Всему голова: где в России пекут лучший хлеб

Ставропольские нарезные батоны — лучшие в России. Такой вывод сделали в Роскачестве. Хлеб оценивали по 50 показателям. Итог весьма приятный. Почти 90% всей продукции в стране — высшего качества. Корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев узнал тонкости исследования.

Такой вот замес. Ничего сверхъестественного. Вода, мука да соль это есть у каждого. Дальше тесто в форму и на час в печь.

«Наш хлеб готов, он еще пока горячий, ему надо остыть хлеб», — отметил соавтор онлайн-школы хлеба Антон Корнышов.

Антон Корнышов учит людей печь от Нью-Йорка до Токио. Все вдруг захотели крафтовый хлеб.ю чтобы не черствый, а как пружина. Это показатель качества.

«Вот он распрямляется, да. При этом он сочный, мы в магазине очень сухой хлеб покупаем», — указал Корнышов.

Вот и у Роскачества назрели вопросы. Весь год специалисты чего только не делали с хлебом. Ели, мяли, рассматривали под микроскопом. Проверили 176 брендов. Как итог, 86% в норме. Простым покупателям Роскачество советует.

«Батоны могут немножко подплывать, это говорит о том, что тесто недостаточно устойчиво… надо посмотреть на цвет. В нарезном хлебе не должно быть крупных дырок. Они должны быть достаточно равномерные. Если видим крупные дырки, это говорит о каких-то нарушениях в процессе производства», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова

Стерильность в этой пекарне под надзором Татьяны Сытиной. За стекло не пускает никого, кроме пекарей. Свою работу знает на вкус. А каждый надрез — словно автограф. Хлеб, говорит, под стать вину.

«Бывают закваски, которые кормят десятилетиями. И передают потом поколениями. Бабушка передала маме, мама передала внучке», — отметила шеф-пекарь.

Классический рецепт: мука, вода, соль, дрожжи, иногда еще сахар или масло. От того зависит палитра хлеба. Чем больше сдобы, тем гуще цвет. В общем, по вкусу. Но хлеб это совсем не о граммах.

«Машина делает все в соответствии с программой и ей не важно, что происходит с тестом. Человек видит, в каком состоянии находится тесто и дальше может продолжать замешивать, чтобы получить наилучшее качество», — говорит директор по цифровому маркетингу Алексей Панов

Эксперты Роскачества опровергли мифы о хлебе. Никакой картофельной болезни или вреда от дрожжей. Только с одним не разобрались: почему одни и те же батоны, они же булки в разных регионах «звучат» по-разному.

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