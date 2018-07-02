В Красноярском крае обнаружили две тонны мяса без документов

В Красноярском крае обнаружено более двух тонн мяса без сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Свинину обнаружили во время внеплановой проверки предпринимателя, занимающегося переработкой мяса в Емельяновском районе. Мясо привезли из Челябинской и Новосибирской области без ветеринарных сопроводительных документов. Проверка проводится в рамках мероприятий против распространения африканской чумы.

Мясо изъято из оборота до принятия особого решения.