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В Красноярском крае обнаружили две тонны мяса без документов
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В Красноярском крае обнаружили две тонны мяса без документов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае обнаружено более двух тонн мяса без сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Свинину обнаружили во время внеплановой проверки предпринимателя, занимающегося переработкой мяса в Емельяновском районе. Мясо привезли из Челябинской и Новосибирской области без ветеринарных сопроводительных документов. Проверка проводится в рамках мероприятий против распространения африканской чумы.
Мясо изъято из оборота до принятия особого решения.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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