Пять «домашних» способов визуально увеличить объем губ

Многим девушкам кажется, что пухлые губы — это красиво. Но природа, увы, сделала такой подарок не всем. И потому, чтобы придать губам нужные очертания и объем, некоторые решаются на инъекции или даже на хирургическое вмешательство. Однако стоит такая коррекция очень недешево, и при этом всегда есть риск получить совсем не тот результат, что представлялся в мечтах. И что потом делать?

Тем, кто не хочет прибегать к радикальным мерам, можно посоветовать «домашние» способы для увеличения губ. Конечно, результат будет не таким грандиозным, но, если заниматься губами постоянно, он все же проявится. Зато и выглядеть они будут куда более естественно.

1. Массаж

Ни для кого не секрет, что при массаже усиливается приток крови. Так что это один из простых способов сделать губы немного объемнее. Только делать массаж надо регулярно. Не забудьте до начала массажа очистить губы от макияжа (при необходимости можно воспользоваться специальными средствами для снятия макияжа) и тщательно вымыть руки.

• Пальцами

Эту процедуру лучше проводить два раза в день: утром и вечером. Аккуратно подушечками пальцев прохлопайте губы по всей поверхности. Затем перейдите к легким щипкам. И завершите массаж поглаживанием.

• Зубной щеткой

Щетку для такого рода массажа надо выбирать с максимально мягкой щетиной, ведь кожа на губах очень нежная. Ее легко повредить. Кроме щетки, вам понадобится оливковое или персиковое масло. Смочите в нем щетину и легко помассируйте щеткой губы. Промокните остатки масла салфеткой.

• Льдом

Заранее приготовьте для этого массажа кубики льда. Его можно сделать из обычной бутилированной или кипяченой воды, или из отваров трав, соков — как вам нравится. Водите кубиком по поверхности губ, пока он не растает.

2. Тренажер

Это специальное приспособление для увеличения губ. Оно представляет собой небольшой колпачок, который как бы засасывает губы в себя. Если правильно подобрать время воздействия, то можно добиться вполне заметных результатов. Правда, временных — примерно на сутки.

Но если вы перестарались, то вместо красивого результата можете получить синяки, трещины и другие проблемы. А если колпачок был приложен неровно, то и результат будет неравномерным.

3. Скрабы

Можно использовать мелкую морскую соль или засахарившийся мед. Нанесите небольшое количество выбранного средства на смоченную поверхность губ и массируйте их несколько минут.

4. Маски

• Перечная

Понадобится: перец чили (10 г), глицерин (15 г), масло оливковое (10 г), ланолин (10 г), мед (20 г).

Разогрейте мед до жидкого состояния, соедините с другими ингредиентами. Разотрите смесь до однородности, нанесите на губы, оставьте на 15 минут. Удалите при помощи ватного диска. После маски губы необходимо смазать оливковым или кокосовым маслом.

• Горчичная

Понадобится: горчичный порошок (10 г), вазелин (10 г), масло оливковое (5 мл), мед (15 г), лимонный сок (5 мл).

Соедините растопленный мед с лимонным соком и маслом, добавьте горчицу и вазелин. Разотрите ингредиенты, и нанесите маску на губы. Держите около 15-20 минут.

5. Макияж

Хитрости визуального увеличения губ:

• Очертите карандашом губы, отступив от их контура не более 2 мм. Это зрительно увеличит их поверхность.

• Заштрихуйте полоску между контуром и губами.

• Используйте помаду светлого оттенка, можно матовую. Помните, что темный цвет визуально делает губы меньше.

• Если хотите, чтобы нижняя губа выглядела пухлой, сделайте на ней коричневым карандашом несколько вертикальных полосок и слегка растушуйте их.

• Покройте блеском центральную часть нижней губы, достаточно провести небольшую полоску шириной 3 мм. Она придаст губам объем.