корзины.

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