7 причин, по которым воду надо пить каждый день

Медики, диетологи и учёные в один голос твердят: человеку нужно пить больше чистой питьевой воды. Действительно, жидкость необходима человеческому организму, потому что её потеря может существенно нарушить функционирование различных органов. В чём же вода станет вашим непременным помощником, сколько жидкости требуется мужчинам и женщинам и как лучше всего пить воду, расскажем в материале.

Преимущества ежедневного употребления воды

Во-первых, вода позволяет избавиться от избыточного веса. Как правило, не всегда голод, который испытывает человек, связан с реальным аппетитом. Бывает и так, что организму просто требуется жидкость, а мы начинаем его пичкать различными продуктами, да ещё не дай бог калорийными. Если человека мучает жажда, то многие процессы в организме начинают затормаживаться или вообще прекращают действовать. Это касается и переработки жировых клеток. Поэтому если вы нацелены похудеть, то вода должна стать вашим постоянным спутником. Во-вторых, вода помогает придать вашему лицу более свежий вид. Дело в том, что жидкость может избавить кожу от морщин, а значит подарить сияние, молодость и красоту. В одном из исследований женщинам нужно было каждый день потреблять определённую норму воды. Оказалось, что у каждой пятой испытательницы морщины на лице разгладились. При этом представительницы прекрасного пола не меняли ни своих пищевых привычек, ни образ жизни, ни косметические средства. В-третьих, вода является отличным очистителем. Взаимодействие сухой кожи и жидкости приводит к улучшению естественных процессов. Благодаря частому употреблению воды кожный покров становится чище, так как тело очищается и от продуктов жизнедеятельности, и от токсинов.

В-четвёртых, вода позволяет избавиться от боли, особенно головной. Сложно в это поверить, но если вас мучают болезненные ощущения в области головы, то не тянитесь сразу к болеутоляющим средствам. Попробуйте простую чистую питьевую воду! Довольно часто головная боль образуется из-за обезвоживания. Поэтому глоток влаги может помочь вам в этом вопросе. Впрочем, это вряд ли коснётся хронических болей, в таком случае лучше обратиться к врачу. В-пятых, вода отлично помогает улучшить пищеварительный процесс. Если вы включите в свой рацион клетчатку, то сможете побороть проблему запоров. Но этот метод действует только в том случае, если вы пьёте достаточное количество чистой жидкости. В-шестых, облегчить работу вашего сердца поможет тоже вода. Дело в том, что сердце намного сложнее работает при нехватке влаги — кровь по артериям и венам начинает затормаживаться, так как становится намного гуще. Соответственно, при употреблении воды ситуацию можно исправить в лучшую сторону. Медики утверждают, что оптимальным будет употреблять для грамотной работы сердца не меньше пяти стаканов воды в сутки. И наконец, чистая питьевая вода способствует улучшению работы головного мозга. Ведь этот орган на 85 процентов состоит из воды. Недостаток жидкости приведёт к отрицательному влиянию на вашу память, внимание и концентрацию. Что-то забыли? Просто попейте воды!

Сколько нужно пить воды?

В интернете полным-полно информации о том, сколько воды требуется человеку в сутки. Но эти данные разнятся. Одни утверждают, что достаточно и литра, другие говорят, что нужно не меньше двух, а третьи предлагают заниматься подсчётами и выяснить, сколько нужно именно вам. Мы советуем вам, конечно, исходить из собственных особенностей. Несмотря на то, что организм человека устроен у всех одинаково, у каждого из нас есть свои особенности. У кого-то меньше вес, рост, у других больше, не стоит забывать об активности и вашем рационе. Всё это необходимо учитывать при выборе нормы чистой питьевой воды. Считается, что человеку требуется 30 миллилитров воды на один килограмм собственного веса. Предположим, что вы весите 70 килограммов. Умножая 70 на 30, получим 2100 миллилитров, или 2 литра 100 миллилитров. Это ваша норма именно чистой питьевой воды. В расчёт не идут продукты питания, которые состоят из воды (капуста, огурцы и так далее), чай, соки, газированная вода (даже минеральная!).

Также не стоит забывать, что есть такие вещи, которые задерживают воду в организме. К ним относятся кофейные и алкогольные напитки. Поэтому не стоит удивляться, что наутро после вечеринки вы выглядите отёчным. Желательно избавиться от этой вредной привычке, пить нужную норму воды и обрести желанное здоровье. А вот в случае с кофе вы можете кое-что изменить. Помните, что на каждую чашку кофе необходимо выпивать стакан воды (сверху вашей нормы). Если это войдёт в вашу привычку, то вы сможете избавиться от проблемы застоев жидкости в организме. Если же вам не хочется производить никакие расчёты, то можно воспользоваться универсальным советов. Представители Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов EFSA установили минимальный объём жидкости, который требуется человеку каждый день. Для женщин он составляет 1,5 литра воды в сутки, а для представителей сильного пола — порядка двух литров. Правда, многочисленные исследования показывают, к сожалению, что не все следуют этим рекомендациям. В испытаниях с 30 000 человек лишь один процент выпивает полагающееся количество жидкости в день.

Как определить, много ли воды вы пьёте?

Кстати, есть способы, которые помогут определить, достаточное ли количество воды в день вы пьёте. Для этого необходимо посмотреть на цвет своей мочи. Если оттенок тёмный, коричневато-жёлтый, то позаботьтесь над тем, чтобы потреблять воды побольше. При светлых оттенках жидкости переживать не стоит — продолжайте в том же духе. Также можно использовать другой метод. Для этого положите руку ладонью вниз на стол, после чего ущипните её с внешней стороны. Кожа мгновенно вернулась в былое состояние? Значит, уровень увлажнения клеток в порядке. Если разглаживание происходит медленно, вам срочно необходима дополнительная вода.

Как правильно пить воду?

Если вы постоянно испытываете сухость во рту, это говорит об обезвоживании. Это плохой сигнал, которого не стоит дожидаться. К сожалению, в плане употребления воды это самая распространённая ошибка — ждать, пока захочется пить. Лучше пить жидкость в течение всего дня, постепенно. Не надо дожидаться последних трёх часов в сутках и выпивать всю воду залпом. Это приведёт к плохим последствиям. Частые позывы в туалет во время сна могут существенно испортить качество сна. Кроме того, лучше не пить во время еды. Это может привести к ложному насыщению, так как жидкость займёт большую часть вашего желудка. К тому же вода разбавляет желудочный сок, замедляя пищеварение. Полезно пить воду за полчаса до еды, а также сразу после пробуждения, чтобы запустить все обменные процессы в организме. Употребление воды должно стать вашей привычкой. Если вы постоянно забываете об этом, то поначалу лучше поставить будильник или напоминание на телефоне, которое будет предупреждать вас о необходимости выпить воды. Постепенно это станет не обузой, а обычным, но таким полезным делом.