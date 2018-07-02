Рецепт дня: Освежающий лимонад из киви 

Наступило лето, пора самых жарких дней в году. Лимонад из киви по рецепту от Sobesednik.ru как нельзя лучше утолит жажду.
Что понадобится:
киви — 6 шт.
мед — 2 ст. л.
лимон — 1 шт.
вода газированная — 1 литр
мята — пучок
лед — по желанию
1. Помойте лимон и киви. Очистите их от кожуры и с помощью соковыжималки выжмите из них сок.
2. В сок положите мед и все взбейте с помощью блендера.
3. Затем влейте в кувшин газированную воду, смесь сока с медом и перемешайте.
4. Разлейте лимонад по бокалам, добавьте пару кусочков льда и украсьте веточкой мяты.