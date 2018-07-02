Домашнее мороженое: 5 простых рецептов

Бессмысленно спорить с тем, что мороженое — самый популярный летний десерт. Редакция K1NEWS.RU решила поддаться сезонному мейнстриму. Мы подготовили для вас 5 оригинальных рецептов домашнего мороженого:

Мороженое из манго. Вам понадобится:100 граммов сахара, одно манго, половинка лимона, стакан воды и блендер. Во-первых, нужно смешать сахар и кипящую воду до тех пор, ока они не станут одним целым. Затем перемешать манго и сок половины лимона в блендере, соединить это с сахарным сиропом и разлить по формочкам. Через несколько часов манговое мороженое будет готово.

Мороженое с зеленым чаем. Предупреждаем сразу — в одной порции десерта не меньше 300 килокалорий, не смотря на вполне себе «диетическое» название. Дело в том, что в составе мороженого есть сгущенка. К слову, чтобы приготовить подобное лакомство, стоит купить 3,5%-ное молоко (рекомендуем использовать вкусное «Родное молоко» от СПК Колхоз «Родина»), позаботиться о том, чтобы дома было 5 чайных ложек заварки зеленого чая, 7 столовых ложек сахара и половина банки сгущенки. Для начала нагреваем молоко, но не даем ему вскипеть. Опускаем в него чай и сахар, даем настояться 30 минут. В эту смесь добавляем сгущенку и сразу же отправляем смесь в морозильник. Это еще не все — после того, как масса застынет, требуется перемолоть ее в блендере, и именно в таком кремообразном виде расфасовать в формочки.

Сырное мороженое. Нам нужен нежирный сыр, 300 мл «Родного молока» от СПК Колхоз «Родина», 4 желтка, 50 граммов сахара, груши, свежая мята. Трем сыр на мелкой терке и смешиваем с молоком, ставим сырно-молочную смесь на маленький огонь. Туда же кладем сахар, взбитый с желтками. Мешаем все это 10 минут на маленьком огне, замораживаем, и украшаем аккуратные шарики мороженого кусочками свежей груши и листиками мяты.

Банановое мороженое. Отличный вариант для тех, кто следит за весом. Для приготовления полезного десерта нужно 2 банана, заменитель сахара, натуральный йогурт и щепотка корицы. Режем бананы на дольки и оставляем на несколько часов в морозилке, после этого кладем их в блендер вместе с корицей и йогуртом, взбиваем, отправляем смесь в холодильник на пару часов. Низкокалорийное мороженое готово.

«Энергетическое» мороженое. Если вы не представляете жизни без кофе, то это мороженое создано для вас. Для приготовления нужно 4 куриных яйца, 130 граммов горького шоколада, стакан сливок, чашечка эспрессо и сахар. Топим шоколад на водяной бане, соединяем со взбитыми желтками. По отдельности муссируем сливки и белки с сахаром. Соединяем все ингредиенты вместе, ставим в морозилку на 5-7 часов. Все.

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