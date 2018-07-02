Рецепт дня: Освежающий лимонад из киви

Наступило лето, пора самых жарких дней в году. Лимонад из киви по рецепту от Sobesednik.ru как нельзя лучше утолит жажду.

Что понадобится:

киви — 6 шт.

мед — 2 ст. л.

лимон — 1 шт.

вода газированная — 1 литр

мята — пучок

лед — по желанию

1. Помойте лимон и киви. Очистите их от кожуры и с помощью соковыжималки выжмите из них сок.

2. В сок положите мед и все взбейте с помощью блендера.

3. Затем влейте в кувшин газированную воду, смесь сока с медом и перемешайте.

4. Разлейте лимонад по бокалам, добавьте пару кусочков льда и украсьте веточкой мяты.